George Burcea, primele declarații despre căsătoria cu Viviana Sposub. Ce planuri are fostul Andreei Bălan

George Burcea a făcut primele declarații despre căsătoria cu Viviana Sposub. Fostul soț al Andreei Bălan își dorește să se logodească, la un moment dat, cu iubita lui, dar nu știe când o va cere în căsătorie.

Cei doi sunt împreună de anul trecut și s-au apropiat după participarea la emisiunea Ferma: Orășeni vs. Săteni, difuzată la Pro TV. Actorul a povestit despre logodnă și cum ar vrea să arate momentul în care o cere pe partenera lui.

George Burcea, primele declarații despre căsătoria cu Viviana Sposub

George Burcea a făcut primele declarații despre căsătoria cu Viviana Sposub. Actorul își dorește ca fosta asistentă de la Vorbește lumea să fie soția lui, dar o va cere atunci când se simte pregătit.

Fostul soț al Andreei Bălan și concurenta de la Bravo, ai stil! Celebrities sunt împreună din 2020 și au planuri de viitor împreună. După ce s-a speculat că sunt despărțiți, cei doi s-au afișat împreună, spre bucuria fanilor.

George Burcea i-a asigurat pe fani că vor afla atunci când cei doi se vor logodi, dar vrea ca cererea în căsătorie să fie un moment intim.

„O voi cere pe Viviana de soție, nu știu când, habar n-am, dar îmi doresc foarte mult acest lucru și mergem înainte. (…) Va fi un moment foarte, foarte intim, dar o să vă anunțăm”, a declarat acesta, potrivit

Ce a spus Viviana Sposub despre fostul ei iubit, Ionuț Rusu

au format un cuplu în urmă cu câțiva ani. Fosta asistentă TV vrea să lase totul în urmă, motiv pentru care nu a vorbit despre acest lucru până acum.

În cadrul show-ului Bravo, ai stil! Celebrities, iubita lui George Burcea a făcut câteva dezvăluiri din viața intimă a lui Ruxi, cu care a fost prietenă la un moment dat.

Viviana este cea care susține că Ruxi a început discuția și a vorbit despre relația ei cu Ionuț Rusu, unul dintre cei mai apreciați comedianți din România.

Cele două concurente s-au cunoscut prin intermediul lui Ionuț Rusu, care forma un cuplu cu Viviana la acea vreme. Tânăra a fost deranjată atunci când Ruxi a declarat că celebrul comediant le-a făcut cunoștință.

Viviana Sposub vrea să lase trecutul în urmă, inclusiv relația pe care a avut-o cu Ionuț Rusu. Aceasta nu a vrut niciodată să facă publică această relație.

„A fost o relație pe care eu nu am vrut s-o fac publică. A fost o relație despre care eu nu am vorbit niciodată, dar o relație despre care am vorbit cu ea de fiecare dată”, a declarat Viviana în cadrul show-ului de la Kanal D.