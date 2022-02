“O hârtie nu poate strica tot ceea ce am construit”. George Burcea, dezvăluiri despre divorțul de Andreea Bălan și custodia fetițelor

De doi ani încoace, între George Burcea și Andreea Bălan comunicarea este, practic, inexistentă, iar scurtele lor discuții se învârt în jurul reproșurilor pe care artista nu s-a ferit să le facă publice celui care i-a fost soț. Acum, odată cu apropierea termenului în care, în sfârșit, se va pronunța divorțul, actorul a vorbit despre cum i-a fost afectată relația cu Viviana Sposub.

George Burcea, despre divorțul de Andreea Bălan: ”Îmi doresc să se termine”

i. Nenumărate termene, înfățișări și documente depuse de ambele părți au trecut prin fața magistraților de la Judecătoria Buftea, iar în ultimele luni, ne-a dezvăluit actorul, o decizie a judecătorilor a tot fost amânată.

E adevărat, procesul dintre George Burcea și Andreea Bălan este unul complicat, mai ales că este așteptată și o decizie cu privire la custodia fiicelor celor doi, dar și privind pensia alimentară pe care o vor primi micuțele.

”Este o perioada de așteptare, atâta tot. Ce îmi doresc este să se termine divorțul pentru că deja sunt doi ani, șirul de evenimente care a urmat din 2020 a fost lung, iar drumul anevoios. Am încredere că va fi bine în ceea ce privește custodia.

Eu și Viviana suntem foarte bine, iar procesul de divorț nu ne-a afectat relația pe care o avem. O hârtie nu poate strica tot ceea ce noi am construit de acum un an și jumătate”, a spus, pentru FANATIK, George Burcea.

Când vine vorba de procesul de divorț, spune încă soțul Andreei Bălan, următoarea înfățișare în fața magistraților va avea loc pe 3 martie 2022. Și, speră el, nu se va mai amâna decizia, iar judecătorii vor oficializa ruperea căsniciei.

Ce spune George Burcea despre relația cu Viviana Sposub

Dacă divorțul de Andreea Bălan este doar o chestiune de zile (speră George), relația cu Viviana Sposub este una în care actorul își pune toată speranța. Iar cea mai bună dovadă este că, pentru FANATIK, George Burcea a vorbit despre prezentatoarea matinalului de la Kanal D în cei mai elogioși termeni cu putință.

”Viviana a fost alături de mine în ultimul an și jumătate cum n-a fost nicio persoană, iar eu la fel am făcut pentru ea și proiectele pe care le-a avut. Abia aștept să înceapă (emisiunea matinală de la Kanal D la care Viviana Sposub este coprezentatoare, n. red.) și am încredere că va face o treaba excelență. Este tânără, frumoasă și plină de talent, iar pe deasupra este o fată atât de muncitoare cum n-am văzut la nimeni altcineva”, ne-a spus George Burcea.

Până la divorțul de Andreea Bălan, George Burcea a decis să schimbe puțin și stilul de viață, mai ales că partenera lui de viață se implică în noul proiect de televiziune de la Kanal D, postul unde s-a făcut remarcată ajungând în finala emisiunii ”Bravo, ai Stil”.

Actorul promite să își schimbe stilul de viață

”Trezitul de dimineață ne va ajuta pe amândoi. Am tot am discutat să ne schimbăm puțin programul de somn, acum o vom face. Deci vor fi doar beneficii când începe Viviana emisiunea”, ne-a spus, râzând, George Burcea.

Până la debutul emisiunii, George Burcea a pus la punct și câteva planuri cu privire la sărbătorile dedicate femeii, pe 1 și 8 martie, dorind să o răsfețe puțin pe partenera lui de viață. ”Probabil vom ieși în oraș să mâncam ceva, să ne plimbam etc. Ne plac lucrurile simple și mai ales ne place să petrecem timpul împreună, indiferent că este jobul ei, al meu sau alte treburi”, a spus, pentru FANATIK, George Burcea.

George Burcea, planuri de suflet în lumea filmului

alături de actori cunoscuți în toată lumea, precum Catherine Zeta-Jones sau Luis Guzman, Wednesday. În exclusivitate, ne-a dezvăluit că filmările nu s-au încheiat puțin, că mai sunt câteva scene în care trebuie să apară.

”Mai am de filmat puțin la Wednesday”, ne-a dezvăluit George Burcea despre serialul în care va apărea. Între timp însă, pregătește în amănunt proiectul său cinematografic de suflet. ”Lucrez la proiectul meu de suflet: propriul film. Dar pentru a-l realiza este nevoie de timp. Încerc să nu mă mai grăbesc în proiectele pe care le fac”, ne-a precizat George Burcea.

George Burcea și Andreea Bălan, divorț cu scandal

lucrurile nu stau chiar așa, iar oficial, cântăreața și George Burcea pot primi, cel mai devreme, pe 3 martie o sentință a magistraților care să oficializeze despărțirea lor.

Procesul dintre George Burcea și Andreea Bălan durează de atât de mult timp și din cauza faptului că cei doi se judecă pe tema custodiei celor două fetițe pe care le au împreună, actorul dorindu-și să o împartă. În plus, magistrații trebuie să ia o decizie cu privire la cuantumul pensiei alimentare, dar și cu privire la culpa desfacerii căsniciei, cântăreața dorind ca actorul să aibă vina exclusivă.

În 2020, atunci când a fost anunțat divorțul de Andreea Bălan, George Burcea a cunoscut-o pe Viviana Sposub. Cei doi, concurenți la acea vreme în emisiunea Ferma de la Pro TV, și-au dat seama că se potrivesc, iar relația lor de acolo s-a transformat într-o poveste de dragoste cât se poate de serioasă, ei iubindu-se de un an și jumătate.