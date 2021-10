George Burcea, față în față cu Catherine Zeta-Jones: ”Ne vedem la premiile Oscar”. Dezvăluiri exclusive de la filmări

În exclusivitate pentru FANATIK, George Burcea a vorbit despre ce înseamnă pentru un actor din România să joace în compania unor vedete care au făcut senzație la Hollywwod, sub directa îndrumare a regizorului Tim Burton, considerat un adevărat maestru al producțiilor fantastice.

George Burcea, Lurch pentru Catherine Zeta Jones: ”Nu văd altul mai potrivit”

În producția Netflix, regizată de Tim Burton, George Burcea va juca rolul lui Lurch, servitorul ușor lugubru al familiei Addams. Iar personajul interpretat de George Burcea este unul dintre cele centrale ale serialului care prezintă viața familiei văzute din perspectiva ”mezinei” Wednesday Addams.

”Am reușit să intru în acest proiect datorită faptului că din momentul în care mi-am ales această meserie, în anul 2011, am muncit ca un nebun, am visat și am avut încredere în mine. Faptul că mereu am fost la castinguri, că m-am pregătit acasă singur chiar dacă nu se întrevedea niciun proiect, că iubesc această meserie așa cum îmi iubesc cele două fetițe, a făcut ca, după mii de roluri ratate, `Tãtucu` sã-mi dea un rol care mi se potrivește mănușă”, a spus, pentru FANATIK, George Burcea.

ADVERTISEMENT

Mai mult, ne-a dezvăluit Burcea, în producția serialului despre Familia Addams, a existat, încă de la început, ”chimie” între el și regizorul producției care o prezintă pe Catherine Zeta-Jones în rolul Morticiei Addams.

”Am avut o probă la agenție, cu directoarea de casting, apoi după o lună, cred, am fost chemat de către Tim (Burton, n. red.), la Buftea, pentru a mă vedea live și a discuta despre personaj. Dacă mergi pregătit, unii regizori nu au nevoie de mai mult de două întâlniri până când să se decidă că tu ești alesul. Agenția m-a propus pe Lurch, iar în ziua când am mers la casting, eram 100% convins că acesta va fi rolul meu.

ADVERTISEMENT

Eram îmbrăcat precum Lurch, bărbierit că el și bineînțeles cu personajul destul de bine studiat. Dintre toți colegii actori pe care-i știu, sincer va spun că nu văd altul mai potrivit pe Lurch decât sunt eu”, a mai spus George Burcea, pentru FANATIK.

Ce spune George Burcea despre Catherine Zeta Jones: “Este unică!”

Când vine vorba despre Catherine Zeta-Jones, George Burcea recunoaște că este încântat să aibă ocazia să fie pe același platou de filmare cu celebra actriță de la Hollywood.

ADVERTISEMENT

”Să joc alături de Catherine Zeta-Jones este ceva unic. Eu visam să joc în America lângă actori mari, dar niciodată nu mi-am imaginat că ea va fi primul nume imens care-mi va fi coleg de platou. Este superb tot ce se întâmplă, iar asta este doar datorită faptului că n-am uitat niciodată de visurile mele. Acum îl aștept și pe Morgan Freeman să filmăm ceva împreună, apoi, în câțiva ani, ne vedem la premiile Oscar. Fiți cu ochii pe mine că nu vă mint”, a spus, cu umor, George Burcea pentru FANATIK.

Mai mult, ne-a precizat actorul, viața pe platourile de filmare alături de Catherine Zeta-Jones și alți actori uriași este de-a dreptul interesantă.

ADVERTISEMENT



”Atât Catherine Zeta-Jones, cât și Luis Guzman sunt extraordinari pe set. Oamenii știu ce fac, le place ceea ce fac și sunt mega profesioniști. Să știți că și Catherine mănâncă, respiră, repetă cu colegii, râde, merge la make up… Adică face tot ceea ce un actor profi este nevoit să facă pentru a-și atinge scopul propus.

ADVERTISEMENT

Eu îi iubesc și respect pe toți colegii mei de pe platou, căci s-a format o echipa bună care va face că acest film să rupă topurile. Da, am și legat destul de multe amiciții, căci castul este foarte drăguț, cald și, până la urmă, sunt și ei oameni că noi, chiar dacă joacă în Los Angeles, New York sau Londra”, ne-a mai spus, în exclusivitate George Burcea.

Învățămintele lui George Burcea: ”Sunt un Bănel Nicoliță”

Prezența lui George Burcea pe platourile de filmare cu vedete de la Hollywwod, sub ”bagheta” unui regizor care a făcut istorie în Cetatea Filmului cu peliculele sale are, evident, avantaje serioase pentru actorul român. Mai ales când vine vorba de învățat ”meserie”.

”Am învățat că degeaba ai talent, dacă ești puturos. În viziunea mea eu sunt un Banel Nicoliță din această industrie și vă spun foarte serios. Nu sunt cel mai talentat actor din țară, nici pe departe, dar acest strop pe care-l am, combinat cu muncă asiduă de zi cu zi, cu dorința de a-mi depăși condiția, de a face lucrurile cât mai bine și mai ales de a nu renunța niciodată la visuri, m-au adus în acest punct și mă va duce și mai sus în viitorul apropiat”, ne-a spus George Burcea.

Și, parcă explicând cum e viața alături de vedetele din arată că a căpătat și mai multă încredere în sine. ”Nu a fost nicio secvență care să-mi dea bătăi de cap până acum și am încredere că nici nu va fi. Asta cu dublele e relativă, căci poți trage două și ambele să fie bune sau poți trage zece, căci ba nu a fost lumina, ba sunetul, ba nu știu ce altă problema tehnică”, a mai spus, pentru FANATIK, George Burcea.

Catherine Zeta-Jones, încântată de România

Catherine Zeta-Jones, sosită deja de câteva zile bune în România pentru a juca rolul Morticiei Addams din serialul produs de Netflix și regizat de Tim Burton, s-a declarat în repetate rânduri încântată de țara noastră. Fie că s-a filmat de la ultimul etaj al hotelului de pe Calea Victoriei din București, acolo unde este cazată pe perioada filmărilor pentru Familia Addams, fie că a ajuns la Bran, Catherine Zeta-Jones a avut doar cuvinte de laudă.

De altfel, ajunsă în dimineața zilei de astăzi, 20 octombrie, la Bran, a recunoscut că este cu adevărat impresionată de ceea ce a văzut acolo, explicând că, dacă ar fi o prințesă, într-un castel ca cel de acolo și-ar dori să locuiască.

George Burcea este într-o companie selectă când vine vorba de producția Familia Addams pregătită de Netflix. El va juca în același film cu Catherine Zeta-Jones, Issac Ordonez (Pugsley Addams), Tommie Earl Jenkins (Mayor Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Deputy Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan), Luis Guzman (Gomez Addams) și Johnna Dias Watson (Divina).