Geoană, lansare de carte și ironii la adresa lui Ciucă. „Nu trebuie să fii într-o mare funcţie ca să fii un ostaş de nădejde”

Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, și-a lansat, duminică, cartea „Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”. La eveniment, care a avut loc la Brașov, Geoană a lansat un atac la adresa lui Nicolae Ciucă, președintele PNL, spunând că „nu trebuie să fii într-o funcţie mare ca să fii un ostaş de nădejde pentru armata națională”. La rândul lui, Ciuca își va lansa cartea autobiografică „Un ostaș în slujba țării”.

„Nu trebuie să fii într-o mare funcţie ca să fii un ostaş de nădejde pentru armată”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, care s-ar afla în fruntea opțiunilor românilor la alegerile prezidențiale, nu a scăpat prilejul de a lansa o săgeată la adresa lui Nicolae Ciucă, președintele PNL, despre care liberalii afirmă că este candidatul partidului pentru Cotroceni, duminică, la Brașov, la lansarea cărții sale „Bătălia pentru viitorul României. Gândurile unui român la vârful NATO”

„Sunt metehne vechi, lucruri care nu merg bine în această ţară şi vom avea nevoie de răbdare şi de încăpăţânare ca să reuşim să le schimbăm. Eu sunt, însă, încrezător, sunt optimist, nu fac parte dintre cei care spun că lucrurile sunt de nereparat, că ţara sau statul sunt eşuate. Cred, pur şi simplu, că e nevoie de spirit nou, de energie nouă şi, mai ales de o echipă care depăşeşte culoarea de partid (…).Eu sunt dispus să pun umărul la această luptă pentru un viitor mai bun pentru ţara noastră, dar nu trebuie să fii într-o mare funcţie ca să fii un ostaş de nădejde pentru armata naţională”, a declarat Mircea Geoană.

Cărțile, agenți electorali

Deși Nicolae Ciucă a spus că volumul său autobiografic „Un ostaș în slujba țării” nu are legătură cu o candidatură a sa la alegerile prezidențiale, cartea președintelui PNL a fost văzută ca o platformă de vizibilitate pentru scrutinul din 15 septembrie, cel puțin așa cum a fost anunțată oficial data. , președintele a fost ironic în legătură cu acest demers al partenerului său de coaliție, spunând că „avem o competiție de scris cărți, eu nu particip la ea”. Ulterior, a venit și replica lui Ciucă: „Este părerea lui Marcel Ciolacu, nu e lipsă de onestitate din partea lui că nu citește o carte. Poate îl conving și cu asta, cum l-am convins cu altele. E o carte ușor de citit”.

Revenind la Mircea Geoană, el a spus, la evenimentul de lansare, că a scris această carte „fără nicio pretenţie de tip electoral”, cartea a fost scrisă în timpul pandemiei Covid-19, și că ea are rostul de a „ordona ideile şi şi reflectează dincolo de ciclul electoral sau de o campanie sau alta, la componentele succesului national”.

România într-un Schengen militar

Adjunctul secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit și despre înființarea unui spațiu din punct de vedere militar, context în care, a spus el, România ar fi avantajată, prin conectarea coridoarelor trans-europene în cadrul mobilității militare. Țara noastră, a spus Mircea Geoană, trebuie să facă proiecte și să le implementeze, nu doar declarativ.

„Vorbim foarte mult în Vest despre Schengen militar (…) La NATO, încercăm să punem un fel de presiune pozitivă pe dimensiunea civilă şi politică. Mă bucur să văd că ţări din regiunea Europei de Sud Est, inclusiv România, Bulgaria, Grecia, dar şi cele către Adriatică – vin cu propuneri consistente de mobilitate militară. Noi nu vorbim aici despre a crea infrastructură specială pentru scopuri militare, ele trebuie doar să fie construite după standarde NATO, să fie capabile să transporte tiruri cu marfă sau maşini cu cetăţeni care merg în concediu, iar dacă sau când va fi nevoie, să putem să transportăm şi ceea ce este specific militar”, a declarat secretarul general adjunct al NATO.

„Am fi într-o situație excepțională”

„Văd cu bucurie că, în sfârşit, şi UE a început să recunoască nevoia de a investi în coridoare trans-europene, care să conecteze Republica Moldova şi Ucraina prin România de Europa şi de Polonia spre Europa. E un moment extrem de util pentru noi şi, dacă am şti şi să facem proiecte, nu doar strategii şi să şi implementăm idei, nu doar să se le enunţăm, cred că am fi într-o situaţie excepţională. România nu este o ţară care nu are răspunsul la toate problemele, dar este indispensabilă pentru echilibrul european şi al regiunilor care ne înconjoară”, a mai spus Mircea Geoană.