Genoa – Udinese, live video în etapa 30 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu se poate apropia de locul 10

Genoa, echipa din Serie A patronată de românul Dan Șucu (62 de ani), are un nou meci extrem de important. Elevii antrenați de Daniele De Rossi primesc vizita lui Udinese, o rivală aflată aproape în clasament, la doar 3 puncte distanță. În acest moment, gazdele sunt pe 13, cu 33 de puncte, în timp ce viitoarea adversară este pe 11, cu 36 de puncte.

Etapa a 30-a din Serie A programează, vineri, 20 martie, două partide extrem de interesante și de importante. De la ora 19.30, Napoli se deplasează pe terenul lui Cagliari și urmărește să obțină toate cele 3 puncte. Victoria pentru echipa lui Antonio Conte echivalează cu urcarea temporară pe locul 2 și, de ce nu, cu reintrarea în lupta pentru apărarea titlului cucerit sezonul trecut.

Apoi, meciul de vineri care ne interesează cel mai mult are loc la ora 21.45. Pe Stadio Luigi Ferraris din Genova, echipa lui Dan Șucu, Genoa, dă piept cu Udinese. După 29 de etape scurse din acest sezon, cele două formații stau relativ bine în clasament, din perspectiva evitării retrogradării. Oaspeții sunt pe 11, iar gazdele pe 13.

La fel ca în ultimele etape, toate informațiile legate de meciul Genoa – Udinese le găsești pe FANATIK. Site-ul nostru transmite formațiile de start, meciul fază cu fază, statistici importante, dar și reacții de la finalul partidei. , un succes care ar echivala cu o nouă distanțare a echipei sale față de zona periculoasă din Serie A.

Forma celor două echipe înainte de meciul direct: Genoa, pe val. Udinese, în criză

În runda precedentă, în deplasare, cu Verona, scor 2-0. Echipa lui De Rossi are astfel trei succese în ultimele patru partide. A fost a doua oară în acest sezon de Serie A când Grifonii reușesc să câștige două meciuri consecutive. Vineri, gazdele vor încerca să mențină acest ritm și să se îndepărteze și mai mult de zona retrogradării.

Udinese nu se simte deloc bine în această perioada de Serie A. Din 2 februarie până în prezent, Bianconeri lui Kosta Runjaić au un singur succes în campionat. În schimb, eșecurile au venit pe bandă rulantă. Astfel, în această etapă, un eșec cu Genoa ar aduce ceva emoții pentru Udinese înainte de finalul sezonului.

10 puncte din 15 posibile a adunat Genoa în ultimele 5 etape: 3 victorii, un egal și un eșec

4 puncte din 15 posibile are rivala de la Udinese în cele 5 runde: o victorie, un egal și 3 eșecuri

Cum arată istoricul recent al duelurilor directe Genoa – Udinese

În tur, pe Stadio Friuli, formația patronată de Dan Șucu a izbutit un succes extrem de important. A fost 2-1, cu un gol marcat marcat de fundașul englez Brooke Norton-Cuffy în minutul 83. Victoria din decembrie nu a fost una deloc surprinzătoare, dacă ne uităm pe statistica meciurilor directe dintre cele două formații. Genoa are 4 victorii consecutive cu rivala de vineri:

8 decembrie 2025: Udinese – Genoa 1-2

4 aprilie 2025: Genoa – Udinese 1-0

1 decembrie 2024: Udinese – Genoa 0-2

24 februarie 2024: Genoa – Udinese 2-0

Cine transmite la TV în România meciul Genoa – Udinese

Genoa – Udinese se joacă vineri, 20 martie, de la ora 21.45. Meciul din runda a 30-a de Serie A va fi transmis de posturile Digi Sport 4 și Prima Sport 2. Cele două canale de televiziune pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Tot aici va fi televizat și meciul Cagliari – Napoli.

Ce spun cotele la pariuri pentru Genoa – Udinese

Fiind gazdă, dar mai ales aflându-se pe un tren pozitiv al rezultatelor, echipa lui Dan Șucu pleacă favorită în acest meci. Casele de pariuri dau o cotă de 2.15 – 2.20 pentru un succes al gazdelor. Oaspeții primesc cote de la 3.50 la 3.80. Un scor de 2-0, frecvent întâlnit în acest meci, are o cotă de 9.00.