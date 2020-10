George Burcea a dezvăluit la Ferma de ce a divorțat de Andreea Bălan. Acesta este adevărul

George Burcea a vorbit deschis despre motivele care au dus la divorțul de Andreea Bălan. Actorul a fost întrebat de actuala iubită, Viviana Sposub, despre ce s-a întâmplat în relația anterioară pe care a avut-o cu celebra cântăreață. Acesta a menționat că niciunul dintre ei nu era fericit, amândoi având motive de nemulțumire.

Telespectatorii emisiunii „Ferma. Orășeni vs. Săteni” de la Pro TV au putut afla în exclusivitate ce crede George despre ruptura care s-a produs în relația lui cu Andreea Bălan. Artistul a vorbit cu sinceritate despre ce s-a petrecut între ei doi.

„S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri.”, a spus el, potrivit libertatea.ro.

George Burcea îi povestește Vivianei Sposub ce s-a întâmplat între el și Andreea Bălan

Actorul a adăugat că nu agrea delor criticile pe care le primea și că nu a avut nimic de câștigat în viața profesională pentru că era soțul Andreei Bălan. El a spus că își iubește meseria și s-a declarat încrezător în forțele proprii.

„Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el eu nu o să fac nici în 15-20 de ani. Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul.

Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: Bravo! Păi ce faci, mă distrugi?”, i-a explicat el Vivianei.

George Burcea, îndrăgostit de Viviana Sposub

Actorul merge înainte după divorțul de Andreea Bălan, iar relația pe care a început-o cu Viviana Sposub evoluează pe zi ce trece. “Sincer, nu știu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana.”, mărturisea, cu sinceritate, pe platourile emisiunii de la Pro TV.

Telespectatorii respectivei emisiuni au bănuit că relația dintre coprezentatoarea de la „Vorbește lumea” și fostul soț al Andreei Bălan nu e una tocmai amicală încă de la sărutul care a avut loc la momentul plecării brunetei din emisiune.

Ulterior, cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre și nu doar pe platourile de filmare. În ultimul timp, în schimb, cuplul a renunțat la a se mai ascunde de ochii curioșilor. Partenerii au afișat un comportament tandru unul față de celălalt, în fața camerelor și în prezența colegilor de platou.

