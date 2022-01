George Burcea și-a păcălit fanii că Viviana Sposub este însărcinată. Cum a reacționat mama concurentei de la Bravo, ai stil! Celebrities

Actorul a spus adevărul despre poza cu bebelușul, precizând că și-a păcălit fanii din social media. a dezvăluit și care este motivul pentru care a apelat la acest tertipu.

Talpa de bebeluș ținută în mâinile unei persoane a indus-o în eroare și pe mama Vivianei Sposub, care s-a arătat supărată că trebuie să afle din presă vestea cea mare.

Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost nevoită să lămurească lucrurile. Tânăra a dat cărțile pe față în ultima gală a emisiunii de modă de la Kanal D.

George Burcea a dat cărțile pe față. E sau nu însărcinată Viviana Sposub de la Bravo, ai stil! Celebrities?

Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului, a fost curioasă să afle cum stau lucrurile între cei doi îndrăgostiți, care formează un cuplu de mai bine de un an și jumătate.

Frumoasa brunetă nu este chestionată pentru prima oară în legătură cu o eventuală sarcină, spunându-se de mai multe ori că va fi mamă. Ce-i drept, recunoaște că vrea copii de tânără.

„De la mine și George vă puteți aștepta oricând la surprize! De toate felurile! Lăsând gluma la o parte, etapa în care noi ne aflăm acum nu e tocmai cea mai potrivită pentru pasul acesta.

Dar ne dorim copii împreună și voi fi tare fericită să vă anunț atunci când acest lucru se va întâmpla. Credeți că așa aș fi făcut anunțul? Nu, nu sunt…

George a făcut anunțul pe Instagram mai devreme decât mi-aș fi dorit, dar George va fi tătic, o să joace într-un film și a anunțat pe Instagram.

M-a sunat mama să mă întrebe: «Fată, eu trebuie să aflu din presă, de pe Instagram». I-am zis: «mama este vorba despre un film».

Dar artistul meu, actorul meu cum e el enigmatic și nu prea cuminte, s-a interpretat diferit”, a mărturisit Viviana Sposub în emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, conform .

Viviana Sposub, concentrată pe proiectul de la Bravo, ai stil! Celebrities

George Burcea a punctat faptul că lucrurile se pot schimba radical până în finala show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”, însă a dat de înțeles că nu este pregătită să facă acest pas.

Fosta participantă de la „Ferma. Orășeni vs Săteni” este concentrată pe proiectul pe care-l are în prezent, fiind văzută ca fiind una dintre cele care are mari șanse la premiul cel mare.

Jurații apreciază fiecare ținută purtată de Viviana Sposub, la fel și multe dintre fostele concurente de la „Bravo, ai stil” care o laudă constant.

„În finală am treabă, vreau să fac prize, nu vreau copii”, a mai spus iubita lui George Burcea, în emisiunea moderată de Ilinca Vandici.