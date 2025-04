George Buhnici, amenințat cu moartea și înjurat în urma unui accident în trafic. ”Polițiștii m-au chemat să depun plângere”

George Buhnici a avut parte de momente tensionate. Săptămâna trecută, în urma unui incident în trafic, vloggerul a fost asaltat de un val de amenințări cu moartea și înjurături. Ce a povestit despre întregul eveniment.

George Buhnici, incident în trafic

Săptămâna trecută, . Chiar dacă nu s-a ajuns la violențe în trafic și nici nu au fost victime, ceea ce urmat după l-a făcut pe Buhnici să meargă să depună plângere la poliție.

Vloggerul a povestit întregul eveniment, în exclusivitate, pentru . Potrivit spuselor sale, nu a fost un accident în trafic, ci a fost un schimb de claxoane. Nici el și nici celălalt șofer nu au reacționat, ci doar s-au manifestat pentru utilizarea claxonului.

George Buhnici a recunoscut că el a fost cel care a claxonat prima dată, deoarece șoferul din fața lui a staționat prea mult pe o stradă unde nu era semafor. După 2-3 claxoane, șoferul s-a pus în mișcare.

”Conflict în trafic e mult spus. (…) Nici măcar nu s-au deschis geamurile. Noi nu am interacționat. Nu am vorbit unul cu altul, nu s-a ajuns la jigniri, șicane. Au fost vreo două, trei claxoane. Mi s-a părut că șoferul nu era atent. Nu vedeam în mașină. Mașina stând pe loc, mie mi se părea că ori nu e atent, ori ceva se întâmplă.”, a povestit Buhnici, pentru sursa menționată.

George Buhnici a început să fie amenințat cu moartea

Chiar dacă lui evenimentul din trafic nu a fost unul de amploare, ceea ce a urmat pe internet l-a uimit pe George Buhnici. Pe TikTok, șoferul respectiv și-a încurajat urmăritorii să meargă pe canalele lui Buhnici și să îl înjure sau să îl amenințe.

La un moment dat, vloggerul a fost sunat de o persoană care pretindea că este domnul din trafic. Acesta l-a amenințat cu moartea, după care a închis brusc telefon.

”Unii oameni au venit și mi-au dat comentarii negative. Asta se mai întâmplă pe internet, numai că o persoană a luat în serios și m-a sunat. S-a prezentat ca fiind domnul respectiv, eu acum nu știu dacă el era sau nu, dar care mi-a spus: “Sunt cutare, vrei să te omor?” și a închis.”

Vloggerul s-a văzut nevoit să depună plângere la poliție

George Buhnici a recunoscut că nu tolerează un astfel de replici, fie ele spuse și în glumă. Chiar dacă nu este pentru prima dată când primește comentarii negative, acum,

”Nu ai de unde să știi cu cine stai de vorbă, dacă omul ăla face o farsă sau vorbește serios. Tocmai de aceea, nu se acceptă genul acesta de farse în societate și în sistemul de justiție. Nu glumim cu amenințările de genul acesta. (…) Deși am mai primit comentarii negative, pe care le-am ignorat de cele mai multe ori, de data aceasta m-am dus și am depus o plângere. (…)

Polițiștii m-au chemat să depun plângere. Eu după ce am primit amenințarea, am sunat la 112 și cei din dispecerat m-au pus în legătură cu un polițist. Am fost sunat de la poliție și mi s-a spus că pentru amenințări se depune plângere și m-au chemat a doua zi.”, a mai spus Buhnici, în exclusivitate, pentru