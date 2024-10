Geoană, despre atacurile împotriva sa. „Le deranjez interesele, se tem de faptul că vin să schimb lucrurile în România”

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a afirmat, duminică seara, că atacurile împotriva sa au apărut pentru că „deranjează interese”. Potrivit lui Geoană, dacă nu ar avea șanse să ajungă la Cotroceni, cei care se află la originea acestor atacuri „n-ar merita să cheltuiască bani și energie”.

„Pentru că le deranjez interesele”

Mircea Geoană, candidat independent la , a vorbit, miercuri seară, despre atacurile pornite împotriva sa în ultima vreme. În opinia fostului secretar general adjunct al NATO, aceste atacuri vin din partea „celor care se tem” că el a decis să candideze pentru ca să „schimbe lucrurile” în România.

„Pentru că le deranjez interesele. Pentru că atunci când am luat decizia dificilă să candidez independent, eu am venit aici să schimb lucrurile în ţara asta. Şi oamenii aceştia se tem de faptul că vin să schimb lucrurile în România. Aţi văzut vreodată, urmăriţi campanii prezidenţiale de mulţi, mulţi ani de zile, aţi văzut vreodată un tir mai concentrat împotriva unui candidat decât vedem astăzi de la toată lumea şi de la PSD, şi de la PNL? (…) Este absolut ridicol să crezi să spui ceva de genul ăsta. În timpul ăsta, domnul Simion simpatizant Moscova este lăsat în pace, nimeni nu-i spune nimic. (…) Este evident un curent politic care este la limita a ceea ce reprezintă curentul occidental României”, a declarat Mircea Geoană pentru .

„Atacurile sunt plantate începând cu luna iunie”

Fostul adjunct al a făcut precizarea că aceste atacuri la adresa sa au fost „plantate” încă din luna iunie și că ele au „pregătit” atacurile ulterioare, în opinia sa ele fiind doar „ciorbe reîncălzite”. Mircea Geoană spune că prin aceste acțiuni se încearcă „discreditarea” unui candidat care vrea o „schimbare adevărată” în România.

„Atacurile care au pornit împotriva mea sunt plantate începând cu luna iunie în acest an. La un post de televiziune care are anumite contacte în exterior, prin proprietari şi prin anumite lucruri, de acolo au început să fie plantate temele în pregătirea unui atac ulterior, în caz că voi candida, acolo a început cu vizita la Moscova în 2009, acolo a început cu Vanghelie, acolo au început nu ştiu ce plimbări pe nu ştiu unde, ciorbe reîncălzite. De aceea pe mine şi cred că pentru oamenii de bună credinţă din ţara asta, este evidentă o încercare disperată de a discredita singurul om, astăzi dintre candidaţi, şi o spun cu respect faţă de toţi ceilalţi, care are o agendă de schimbare adevărată România”, a spus Mircea Geoană.

„Îi deranjează şi îi face să fie disperaţi”

Fostul secretar general adjunct al Alianței Nord Atlantice a mai declarat că aceste atacuri împotriva sa nu ar mai fi fost făcute dacă celor care sunt în spatele lor nu le-ar fi „frică” de candidatura sa.

Altfel, spune Geoană, dacă nu ar avea nici o șansă în cursa pentru Cotroceni, nu s-ar mai obosi nimeni să cheltuiască „bani și energie”.

„Şi cred că acest lucru îi deranjează şi îi face să fie disperaţi. Iar campaniile de media negative împotriva mea, încercările de a spune nu-l mai daţi pe Geoană, baraj mediatic la adresa comunicării pe care eu o fac, ele se fac astăzi, partidele le fac. De ce le fac? Pentru că le frică. Altfel, dacă n-aş conta şi n-aş avea o şansă să câştig, n-ar merita să cheltuiască bani şi energie”, a declarat Mircea Geoană.