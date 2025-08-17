Genunchii lui Putin, motiv de controverse la finalul întâlnirii cu Trump. Ce a pățit liderul de la Kremlin: „Ce e în neregulă cu ele?”. Video

Genunchii lui Putin, surprinși într-o poziție ciudată la finalul întâlnirii cu Trump au stârnit discuții ample în mediul online. În timp ce își lua rămas-bun de la omologul său american, liderul de la Kremlin a fost observat cum își mișcă incontrolabil picioarele, astfel că valul de supoziții a început să curgă.

Genunchii lui Putin, motiv de controverse

Canalele ucrainene au observat la liderul rus o mișcare care a dus la conturarea mai multor scenarii posibile. După discuția privată avută de cei doi președinți, aceștia au avut o scurtă conferință de presă, de doar 12 minute, în care nu au dezvăluit despre ce au vorbit mai exact.

Fără să răspundă la întrebările presei, aceștia au mai schimbat câteva cuvinte, apoi fiecare a pornit către avionul său. Și deși cele declarate de cei doi nu au putut fi interpretate prea mult, experții au judecat limbajul corporal și ce au transmis președinții atât prin forma corpului, cât și prin expresiile feței.

În timp ce Donald Trump a fost mai tot timpul serios – iar la finalul întâlnirii având o postură ce denotă dezamăgire – dorind să dea impresia de superioritate și putere în fața omologului său, cu care lumea nu este obișnuită, fie mișcându-se ciudat, mai ales în partea inferioară a corpului.

Într-un clip distribuit pe canalele ucrainene și rețelele de socializare, Putin apare mișcându-și în mod neobișnuit picioarele, îndoindu-și genunchii și balansându-se de pe un picior pe altul. Aceste mișcări au născut tot felul de speculații, mai ales în rândul ucrainenilor care au urmărit stupefiați cum .

This is the moment the leg of Vladimir Putin’s legs were seen ‘twitching suspiciously’ as he bid farewell to Donald Trump. Kremlin footage captured the Russian leader’s knee jolting repeatedly as he stood alongside his US counterpart at the end of their brief exchange following a joint press conference at the summit in Alaska. Read more at DailyMail.

Pantofi incomozi, exoschelet sau probleme de sănătate?

Printre cele observate la Putin se numără tipul de încălțăminte purtat. Președintele rus a optat pentru această întâlnire pentru pantofi cu talpă înaltă care să mai reducă din diferența de înălțime dintre el și Trump. De asemenea, s-a pus problema inclusiv a existenței unui exoschelet discret – dispozitiv medical menit să stabilizeze postura – pe sub pantaloni.

„Atenție la picioarele lui Putin. Ce nu e în regulă cu ele?”, a scris canalul Times of Ukraine, în timp ce canalul Nevzorov, apropiat opoziției ruse în exil, a comentat: „Putin pare că și-a atins obiectivul politic, dar tremură într-o manieră suspectă. Pesemne pantofii sunt prea strâmți”.

„Din zona genunchilor în jos, se distinge un element neobișnuit în vestimentația dictatorului rus”, scrie canalul Crimean wind, care a observat și că diferența de înălțime față de Trump „nu a fost foarte evidentă în videoclip”. „Se pare că, suferind de un complex Napoleonian, Putin a decis să nu se limiteze la pantofi tradiționali ci să poarte platforme discrete care să-i adauge 12 cm în înălțime pentru «întâlnirea secolului»”, a mai scris canalul.

O altă publicație ucraineană a comentat că Putin „a «crescut» brusc pentru întâlnirea cu Trump”.

Orice metodă ar fi ales Putin pentru a fi mai înalt, aceasta a născut multe speculații. După întâlnirea cu Trump, liderul de la Kremlin a depus flori la Cimitirul Memorial Fort Richardson, în memoria piloților sovietici care au murit în timpul programului Lend-Lease din Al Doilea Război Mondial. După ce și-a adus omagiul, Putin s-a îmbarcat în avionul său prezidențial „Kremlinul Zburător”, un Il-96-300PU, cu destinația Ciukotka, pentru întâlniri cu oficiali locali.