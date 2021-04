George Burcea a fost invitatul lui Tetelu și al lui Cosmin Natanticu, în podcast, unde a făcut o serie de dezvăluiri incredibile despre Andreea Bălan și Viviana Sposub. Secretele actorului au ieșit la iveală.

Se pare că și George Burcea s-a numărat printre cei afectați grav de pandemie. Proiectele lui au avut de suferit, la fel și veniturile financiare. Actorul a încasat totuși pentru o vreme ajutor de la stat.

“Am primit o perioadă banii ăia de la stat, apoi am renunțat, m-am angajat. 4.070 de lei. Plăteam impozit 1.700 de lei, puneam deoparte 1.750 lei pentru comisioane”, a povestit George Burcea.

Care au fost momentele care i-au marcat viața

Fără să își dea seama, pasiunea lui pentru teatru a început încă din copilărie. Era crescut de bunicii lui, iar serialul Sunset Beach i-a marcat viața. Ulterior, un moment dificil care l-a schimbat a fost moartea bunicului, care s-a petrecut fix înainte de un examen important.

“Eu nu sunt celebru, Eram în anul 1999, la Puțureni, județul Botoșani, cu bunicii mei și sora mea mai mare. Era un serial care se numea Sunset Beach. În fiecare seară, prindeam TVR 1.

După ce vedeam acel serial, ieșeam în mijlocul străzii. Eram noi și câmpul, mă învârteam în cele patru puncte cardinale și spuneam așa: ‘Meg, Ben, vă iubesc și într-o zi o să fiu ca voi!’ Aveam vreo 10 ani.

Prima mea amintire este cu mama care nu era lângă mine, în 1993, și cu mine strigând-o în toate cele patru puncte cardinale. Nu mă interesează vedetismul și cancanul. Pe mine mă interesează doar durerea mea și proiectele pe care le am.

Eram în anul I de facultate, bunicul a căzut pe gheață, a ajuns la pat. Mi-a spus mama să vin că nu o mai duce mult. Am ajuns la el, le-am dat afară pe bunica și pe mama, am stat cu el două ore și jumătate. Atunci am primit un telefon, trebuia să plecăm că rămânem înzăpeziți.

După cele două ore și jumătate, mi-a spus: ‘mai stai!’. După două zile, a murit. M-a sunat mama înainte de examen și mi-a spus că a murit bunicul”, a povestit George Burcea.

Care a fost primul job al lui George Burcea

A început să muncească de mic, nu s-a ferit vreodată să tragă din greu pentru orice ban. A fost și marinar, a făcut pavaje, apoi a trăit pe străzi. Primul job al lui Burcea a fost unul cel puțin… inedit.

“Primul meu job din care am făcut bani, în ’98 sau ’99, se făcea tizic. Se făcea din bălegarul de la vacă, se amestecă cu paie, se fac ca niște plăcinte și se bagă iarna în foc. În Moldova nu prea sunt lemne, cel puțin prin zona aia.

Primul meu job era că ajutam la făcutul tizicului, am luat undeva la 2.000 de lei. 2.5000 de lei era un pachet de țigări Carpați. Atât luam pe zi, plus mâncare. Îmi luam teneși pentru școală.

În 2002, la țară la bunica, s-a mutat un vecin. El a fost coleg de școală cu mama, Valerică, a murit la 40 și ceva de ani. Fusese în tinerețe marinar. M-a luat să îl ajut la o casă. M-a întrebat ce vreau să fac.

I-am zis că nu știu. Atunci am ajuns să îmi doresc să fiu marinar. Mi-a spus doar că se câștigă foarte bine. M-am înscris la liceu, pe ascuns. Într-o dimineață ploioasă, am plecat de acasă.

Am stat la Valerică două săptămâni, apoi fetele lui au plecat la mama lor în străinătate. Nu puteau să mă lase singur, la 15 ani, în apartamentul lor. Am stat pe străzi, alea două săptămâni. Probabil într-o lună și jumătate o să apară romanul, să îl citiți. Am găsit o piață mică, era un cartier de garsoniere”, a adăugat George Burcea.

Ce coincidență bizară îl leagă de Viviana Sposub

Ironia sorții face ca actorul să trăiască pe străzi, într-o mașină, fix în fața blocului în care creștea atunci Viviana. El avea 15 ani, iar ea avea 5 ani. Nu s-au cunoscut la acel moment, dar atunci când au început relația și-au dat seama de această coincidență bizară. Ce s-a întâmplat cu George Burcea și Viviana Sposub, cu mulți ani înainte ca el să o cunoască pe Andreea Bălan.

“Din întâmplare, m-am întâlnit cu un băiat, vreo 20 de ani și cărare pe mijloc. El venea la bunica, în fiecare vară. Mi-a spus că are o garsonieră, pentru care cerea aproape cât un salariu de la vremea aia. În fiecare seară furam pepeni, dimineața furam pâine. I-am spus că am nevoie de un loc de muncă.

M-am angajat cu 250 de lei pe lună la pavaje. După ce făceai pavajele alea, dacă se crăpau dalele, îți scădeau banii și nu mai luai niciun ban.

Am stat la el, îi plătisem și mi-a dat țeapa. Mi-a luat și casetele pe care le aveam cu mine. Am locuit iar pe stradă, un alt prieten mi-a zis că are o mașină veche și am stat două luni de zile în mașina aia, chiar în fața blocului Vivianei”. a mai povestit actorul.

Cum a ajuns marinar. A fost la un pas de moarte

A decis să plece de acasă, de la bunici, apoi s-a înscris pe ascuns la liceu. Cu ajutorul unui prieten, apoi a dirigintei, a reușit să își împlinească visul de a deveni marinar.

“M-am dus la Eforie Sud, stăteam în vila unui prieten, el îmi dădea mâncare. Am mâncat slănină și ouă de am înnebunit. Acel băiat m-a ajutat foarte mult. După liceu, m-am înscris la Facultatea de Marină. Am dat șpagă, 1.000 de dolari. Când eram în liceu, m-am apropiat foarte mult de doamna mea dirigintă. A fost ca o mamă pentru mine.

O agenție mi-a cerut șpaga ca să plec pe mare, salariul era 2.250 de dolari pe lună. În cinci minute s-a dus și a adus banii și așa am ajuns pe mare. Relația cu bunicii era slabă, erau supărați că am fugit de acasă, dar când m-am întors după primul contract m-au primit înapoi.

Au cedat toate motoarele și am stat trei zile în derivă. Nu puteau să vină oamenii să tracteze pentru că diferența dintre mare și ecluză era prea mare pentru vasele prea mici, care vin să te tragă. Am ieșit, am sunat-o pe mama, i-am zis că mor. S-a inundat etajul, eram 40 și ceva de bărbați, ne țineam de mese. Era haos total”, și-a amintit George Burcea.

Cum a devenit George Burcea actor și ce afacere are

Tot soarta parcă i-a scos în cale oamenii potriviți, la momentul potrivit. A ajuns pe un drum total diferit față de ceea ce urmărea când era doar un adolescent. În prezent, George are o afacere proprie.

“În 2006 i-am cunoscut pentru prima dată pe fratele și pe sora mea. I-am spus: băi, Cristi, nu mai vreau să fiu marinar! Într-o zi mă plimbam și m-a agățat o tipă și mi-a propus să fiu fotomodel. Atunci mi-am dat seama că m-am întors la visul meu, cu Sunset Beach. Mai știi agențiile care te păcăleau? Eu am dat 70 de lei, dar acum capcana a fost reală.

După trei zile m-au sunat de la agenție și mi-au spus: George, am un film, Marco D’Aviano cu Vlad Rădescu, rol de figurație, vrei? M-am dus, erau 150 de lei pe zi. După o săptămână l-am întâlnit pe Vlad Rădescu, era profesor la Spiru Haret, care avea și secție de actorie. M-am pregătit pentru admitere, am mers, am luat.

Am stat jumătate de an la Spiru Haret. Apoi au mărit taxa și profesorul mi-a zis: eu cred că tu poți să fii la buget la UNATC. Am intrat, aveam 24 de ani, am fost la Doru Ana. De câțiva ani am o casă de producție, un ONG pe partea asta de actorie. Am câteva proiecte pentru alții, am făcut și filme, și reclame și scurt metraje”, a declarat Burcea, în podcast.

Ce spune despre scandalul cu Florin Zamfirescu

După divorțul de Andreea Bălan, George Burcea a fost ținta unui mesaj răutăcios, postat de Florin Zamfirescu în mediul online. Acum, a decis să să lămurească situația respectivă, dar și despre problemele pe care le întâmpină tinerii actori.

“În cazul în care îmi vorbea un bărbat care nu avea două, trei, amante în UNATC, mai multe soții și copii cu mai multe femei… Mi-am dat seama cu ce om am de-a face și am oprit această chestie.

Dacă dumnealui a considerat că așa este bine, domnule Zamfirescu, îmi cer scuze dacă v-am deranjat cu ceva. Tinerii actori nu trebuie să fie luați în considerare de vechii actori, ar fi bine să muncească și să își vadă de visul lor, de planul lor.

În 2014, înainte de licență, am vorbit cu profesorul meu și i-am spus că mi se pare că rolul de slugă pe care l-am primit nu e suficient de bun. Mi-a spus că nu o să fac televiziune și teatru și film, în viața mea. Sunt tot feluri de clanuri, mafia teatrului”, a mai declarat actorul.

George Burcea, dezvăluiri incendiare despre Andreea Bălan și Viviana Sposub

Desigur, în acest podcast, nu a putut fi evitat subiectul divorțului de Andreea Bălan. Se pare că între cei doi foști soți s-au mai liniștit apele sau cel puțin așa susține Burcea. Ce se întâmplă acum între George Burcea, Andreea Bălan și Viviana Sposub?

“Atât de bine trăiesc. Nu pot să neg și să spun că din februarie, de anul trecut, de când a început această campanie, nu m-a durut. Dar am încercat să îmi văd de treabă și sper că am reușit cumva în ultimul an, pentru mine este mai important ce am de făcut. Eu îmi doresc să vorbesc despre film, despre roman, dar lumea nu e interesată.

Nu e ca și cum pentru mine a fost climaxul carierei mele ca actori, acea perioadă. Eram soțul Andreei Bălan pentru că numele celălalt era mai puternic. Și când eram în relație, și când am ieșit, mi-am spus că nu contează ce zice lumea. Cred că fiecare cuplu poate găsi un drum bun care să nu afecteze atât de mult copiii.

Merg la copiii mei de câteva ori pe săptămână, atunci mă gândesc doar că sunt aici, lângă ei. Niciodată nu am făcut un lucru ca presa să scrie. Viviana este un pilon de sprijin pentru mine, moral. Relația noastră s-a construit pe sprijin în Fermă, nu s-a consumat ceva sexual acolo, în două trei zile.

Relația s-a construit pe această încredere și suport psihic pe care noi ni l-am dat unul celuilalt. A venit totul așa cum mi-am dorit întotdeauna, natural, fără artificii de presă. Sunt foarte fericit.

Avem o relație ok, S-a mai îmbunătățit și sunt sigură că este loc și de mai bine. Important este că eu sunt sănătos, Viviana și copiii mei la fel. De ce nu? (n.r. dacă mai vrea alți copii) Nu pot să zic acum că vreau 7 copii. Important este să fim cu toții bine, și eu cu Viviana și cealaltă parte a familiei”, a mai completat George Burcea.