George Burcea, drama din spatele zâmbetului de la tv. A izbucnit în lacrimi în fața prietenilor

George Burcea este mereu cu zâmbetul pe buze, însă are o durere care îl macină, anume faptul că nu poate să-și vadă cele două fetițe oricând dorește.

După ce Andreea Bălan a ieșit în public, la tv, și a spus că tatăl copiilor ei vine în vizită doar o dată pe săptămână, acesta a izbucnit în lacrimi în fața prietenilor, căci susține tocmai contrariul.

FANATIK a aflat detalii uimitoare despre scandalul momentului: vizitele și custodia micuțelor Ela și Clara, pentru care cei doi fosți parteneri de viață se luptă în instanță și în viața privată.

George Burcea, negru de supărare după ce Andreea Bălan a declarat că nu vine să-și vadă fetele prea des

Actorul de la Teatrul Național este o persoană discretă și nu dorește să-și spele rufele în public, însă în ultimele luni, de când Andreea Bălan i-a adus diferite acuzații, acesta a izbucnit în fața prietenilor, cărora le-a dezvăluit lucruri din interiorul relației pe care o are cu fosta parteneră de viață, încă soția lui, și mama celor doi copii pe care îi au împreună.

„Andreea a declarat ca George nu dorește să viziteze fetele mai mult de 1 dată pe săptămână. Adevărul este altul. El ne-a spus nouă altceva. Chiar s-a supărat foarte tare, că era foarte afectat de cele întâmplate. Nouă ne-a spus punctual toate situațiile”, au declarat surse apropiate, pentru FANATIK.

Redăm mai jos o discuție pe care George Burcea a avut-o cu unul dintre bunii lui prieteni.

„1. Merg în fiecare weekend la ele. Le gătesc, mă joc, mă plimb, dorm la amiaza și le fac baie seara.

2. I-am cerut fetele și la mine la apartament, dar nu dorește să mi le dea “până când instanță nu decide, nu ți le dau”

3. Ea este cea care cere custodie exclusiva și care mi-a pus condiții acum câteva luni că nu am voie să stau cu fetele decât sub supravegherea ei sau a mamei ei și acum tot ea spune că nu vreau fetele..?;))

Spune că sta 99% din timp cu fetele, dar în același timp spune că are 2 bone și maica-să plus eu în weekend. Unde-i procentul? I-am cerut să mergem împreună cu fetele undeva, dar nici până astăzi nu a dorit acest lucru”, a fost mărturia făcută de George Burcea apropiaților.

Ce a spus Andreea Bălan la Acces Direct

În emisiunea de weekend de la Antena 1, moderată de Mirela Vaida, cântăreața Andreea Bălan a declarat că-și crește singură cele două fiice și că timpul ei se împarte între viața profesională și de familie, respectiv cu cele două fetițe pe care le are. „Nu îmi este ușor, este greu să fiu mamă singură și eu să fiu cea care are grijă de ele, de casă, de tot… dar pot! Programul meu se închide la cinci jumate. Tot ceea ce trebuie să rezolv trebuie să fac în timpul zilei, pentru că apoi o iau pe Ella de la grădiniță. Din momentul acela sunt a lor: mergem în parc, la mall, mare, munte, parc”

După această declarație, tot ea a fost cea care a zis că are ajutor full time. Astfel, Andreea Bălan s-a contrazis singură în declarații, mizând pe faptul că va fi văzută ca o mamă care își crește singură exclusiv cei doi copii fără tată. „Mă ajută mama. Mama s-a mutat la mine și este tot timpul. Ea se ocupă să le facă ciorbică, să le facă meniul, să mănânce bine și sănătos. Apoi o avem pe Flori, prima bonă, de când s-a născut Ella, care vine de la 08:00 la 15:00 și avem apoi o prietenă bună, Eli, care vine de la 15:00 la 19:00, iar de la 19:00 sunt eu cu mama. (…) Weekendurile împreună, bine înțeles. Astă-vară am încercat [să meargă] la munte, la mare. Am făcut tot felul de activități ca să-și trăiască copilăria din plin”, a mărturisit artista.

Cei doi soți sunt în relații diferite de câteva luni

Andreea Bălan este prima care a spart gheața în ceea ce privește relația de iubire, căci la numai 4 luni de la despărțirea de George Burcea și-a găsit alinarea în brațele lui Tiberiu Argint, fratele Soniei Argint, prezentatoarea TVR. Nici George Burcea nu a stat degeaba, căci s-a cuplat cu Viviana Sposub la două luni distanță de soția lui, în emisiunea Ferma, lucru pe care nu l-a plănuit, dar s-a întâmplat.

În prezent, George Burcea este izolat la domiciliu împreună cu iubita lui, co-prezentatoarea Vorbește lumea, de la Pro tv, după ce au contactat coronavirus.

Despărțire cu scandal

George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit după cinci ani de relație, dintre care 5 luni au fost căsătoriți. Anul acesta, în septembrie, ar fi împlinit un an de mariaj, însă cei doi au anunțat despărțirea în martie, deși erau separați deja de la începutul anului. Cei doi au trecut prin clipe grele împreună, căci Andreea Bălan a fost la un pas de moarte după a doua naștere, iar soțul ei i-a fost alături.

Tot el a fost cel care a îngrijit-o exclusiv pe Ela, prima lor fiică, pentru ca artista să revină mai repede pe scenă. Lucrurile au început să scârțâie după a doua naștere, când George și-a dorit mai mult sprijin de la soția lui pe plan profesional, lucru care nu s-a întâmplat, Andreea neapărând nici în campaniile anti violență pe care actorul le-a demarat.