Geoană spune în ce condiții va numi un premier și un Guvern. „La mine lucrurile sunt foarte simple, am o viziune pentru România”

„Eu am o viziune pentru România”

Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, care a anunțat, miercuri, că candidează la alegerile prezidențiale din noiembrie, a declarat că „are o viziune și un angajament” pentru România, spunând în ce condiții va numi un premier și un Guvern.

„La mine lucrurile sunt foarte simple. Eu am o viziune pentru România, am un angajament pentru România, în patru mari axe, o să îl fac public în curând şi nu voi numi niciun prim-ministru şi niciun Guvern dacă nu vom avea un contract de guvernare. Eu, dacă câştig alegerile prezidenţiale, pe un proiect politic, care este un proiect de schimbare adevărată, înseamnă că am primit un mandat din partea a milioane de cetăţeni, mult mai multe milioane decât la orice alte alegeri şi atunci să o discuţie directă, de negociere, cu cei care vor forma viitorul guvern sau viitoarele guverne (..) o discuţie foarte clară, care sunt lucrurile pe care şi voi vă angajaţi, în schimbul nominalizării mele, că le veţi face pentru ţară. Şi prin mine îşi iau un angajament faţă de ţară”, a declarat Geoană, la Ştirile ProTV.

În privința numelui premierului, Mircea Geoană a spus că „cel mai bine este să respectăm votul oamenilor”, după ce a fost întrebat de varianta .

„Nimeni nu face 50% în România, preşedintele, conform Constituţiei, are dreptul de a alege din mai multe formule şi nu vreau să mă duc în zona de speculaţie, cine şi ce, pentru că trebuie să vedem se va întâmplă la alegerile prezidenţiale şi parlamentare”, a mai spus fostul adjunct al lui .

Ironii la adresa lui Ciolacu

Fără a-i rosti numele, Mircea Geoană a precizat, după o declarație a lui Marcel Ciolacu potrivit căreia ia lecții de economie și de limbă engleză, că „nu vrea să fie” în această situație.

„Nu vreau să fiu în situaţia în care, cum recunoştea un alt candidat, ieri, că are nevoie să ia meditaţii la economie, meditaţii la limba engleză, mâine, poimâine, meditaţii la politica externă. Că dacă eşti corigent la mai multe materii, eu ştiu că pe vremuri, când erai corigent la mai multe materii, rămâneai şi repetent. Eu voi fi un preşedinte sută la sută activ şi implicat din prima zi până în ultima zi de mandat”, a spus Geoană.

Contracandidații, „o apă și-un pământ”

În legătură cu contracandidații săi în cursa pentru Cotroceni, Mircea Geoană a subliniat că aceștia au guvernat, în „diferite formule” și că orice promisiune a lor e contrazisă, spune el, de faptele acestora. „Mă uit la ceea ce au făcut oamenii aceştia. Au fost zece ani la guvernare, cu actualul preşedinte, la pachet, în diverse formule, şi cred că orice ar propune şi ar promite, se loveşte acea promisiune de realitatea modului în care au guvernat această ţară”, declarat Geoană.

„Pentru mine, sunt o apă şi un pământ, cu o sigură condiţie: eu ştiu să separ grâul de neghină şi ştiu că sunt oameni buni în partide, şi la ivel central şi la nivel local şi cu aceia vom putea face treabă”, a adăugat el.

„Eu am avut curajul să îl înfrunt pe Ion Iliescu”

Mircea Geoană a amintit și de trecutul său în PSD, spunând că „a avut curajul” să-l înfrunte pe Ion Iliescu în cadrul unui congres al social-democraților. „Eu am avut curajul să îl înfrunt pe Ion Iliescu în congres de PSD, în cel mai democratic şi probabil discutat congres din istoria post-decebristă a acestei ţări. Când mă uit la cei care conduc acum partidele importante din România, îi văd că aleargă singuri, nu au contracandidaţi, şi în cazul unui alt partid, vine preşedintele şi impune preşedintele într-un congres de partid. Nu voi face niciodată asta cu partidele, să îşi aleagă liderii”, a spus Geoană.

Candidatul independent a vorbit și despre președinta USR, , și ea lansată în cursa prezidențială, spunând că „iniţial a privit-o cu simpatie”. „Mi s-a părut ceva interesant, cât de mult îl consideră pe Traian Băsescu modelul său de preşedinte, şi am început să fiu un pic mai rezervat. Asta este observaţia mea faţă de domnia sa”, a spus el.

„Voi fi cel mai pro-business preşedinte”

Mircea Geoană a mai declarat că, din punct de vedere al doctrine, el se plasează în zona centrului radical și că va fi „cel mai pro-business președinte din istorie”. „În clipa de faţă, vreau să vă spun că sunt undeva într-o zonă oarecum de centru radical. Eu voi fi cel mai pro-business preşedinte din istoria României. Pentru că dacă nu ai economie ţeapănă, dacă nu o să aduci bani. O să fie avioane pline cu oameni de afaceri care vor merge cu mine în delegaţii şi în deplasări, câştigând contracte şi aducând investiţii. Asta trebuie să facă un preşedinte”, a afirmat Geoană.

„Sunt şi foarte conservator, pe nişte valori, sunt şi modern şi progresist pe alte valori. În clipa de faţă eu cred că mă adresez tuturor românilor”, a mai spus Geoană.