Geoană denunță iar tentativa Rusiei de a-l compromite. „Un om cu statura mea, cu relaţiile mele internaţionale evident că deranjează Moscova”

Mircea Geoană și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale spunând că, în caz că va câștiga cursa pentru Cotroceni, va propune schimbări în funcționarea sistemului electoral pentru ca „monopolul” partidelor tradiționale să ia sfârșit. Totodată, Geoană a explicat că este ținta unei acțiuni compromițătoare din partea Moscovei în legătură cu, afirmă el, o „așa zisă anchetă jurnalistică”.

„Este o linie roșie”

Mircea Geoană și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale, intrând oficial în cursa pentru Cotroceni. Geoană a denunțat ceea ce spune el a fi o acțiune compromițătoare din partea Rusiei, după publicarea unei investigații cu privire la legăturile lui , fost primar al Sectorului 6, cu un afacerist rus, în timp ce se ocupa de campania fostului secretar general al NATO.

„Vă spun cu toată seriozitatea, acest tip de kompromat, generat și condus de la Moscova, este o operațiune de dezinformare care face parte din arsenalul de război hibrid pe care Federația Rusă îl declanșează împotriva democrațiilor occidentale (…) Este o linie roșie, cu privire la modul în care aici în România știm să discernem între compromitere, defăimare și operațiuni de linșaj și ceea ce înseamnă o campanie electorală (…) Trebuie să fie investigată până la ultimul detaliu operațiunea de compromitere a unui fost oficial NATO”, a declarat Mircea Geoană.

„Domnul Mănescu a avut o relaţie episodică cu Mişcarea România Renaşte”

Mircea Geoană a explicat că Rareș Mănescu a avut o „relație episodică” cu mișcarea România Renaște, care-l susține, dar că Mănescu a fost solicitat să părăsească organizația, în perioada în care el se afla la NATO.

„Cu privire la domnul Rareş Mănescu şi la aşa-zisa relaţie a domniei sale cu aşa-zisa campanie: i-am cunoscut pe doamna Ramona Mănescu şi domnul Rareş Mănescu, social, la Bruxelles. Vă reamintesc că doamna Mănescu este fost ministru de Externe al României şi fost europarlamentar, în această calitate am avut un contact aşa cum am avut contacte cu zeci de europarlamentari şi tot ce înseamnă reprezentanţi ai României la UE şi la NATO. Este modul în care eu fac treabă. Domnul Mănescu a avut, într-adevăr, o relaţie episodică cu Mişcarea România Renaşte pe care o fost solicitat să o părăsească, după o anumită perioadă, în timp ce eu eram la NATO şi sub nicio formă în timpul unei aşa-zise campanii organizate la Bucureşti”, a spus Geoană.

„Relaţia domnului Mănescu cu aşa-zişi oameni de afaceri, reali sau imaginari, este problema dânsului şi dacă există vreun lucru necurat în relaţia domniei sale cu cineva din Rusia este obligaţia statului român şi voi veghea să fim siguri că dacă există ceva necurat voi fi primul care voi acţiona în această direcţie. Ceva îmi spune că este parte dintr-o acţiune de compromitere pe model FSB”, a declarat fostul adjunct al NATO.

„Un om cu statura mea, cu CV-ul meu, cu competenţa mea deranjează Moscova”

Mircea Geoana a arătat că un om ca el „deranjează Moscova” prin prisma faptului că a fost în conducerea NATO, are relații ingternaționale și este competent, dar deranjează și partidele din România, pentru că este primul candidat independent „care are șanse de a câștiga” la prezidențiale.

„Un om cu statura mea, cu CV-ul meu, cu competenţa mea, cu relaţiile mele internaţionale evident că deranjează Moscova. Cum ai vrea să ai, într-o ţară atât de importantă ca România, un preşedinte care să fi fost şef la NATO? Aceasta este motivaţia principală a Kremlinului. Există şi o motivaţie internă, pentru că primul candidat independent cu şanse de a câştiga preşedinţia României, eu şi echipa noastră, deranjăm interesele acestor partide. Au bani, au influenţă, cumpără presă, intoxică opinia publică şi vă spun astăzi că sunt mai hotărât şi mai îndârjit decât oricând să câştigăm aceste alegeri, pentru că nu va fi victoria lui Mircea Geoană şi a echipei mele, va fi victoria democraţiei româneşti”, a spus Geoană.

Sfârșitul „monopolului” partidelor tradiționale

Mircea Geoană a afirmat și că „monopolul” partidelor tradiționale trebuie să ia sfârșit, de aceea, dacă va ajunge , va propune schimbarea modului de funcționare a sistemului electoral.

„Fac din schimbarea modului în care sistemul electoral funcţionează în România, din modul în care cetăţenii pot să-şi exprime liber opţiunea democratică angajamentul şi misiunea ca viitor preşedinte al României. Acest monopol al partidelor tradiţionale trebuie să înceteze. Am făcut acest efort cu pasiune şi cu sinceritate. N-avem maşinării de partid, n-avem bani de la buget şi am făcut acest lucru efectiv din dorinţa de a demonstra că în România se poate face un efort democratic onest, fără să ai nevoie nici de bani publici, nici de maşinării de partid”, a declarat Mircea Geoană.