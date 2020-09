George Burcea și Viviana Sposub nu se mai ascund. Ce au făcut cei doi în văzul lumii

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și Viviana Sposub au devenit foarte apropiați pe parcusul filmărilor pentru emisiunea „Ferma. Orășeni vs Săteni”, cei doi au negat, însă, existența unei relații romantice între ei.

Atracția dintre cele două vedete era vizibilă și alimentată și de originile lor, amândoi fiind născuți în Botoșani, loc pe care și plănuiseră să-l viziteze împreună încă din timpul filmărilor.

Totuși, indiciile demonstrează că între cei doi e mai mult de atât. Ei au fost surprinși sâmbăta aceasta, de către reporterii RomaniaTV.net, în ipostaze drăgăstoase în gara din Constanța. Cei doi s-au sărutat și se pare că, înainte de a-și vizita părinții la Botoșani, au făcut o mică escapadă pe litoral.

George Burcea și Viviana Sposub, în ipostaze tandre pe stradă

Din fotografie se poate observa că relația lor este cu mult mai apropiată decât au lăsat să se vadă. De altfel, în ediția în care a fost eliminată din „Ferma”, Viviana s-a lăsat dusă de val și l-a sărutat pe George în fața camerelor și a celorlalți concurenți. Momentul despărțirii de colegi a fost, per total, unul emoționant, dar a ieșit în evidență modul în care aceasta și-a luat rămas bun de la George, stârnind reactii:

„Când am văzut că s-au pupat pe buze eram «o, ce drăguț». Îmi venea să le spun să mă cheme la nuntă, așa era în capul meu. Foarte fain, bravo lor, dacă ei asta au simțit și dacă s-au îndrăgostit chiar sunt fericită pentru ei”, a declarat cântăreața de muzică populară Ana Maria Ababei, pentru știrileprotv.ro.

Viviana a spus că sărutul a fost cauzat amintirele care au copleșit-o: „când mi-am dat seama că o să plec mi-au revenit în cap toate amintirile și am vrut să rămân cu o amintire și mai frumoasă. Asta am simțit, asta am făcut și probabil și el a simțit la fel și asta s-a întâmplat”, a mărturisit ea.

George nu a exclus o viitoare apropiere între ei:„noi nu am vorbit lucrurile astea și asta mi se pare foarte tare. Nu am vorbit nimic despre ea și despre mine sau despre un potențial noi. Îmi place foarte mult Viviana, dar cum am spus și la începutul Fermei eu mai am lucruri de rezolvat acasă.

Așa că nu am dorit aici să fac un tămbălău și mega tămbălău. O să ajung acasă frumos și o să încerc să rezolv treburile pe care le am cu cealaltă parte și după aia o să vedem dacă se poate naște ceva frumos, de ce nu.

Viviana nu este o fată de rănit, nu este o fată de care să-ți bați joc. Este o fată de iubit și de protejat și să o aperi. Pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care le voi căuta”, a declarat actorul pentru sursa citată mai sus.

