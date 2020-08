Gențiana Coman a demisionat de la B1 TV. Care a fost motivul pentru care a renunțat la postul de prezentatoare

Demisie neașteptată în B1 TV, după ce prezentatoarea Gențiana Coman a anunțat pe Facebook că s-a despărțit de televiziunea la care a apărut pe micul ecran, în ultimii ani.

Moderatoarea tv a anunțat că nu va mai lucra în presă, iar meseria de jurnalist o părăsește după o perioadă în care s-a simțit fericită alături de colegi și susține că se bucură de fiecare moment trăit și nu regretă nimic.

Vedeta B1 tv se pregătește pentru o nouă etapă în viața ei, motiv pentru care a ales să renunțe la viața de persoană public și totodată la emisiunea pe care o modera.

Gențiana Coman a demisionat de la B1 TV

Anunțul că nu va mai apărea la tv a întristat foarte mulți admiratori, mulți primind vestea fulger pe neașteptate. Inclusiv prietenii prezentatoarei tv au rămas surprinși de plecarea nepregătită a Gențianei Coman.

Vedeta, în vârstă de 32 de ani, a venit pentru prima dată în familia B1 TV în urmă cu șapte ani.

„ La capătul a 10 ani de la clasica formulă ”Bun găsit la Știri” am decis să ies din viața de jurnalist și să mă despart de locul în care am avut șansa de a mă forma nu doar ca om, ci mai cu seamă profesional. Aici mă opresc! Cel puțin pentru moment… Am iubit din prima secundă ceea ce am învățat să fac cu demnitate și devotament. Nu-mi pare rău absolut deloc pentru toate eforturile depuse, indiferent cât de greu, de stresant ori imposibil mi s-a părit, uneori. Abia asta e partea frumoasă.

Amintirile pe care le voi purta cu mine de aici înainte sunt trainice, iar legăturile umane create de-a lungul vremii, nimeni și nimic nu le va putea schimba vreodată. Dragi colegi, vă sunt recunoscătoare pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în această frumoasă decadă, fermitatea și perseverentța pe care ați îngăduit să o aveți, oricât de dificilă și ”incomodă” am fost uneori, de multe ori… pentru voi. Faptul că am avut onoarea de a vă cunoaște pe fiecare în parte mă face să fiu un om valoros.”, a notat Gențiana Coman pe Facebook.

Într-un interviu pentru revista Tango, jurnalista mărturisea că B1 TV a fost ca a doua ei familie, iar colegii ca niște frați, iar drept dovadă au au avut o relație foarte bună ani la rând.

„ Am avut foarte mult noroc si am gasit oameni care fara sa stie prea bine cine sunt si de unde provin au pariat pe mine si pe abilitatile mele de a patrunde in acest domeniu. Experienta lor si-a spus cuvantul cand a trebuit ! Pare banal, dar un simplu CV si un telefon primit 2 luni mai tarziu pentru a merge la interviu au reusit sa ma faca sa spun la finalul fiecarei dimineti : “Va multumesc pentru atentie ! Ramaneti pe B1TV ! Ne revedem maine dimineata, la ora 7.” E mare lucru sa ti se ofere o sansa atunci cand nici macar tu nu crezi ca esti capabil sa duci lucrurile la bun sfarsit fara sa te intrebi vreodata: “Oare fac ceea ce mi se potriveste? Sunt facut(a) pentru asta?” Inca nu am simtit nevoia sa imi pun o astfel de intrebare si pentru asta le sunt profund recunoscatoare celor care au avut incredere in mine.” , mărturisea Gențiana Coman, în 2013.

Deși lucrează de ani buni în presa centrală, jurnalista și-a început cariera în Slatina, orașul ei natal.