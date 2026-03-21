George Cîmpanu i-a înnebunit pe comentatorii chinezi! Gol la vinclu după o cursă incredibilă în meciul etapei. Portarul, fără reacție. Video

Alex Cîmpanu (25 de ani) a părăsit România în perioada de mercato din iarnă. , ca ulterior să mai primească o sumă de bani în vară, în cazul în care chinezii vor activa clauza de cumpărare definitivă. Atacantul pare că joacă de o viață pentru noua formație, reușind un nou gol fabulos.

Încă un gol fabulos înscris de Cîmpanu în China

Alex Cîmpanu a bifat o nouă prezență în campionatul din China. Chongqing Tongliang s-a duelat, acasă, cu Chengdu Rongcheng în a 3-a etapă din Chinese Super League, iar atacantul român a fost titular. , dând startul unei reveniri de senzație.

Fotbalistul român a primit mingea la centrul terenului, a sprintat și a trimis apoi o topilă direct în vinclu în minutul 74, reducând astfel din diferența de pe tabelă. Portarul oaspeților nu a schițat nicio reacție, însă comentatorii partidei au savurat din plin reușita. Meciul s-a încheiat cu scorul final de 3-3. Puteți vedea meciul integral, precum și reușita lui Alexandru Cîmpanu chiar aici:

Andrei Burcă și Alexandru Ioniță, victorie la scor în China. Ce au făcut cei doi români

Ceilalți doi români care joacă în prima ligă din China sunt și Alexandru Ioniță, ambii legitimați la Yunnan Yukun. Echipa acestora a primit vizita celor de la Shandong Taishan, pe care au învins-o cu scorul categoric de 4-0. Ioniță, fostul rapidist, a ieșit și el la rampă.

El i-a pasat decisiv lui Caio Vinicius la golul de 1-0, precum și lui Taty Maritu, la reușita de 3-0. Taty Maritu i-a întors favorul românului, care și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 88.