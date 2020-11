George Burcea și Viviana Sposub s-au vindecat de noul coronavirus și au ieșit pentru a lua masa în oraș. Cei doi îndrăgostiți au avut parte de o întâlnire romantică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George și Viviana formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, mai ales pentru că povestea lor de dragoste a luat naștere în cadrul emisiunii Ferma, sub privirile telespectatorilor.

După ce au revenit acasă, George și Viviana au fost permanent împreună, ba chiar au petrecut perioada de izolare sub același acoperiș, semn că relația dintre ei este una serioasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George Burcea și Viviana Sposub, prima ieșire romantică după ce s-au vindecat de Covid

George Burcea și Viviana Sposub au fost diagnosticați cu noul coronavirus și, după ce s-au vindecat, au decis să iasă în oraș pentru a sărbători. Actorul și vedeta de televiziune au luat masa la un restaurant de fițe din centrul Bucureștiului.

Fostul partener al Andreei Bălan și actuala sa iubită s-au răsfățat cu sushi și cu cocktail-uri, având parte de o întâlnire pe cinste. Se pare că relația dintre cei doi îndrăgostiți devine foarte serioasă, tinerii simțindu-se extrem de bine unul în compania celuilalt.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproximativ două săptămâni, George și Viviana au mărturisit că au fost diagnosticați cu covid, dar au fost mai norocoși și au suferit de o formă ușoară a bolii. Într-un interviu pentru emisiunea ,,Vorbește Lumea” cei doi au oferit detalii legate de cum au descoperit că s-au infectat cu noul coronavirus și cu privire la planurile lor. Aceștia au mărturisit că, deși nu locuiesc împreună, nu exclud o astfel de variantă în viitorul apropiat.

,,Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viața, cât se poate de rapid”, a declarat George Burcea.

ADVERTISEMENT