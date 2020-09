George Burcea și Viviana Sposub, din ce în ce mai apropiați! Cum au fost surprinși cei doi la Ferma

Dacă sărutul pătimaș din promo-ul difuzat chiar în prima ediție a reality show-ului Ferma nu v-a convins că între George Burcea și Viviana Sposub se înfiripă încet, dar sigur o idilă în toată regula, stați să vedeți ce urmează.

Punctul obținut de frumoasa brunetă în urma unei probe extrem de dificile a fost răsplătit cum nu se putea mai bine de actor. Acesta și-a îmbrățișat drăgăstos colega de echipă, după ce minute în șir a încurajat-o și chiar i-a dat sfaturi prețioase.

„N-am venit aici să mă cuplez”, spunea fosta asistentă de la Vorbește Lumea în momentul în care a intrat în concurs. E greu de crezut, însă că va reuși să-și păstreze discursul până la final. Nu de alta, dar imaginile trădează că sentimentele au început deja să-și facă simțită prezența.

George Burcea și Viviana Sposub își pun fanii pe jar. Mulți sunt convinși că formează deja un cuplu

„Cât de implicat și mult a încurajat-o pe Viviana din ultimele rânduri. Chiar a sărit în sus de bucurie când a luat un punct.

Cred că ea a câștigat punctul datorită susținerii echipei și mai ales lui. Pare un început frumos și timid de relație între 2 oameni simpli”, au reacționat fanii la vederea imaginilor. La cât de strâns se îmbrățișau cei doi, nu avem cum să-i contrazicem.

De ce nu își dorește Viviana să se îndrăgostească la Ferma

„Dacă mă cuplez, îmi iau gândul de la premiu și de la ce am eu de făcut. Eu de obicei când mă îndrăgostesc, uit de tot și nu-mi mai pasă de nimic.

Nu am venit să mă îndrăgostesc aici că vreau să-mi iau apartament. Eu vreau să câștig și să-mi iau apartament.

Deci la mine ori asta, ori o relație. Și prefer să-mi iau apartament decât să-mi găsesc un iubit”, a spus Viviana în momentul în care a intrat în competiție.

Nici George Burcea nu pare prea tentat să se îndrăgostească. Cel puțin nu înainte de a pleca acasă cu marele premiu. „Sunt un om care se adaptează repede în orice situație și asta datorită tuturor experiențelor prin care am trecut până la 32 de ani.

Târziu am înțeles că până nu treci tu prin x situație, nu știi cum e, iar când am început să experimentez, am înțeles că viața nu-i decât despre a avea, ci despre drumul prin care poți obține ceva ce-ți dorești din toată inima.

Știu să fac orice fel de mâncare, chiar și sarmale sau cozonaci, să fac curățenie, să mult vaca, oile, să construiesc sau să dărâm. Practic, sunt omul bun la toate și nu mă laud, dar chiar sunt o persoană bună din multe puncte de vedere.

Am încredere că voi sta suficient încât să vă arăt și vouă cum este, de fapt, George Burcea – personajul hulit/ înjurat de un public plin de deștepții României cum s-ar spune”, a declarat actorul.