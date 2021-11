George Burcea, la psihiatru! Derapajul actorului, analizat de specialiști: ”E treaba psihoterapeutului acelui domn”

cu migală: imaginea de băiat bun, calm, parcă în contrast cu cel zugrăvit de . Iar asta mai ales că artista nu evita să spună că ieșirile lui erau unele greu de explicat, cel puțin până când a fost oprit de Poliție și i s-a deschis proces pentru că ar fi condus sub influența unor substanțe interzise.

Acum însă, cu ieșirea sa, George Burcea a rămas fără imagine ape care și-a cultivat-o cu atenție. Ba chiar și fără editura care i-a scos pe piață cartea în care povestea, cu obidă, șirul lung de abuzuri și umilințe pe care le-a îndurat mama sa.

pentru cât mai multe persoane și care vrea să atragă atenția asupra violenței îndreptate asupra femeilor.

George Burcea, desființat de psihiatru

Doar că, din păcate, toate eforturile lui George Burcea s-au dus de râpă după ce a instigat la violență asupra unor femei în momentul în care a fost deranjat de câteva comentarii primite. Iar la Rock Fm, psihiatrul Vlad Stroescu, în emisiunea ”Morning Glory cu Răzvan Exarhu” a avut de făcut câteva comentarii la adresa lui George Burcea.

”Cred ca e un caz de feminism narcisism. Adică, în lumea de astăzi este bine să fii feminist. Dacă vrei să ai o părere cât mai bună despre tine însuți o sa fii feminist și o să gătești ca să arăți cât de valoros ești tu.

Doar că odată ce ești un pic frustrat și cineva îți spune că nu ești Dumnezeu pe pământ o să faci ceea ce face orice narcisist din ăsta caricatură și o sa te înfurii și o să arunci cu ce ai la îndemâna. Cu ce arunca maimuțele în general pentru că omul ce este altceva decât o maimuță cu un pic de scoarța pe deasupra?”, a spus psihiatrul Vlad Stroescu în legătură cu ieșirea lui George Burcea.

Explicația științifică simplificată a ieșirilor lui George Burcea

”Eu nu îl cunosc pe domnul respectiv, dar, normal, dacă este un influencer, are followersi… (…) Fără sa vreau să îi găsesc scuze și fără să vorbesc despre o persoană anume, nu îl cunosc pe domnul respectiv, am aflat abia azi dimineață despre el, până la urmă noi învățăm cu două creiere.

Cu unul învățăm rațional și învățăm să nu repetam greșelile trecutului și cu unul învățăm instinctual, prin pedeapsă, prin bătaie, prin recompensă. Și, uneori, creierul acela instinctiv preia frâiele și preia și gura și începe să se comporte așa cum a învățat când era mic, ca să zic așa”, a mai explicat psihiatrul în emisiunea de la Rock Fm.

Mai mult chiar, a precizat Vlad Stroescu, el ar avea câteva recomandări clare pentru George Burcea. ”Nu e treaba mea, e treaba psihoterapeutul acelui domn. (Întrebat dacă i s-ar recomanda asta, n. red.) Eu, dacă as fi angajatorul dumnealui, l-aș obliga!”, a mai spus medicul psihiatru Vlad Stroescu.

Viviana Sposub, cartonaș galben pentru George Burcea

Pe contul ei de instagram, Viviana Sposub a reacționat la aproape 24 de ore de la ieșirea lui George Burcea. Și, fără să fie amabilă, i-a arătat, subtil, un cartonaș galben, sugerând, la fel ca și psihiatrul de la Rock FM, că trebuie să fim înțelegători cu el și să avem răbdare pentru ca psihoterapie să funcționeze.

”George este partenerul și sprijinul meu constant de peste un an de zile, dar îmi doresc să tratez situația aceasta cât de obiectiv pot eu. Mentalitatea expusă în acel lIVE nu mă caracterizează absolut deloc. Acele remarci nu ar trebui folosite în niciun context vreodată.

Pot înțelege o reacție nervoasă cauzată de hate-ul pe care îl primește constant de doi ani, dar asta nu justifică felul în care a vorbit despre o reală problemă cu care femeile (și nu numai) se confruntă. Deși George militează pentru lupta împotriva violenței domestice de foarte mult timp, greșeala pe care a făcut-o contribuie tocmai la normalizarea bătăilor pentru anumite femei care merită.

Nimeni nu merită să fie agresat, indiferent de context! Am fost părtașă la tot procesul lui de vindecare al traumelor din trecut, iar scrierea acestei cărți a constituit o etapă importantă. Știu toate poveștile lui de viață, mi le-a povestit plângând, și tocmai de aceea am fost surprinsă de afirmațiile făcute de el pe live.

Deși sună clișeic, cred că primul pas spre rezolvarea problemei este conștinetizarea ei. Repet, nu rezonez cu ideile expuse în reacția lui nervoasă de pe live și nu voi fi niciodată de acord cu violența, de orice fel ar fi ea. Cu toate acestea, consider că acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ofer sprijin și înțelegere partenerului meu în procesul său de vindecare”, a scris Viviana Sposub despre George Burcea.

George Burcea, ieșire violentă. Acum doar verbal! La adresa femeilor pe care le ”apără”

“Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani (…)

Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați! Bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…”, spune George Burcea în filmarea de pe contul său de Facebook.

Tatăl a două fete, George Burcea și-a dat seama, într-un final, că a comis-o! Și a revenit cu scuze publice. Tardive însă, răul era deja făcut.

”În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici și niciunei femei.

Nu consider că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație. (…) Ceea ce am spus este impardonabil și este normal ca oamenii să mă tragă la răspundere. Îmi asum responsabilitatea, îmi cer scuze încă o dată și îmi pare rău”, a mai spus George Burcea.

În ciuda eforturilor FANATIK de a-l contacta pe George Burcea, până la ora publicării acestui articol, actorul nu a răspuns solicitărilor noastre.