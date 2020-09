George Burcea și Viviana Sposub, în fața altarului? Ce a răspuns actorul când a fost întrebat despre nuntă

Povestea de iubire dintre Viviana și George s-a înfiripat pe platourile de filmare și, se pare că, la scurt timp după ce au părăsit competiția, au menținut legătura și au plecat împreună la mare. După apariția fotografiilor cu cei doi îndrăgostiți surprinși în gara din Constanța, George Burcea a confirmat vacanța pe contul său de Instagram.

La plecarea Vivianei din competiție, actorul a declarat că o va căuta cu siguranță pe asistenta TV când va reveni acasă, lucru pe care l-a și făcut.

,,Nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare! Noi nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar, cum v-am spus și la începutul Fermei: eu mai am niște chestii de rezovat acasă, așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău. O să ajung acasă frumos, o să încerc să îmi rezolv treburile mele pe care le am cu cealaltă parte și, după aceea să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu? Viviana nu este o fată de rănit, Viviana nu este o fată de care să îți bați joc. Viviana este o fată pe care este nevoie să o iubești și să o protejezi și să ai nevoie… și să… să o aperi, știi?!” a spus George Burcea, vizibil afectat de plecarea șatenei din ,,Fermă”.