Geoană, despre colaborarea cu partidele. „Știu politică, nu mă păcălește nimeni în politica românească”

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a afirmat, miercuri seară, că este versat în politică, cunoaște politica românească și de aceea „nu poate fi păcălit”. Geoană a mai spus că, dacă va câștiga cursa pentru Cotroceni, nu va fi dependent de partide, dar va lucra cu ele.

„Aduc echilibrul între realismul propunerilor şi ambiţia viziunii”

Mircea Geoană, candidat independent la prezidențialele din noiembrie, a afirmat, miercuri seară, că nu poate fi păcălit în politică pentru că a activat în politica românească. Geoană a mai spus că, în calitate de președinte, va fi un om al echilibrului, subliniind și că rigoarea este un atribut al activității sale

„Eu cred că aduc acest echilibru între realismul propunerilor şi ambiţia viziunii. Poţi să visezi cât vrei tu, poţi să îţi propui ce vrei tu, România şi-a propus multe lucruri şi nu se întâmplă, e o slabă capacitate de a face lucrurile. Ştiu politică, nu mă păcăleşte nimeni în politica românească, pentru că am făcut-o şi eu. Sunt un om riguros, un om care muncesc, care îmi văd de treabă, un om care mă duc la serviciu de dimineaţa până noaptea şi care nu mă las niciodată bătut. Viaţa mea este o ilustrare a faptului că am avut momente de sus şi de jos şi niciodată nu am abandonat”, a declarat Mircea Geoană la Antena3CNN.

„Elementul independent”

Mircea Geoană a spus că va aduce în peisajul politic „elementul independent”, ceea ce, spune el, va fi apreciat de electorat în comparație cu alți contracandidați. El a precizat că nu va fi dependent de partidele politice, ca un al tuturor românilor, mai presus de politică, desi va „lucra cu politicul”.

„Nu cred că este pentru mine să spun că sunt mai bun sau mai puțin buni decât ceilalți. Românii trebuie să compare. Vor avea ocazia, în aceste câteva săptămâni nu foarte lungi de campanie, să se lămurească viziune, program, echipă. Sper ca și elementul independent pe care eu îl aduc să fie apreciat de oameni.

Eu nu spun că nu voi lucra cu partidele, eu vă spun că nu sunt dependent de partide și cred că după 35 de ani, România are nevoie de un președinte conform Constituției, care să reprezinte întreaga națiune, și pe cel sărac, și pe tânărul antreprenor, și pe cel care începe o viață și cel care sfârșește o viață, pentru cei de acasă, cei de afară. Și într-un fel, cred că președintele națiunii române trebuie să fie oarecum deasupra interesului de partid”, a spus Geoană.

„Un alt mod de a aborda politica”

Colaborarea cu partidele politice a unui președinte, cu , trebuie făcută pe baza unei noi abordări, în opinia lui Geoană, bazată pe competență, pe instituții ale statului mai puțin politizate.

„Să lucreze cu partidele, să lucreze cu primarii, să lucreze cu politicul, dar să nu fie dependent de un partid. Ceea ce propun eu că această candidatură independentă este de fapt nu o lipsă de relație cu partidele și cu politicul, e nevoie de dânșii, ci un alt mod de a aborda politica, bazat pe merit, bazat pe competență, bazat pe mai puțină politizare instituțiilor statului. Asta aduc eu și sper să fie suficient de convingător pentru români pentru a mă vota”, a declarat Mircea Geoană.