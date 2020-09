George Burcea, noi declarații-șoc despre scandalul cu Andreea Bălan: ”Nu am avut încredere în ea, sincer să spun”

George Burcea a făcut recent noi declarații-șoc despre scandalul în care este implicată fosta parteneră de viață, Andreea Bălan. Actorul consideră că blondina se folosește de toate tertipurile pentru a câștiga custodia totală a celor două fete pe care le au împreună.

Concurent în emisiunea „Ferma. Orășeni vs Săteni” de la Pro TV, artistul susține că fosta sa soție a profitat din plin de faptul că este prins într-un proiect televizat în care nu are acces la telefon, putând în acest fel câștiga lupta pentru custodia Ellei și Clarei.

În plus, acesta este de părere că jumătatea trupei Andre s-a agățat de acest aspect pentru a îndrepta atenția oamenilor în cu totul altă direcție, nicidecum spre povestea de dragoste pe care o are cu Tiberiu Argint de câteva luni bune.

George Burcea, alte declarații uimitoare despre scandalul cu fosta soție, Andreea Bălan

Actorul în vârstă de 32 de ani a mărturisit în show-ul de la Pro TV că nu i-a spus Andreei Bălan despre „Ferma” pentru că nu a avut încredere în ea. George Burcea susține că vedetei nu i-ar fi convenit acest contract deoarece ea este jurat la un post de televiziune concurent.

„Fosta soție nu știe că sunt aici, i-am spus că plec la niște filmări în Bulgaria pentru o lună, o lună jumătate, cel puțin. Nu prea i-a convenit, pentru că avea și ea filmări. A rămas destul de șocată sau supărată, probabil. N-am putut să-i spun, pentru că, fiind la un alt trust, mă gândeam…

Nu mă gândea, nu am avut încredere în ea, sincer să spun! N-am avut încredere în ea și n-am vrut să spun acest lucru. (…) și mai știa că nu am acces la telefon deloc”, a mărturisit actorul în emisiunea prezentată de Mihaela Rădulescu, notează cancan.ro.

Ulterior, George Burcea a revenit asupra subiectului și a declarat că a anunțat-o pe Andreea Bălan în legătură cu proiectul de la Pro TV atunci când le-a spus și avocaților, dar și celor două bone pe care le au fiicele lor. Așadar, actorul i-a spus blondinei despre Ferma cu o lună înainte de începerea filmărilor.

Întrebat cum și-ar dori să rezolve situația în care a fost pus când Andreea Bălan și-a dorit să plece cu mama și fetele în Grecia, dar avea nevoie de procură, George Burcea a mărturisit că nu vrea deloc să se complice. Acesta mai spune că artista vrea cu orice preț scandalul din presă pentru că așa poate atrage oamenii de partea ei.

„Nu ne complicăm cu absolut nimic! Nu îmi doresc să mă complic, pentru că eu, ca un tată responsabil și fost soț responsabil ce sunt, am anunțat-o cu cel puțin o lună înainte. Când am anunțat avocații, am anunțat-o și pe ea, și pe mama soacră, și pe bonă, și pe cealaltă bonă.

Și pe toată lumea am anunțat că eu voi pleca. Doar că știi care este chestia? Cred că am și scris lucrul ăsta. Sper că l-am scris, pentru că altfel… ea își dorește cu disperare să-mi ia custodia.

Și atunci, acest scandal din acest ziar este tocmai datorită faptului că ea își dorește cu disperare, și atunci: va fi încă o probă la dosar. «Vedeți? Eu am încercat și nu pot. D-asta am nevoie de custodie totală! Pentru că el nu răspunde»”, a mai spus concurentul „Ferma. Orășeni vs Săteni”.

George Burcea este convins că Andreea Bălan s-a temut că oamenii îl vor vedea așa cum este în realitate, nu cum a fost „creionat” de ea în presă, lucru care nu i-a convenit. Actorul este de părere că cel mai mult a deranjat-o faptul că a fost prinsă cu noul iubit, deși ea este în continuare căsătorită.