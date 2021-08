George Burcea, despre viața profesională și cea amoroasă. Ce a spus cu privire la relația cu Viviana Sposub

George Burcea este foarte discret cu privire la viața personală. Cu toate acestea, actorul a vorbit, într-un interviu pentru , despre relația cu

Mai mult, acesta a povestit și cum se derulează viața profesională. El a precizat că trece printr-o perioadă plină.

George Burcea a explicat că nu are timp nici măcar pentru o vacanță, fiind foarte ocupat cu proiectele profesionale: „nu am de gând să plec în vacanță pentru că mă concentrez pe lucrurile pe care le am de făcut atât pe plan personal, cât și pe cel profesional”.

„Chiar astăzi am făcut ședința foto împreună cu mama, pentru romanul meu de debut intitulat «Scrisoare către Ceaușescu», care va fi lansat în luna septembrie.De asemenea, lucrez în paralel la filmul de lungmetraj scris după romanul pe care l-am menționat,” a povestit el, potrivit sursei citate mai sus.

El a vorbit și despre sentimentele sale: „O iubesc pe Viviana și îmi văd de cele două minuni pe care le am (n.r. fiicele sale). Cred că este mai mult decât suficient ceea ce fac”

Viviana Sposub, alături de iubitul ei

Chiar dacă este foarte ocupat, el a mărturisit că iubita sa îi este alături, iar acest lucru contează foarte mult. A ținut să-i mulțumească Vivianei pentru acest lucru:

„Să-mi dea Dumnezeu putere și sănătate să le duc pe toate. Și cred că am atât din partea Lui, cât si din partea Vivianei, căreia îi mulțumesc și o iubesc enorm și care timp de un an n-a lipsit o secundă din viața mea, iar, pe lângă asta, m-a susținut din toate punctele de vedere,” a declarat actorul.

„Un partener cu care să împărtășesti fiecare gând, trăire, sentiment pe care-l ai este esențial în dezvoltarea ta ca om și artist, în acest caz, iar ea a făcut acest lucru la 110%,” a subliniat acesta.

În plus, el a dezvăluit că le pregătește fanilor și unele surprize. E vorba de un proiect major, derulat pe continentul american.

„Pe lângă proiectele mele, mai am un proiect genial în America. Va fi cel mai mare proiect la care am filmat vreodată. Veți vedea îndată!”, a povestit George Burcea.

Povestea de dragoste dintre a început pe platourile de filmare ale emisiunii „Ferma”. Ulterior, cei doi și-au asumat public relația.