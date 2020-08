George Burcea, acuzații grave la adresa Andreei Bălan. Scandal de proporții între ei doi foști soți! Ce spune artista

Au trecut opt luni de când Andreea Bălan s-a despărțit de George Burcea, dar povestea este departe de a se fi încheiat. În plin divorț, actorul îi aduce artistei acuzații grave.

Potrivit wowbiz.ro, George Burcea a scris în depoziția pe care depus-o la Tribunal că artista l-ar fi înșelat în timpul mariajului și, mai mult decât atât, că aceasta se întâlnea cu Tiberiu Argint încă de pe vremea în care erau căsătoriți.

Artista și-ar fi dorit un divorț liniștit și mult mai pașnic, însă, în aceste condișii pare greu de realizat acest lucru. Sătulă de acuzații nefondate, Andreea a reacționat în mediul virtual.

În plin divorț, Andreea Bălan este foc și pară de când a aflat că fostul partener de viață, George Burcea, o acuză de infidelitate. Bineînțeles că nu va sta cu mâinile în sân, mai ales că ea a ținut tot timpul la imaginea ei și a reacționat de fiecare dată când cineva a încercat să i-o păteze.

”Andreea Bălan a crezut că nu aude bine când a aflat ce spune George Burcea despre ea. El susținea, voalat, că Andreea Bălan nu i-ar fi fost fidelă de-a lungul mariajului, ceea ce este, evident, absurd.

În primul rând, mariajul lor a ținut doar câteva luni, cei doi despărțindu-se în iarnă, atunci când el a fost nevoit să își hainele și să plece din casa ei. În al doilea rând, el sugerează că relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint este una mai veche, dar adevărul este că ea și Tiberiu au început să vorbească abia în luna iunie.

Dar el vrea să o discrediteze pe Andreea, acum este și ea convinsă că va avea parte de un proces dificil. El vrea, probabil, să țină scandalul cât mai mult și cât mai vizibil pentru a avea o șansă în carieră.

De altfel, Andreea Bălan a încercat ani la rândul să îl ducă la diverse reality-show-uri, dar George Burcea era refuzat de fiecare dată, în ciuda faptului că era partenerul ei de viață, iar acum, brusc, când a început scandalul, a devenit interesant”, a declarat o sursă pentru WOWbiz.ro.

Andreea Bălan nu și-a dorit scandal, ba chiar a sperat că se va putea despărți de tatăl fetelor în cele mai bune condiții, tocmai pentru ca micuțele să nu fie afectate în vreun fel.

”Andreea Bălan voia un divorț liniștit din mai multe motive. În primul rând, ei nu îi plac scandalurile, mai ales că se teme că le-ar putea afecta pe cele două fiice ale sale.

În al doilea rând, vrea ca ttul să se termine cât mai repede și să își poată vedea fiecare de viața lui. În plus, o deranjează enorm că George Burcea evită să spună adevărul și, mai mult chiar, are grijă să sugereze, pentru a deveni cât mai vizibil ba că a fost înșelat, ba că s-a împăcat cu Andreea Bălan. Ea nici nu mai vrea să audă de împăcarea cu el după ce a fost terfelită de George Burcea în public”, a mai spus sursa citată.

Reacția Andreei a venit imediat pe un site de socializare.

”Nu de puține ori, în cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacată pe nedrept și a trebuit să mă apăr. Armura mea a fost întodeauna adevărul și voi continua să vă spun direct și sincer prin ce trec, păstrând discreția necesară protecției fetelor mele.

Acum 6 zile, am primit cadou de la o agenție de voiaj o vacanță de 7 zile (22 august – 29 august) în Grecia pentru mine, Ella, Clara și mama mea.

Pentru a părăsi țara împreună cu fetele mele, așa cum este legal, aveam nevoie de o împuternicire notarială din partea tatălui lor. L-am contactat telefonic pe tatăl copiilor, însă la telefon mi-a răspuns un prieten, care mi-a spus că se află la filmarea unei emisiuni și că este imposibil de contactat până la jumătatea lunii septembrie.

Am luat legătura telefonică cu producatorii emisiunii respective, pentru a-i intreba dacă există posibilitatea ca un notar public să ajungă la locul filmării pentru semnarea actelor. Mi s-a comunicat, tot telefonic, că această posibilitate nu există, întrucât concurenții se află în izolare strictă și nu au acces la nicio cale de comunicare.

În nicio clipă nu am sugerat sau dat de înțeles că-mi doresc înlăturarea lui din emisiunea respectivă sau orice alt proiect. Din contră, mă bucur pentru realizările lui, având în vedere că și el are responsabilități egale față de copiii noștri.

Am înțeles situația și din experiență știu cum funcționează aceste emisiuni. Din acest motiv am refuzat vacanța primită în Grecia și am optat pentru un sejur în România săptămâna viitoare cu copiii mei.

Având în vedere că mi-am trăit mereu viața după principii solide și morale, sunt sigură că și de această dată, adevărul va ieși la iveală”, a scris Andree Bălan pe conturile sale de socializare.