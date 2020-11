George Burcea a revenit în casa Andreei Bălan. Care este adevăratul scop al vizitei

Deși au trecut câteva luni de la divorțul de Andreea Bălan, George Burcea s-a întors în casa vedetei. Actorul a postat pe rețelele de socializare imagini de senzație cu cele două fetițe ale sale.

George Burcea a revenit în casa Andreei Bălan. Actorul rămas un tătic dedicat fetițelor sale, Ella și Clara, deși a divorțat de mama acestora. George Burcea le iubește enorm pe cele mici și profită din plin de timpul petrecut cu ele.

George Burcea a fost infectat cu coronavirus și s-a aflat în izolare alături de actuala sa iubită, Viviana Sposub. Andreea Bălan și-a luat câteva măsuri de precauție și l-a lăsat pe fostul soț să-și revadă fiicele numai dacă va avea un test negativ Covid-19.

George Burcea, din nou în casa Andreei Bălan. Care este scopul vizitei neașteptate

Deși s-a despărțit de Andreea Bălan, George Burcea este foarte implicat în creșterea celor două fiice ale sale și își face mereu timp pentru Ella și Clara. Actorul s-a întors în casa artistei, unde s-a jucat cu cele două fetițe, pe care le-a scos, ulterior, la plimbare.

George Burcea a postat fotografii și filmulețe pe rețelele de socializare, surprinzând momentele frumoase pe care le-a petrecut alături de cele două fetițe. Ella și Clara s-au distrat de minune alături de actor, semn că relația dintre ele și tatăl lor este una specială.

Săptămânile trecute, George Burcea a fost diagnosticat cu coronavirus și a stat în carantină cu Viviana Sposub. Andreea Bălan i-a impus actorului anumite reguli pentru a-i permite să petreacă timp cu cele două fetițe. Cântăreața i-a spus fostului soț că va putea să își viziteze fiicele doar dacă testul pentru Covid-19 va fi negativ la momentul ieșirii din carantină, pentru a se asigura că Ella și Clara sunt în afara oricărui pericol.

„Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău.” a declarat actorul pentru FANATIK.

