George Cîmpanu i-a înnebunit pe comentatorii chinezi! Gol la vinclu după o cursă incredibilă în meciul etapei. Portarul, fără reacție. Video

Alex Cîmpanu (25 de ani) a părăsit România în perioada de mercato din iarnă. FC Botoșani a încasat 50.000 de euro pentru împrumutul la Chongqing Tongliang, ca ulterior să mai primească o sumă de bani în vară, în cazul în care chinezii vor activa clauza de cumpărare definitivă. Atacantul pare că joacă de o viață pentru noua formație, reușind un nou gol fabulos.
Alex Cîmpanu a bifat o nouă prezență în campionatul din China. Chongqing Tongliang s-a duelat, acasă, cu Chengdu Rongcheng în a 3-a etapă din Chinese Super League, iar atacantul român a fost titular. Fostul jucător de la FC Botoșani a reușit să marcheze un nou super gol pentru formația sa, dând startul unei reveniri de senzație.
Fotbalistul român a primit mingea la centrul terenului, a sprintat și a trimis apoi o topilă direct în vinclu în minutul 74, reducând astfel din diferența de pe tabelă. Portarul oaspeților nu a schițat nicio reacție, însă comentatorii partidei au savurat din plin reușita. Meciul s-a încheiat cu scorul final de 3-3. Puteți vedea meciul integral, precum și reușita lui Alexandru Cîmpanu chiar aici:
Ceilalți doi români care joacă în prima ligă din China sunt Andrei Burcă, convocat de Mircea Lucescu în lotul pentru barajul Turcia – România, și Alexandru Ioniță, ambii legitimați la Yunnan Yukun. Echipa acestora a primit vizita celor de la Shandong Taishan, pe care au învins-o cu scorul categoric de 4-0. Ioniță, fostul rapidist, a ieșit și el la rampă.
El i-a pasat decisiv lui Caio Vinicius la golul de 1-0, precum și lui Taty Maritu, la reușita de 3-0. Taty Maritu i-a întors favorul românului, care și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 88.