George Copos, formă de invidiat la 73 ani. Cum a apărut la evenimentul dedicat lui Mircea Lucescu

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Fostul patron al Rapidului, George Copos, are 73 de ani dar nu își arată vârsta. Îmbrăcat elegant, la costum, dar fără cravată, cu ochelari de soare, George Copos a impresionat la evenimentul la care a participat în onoarea lui Mircea Lucescu. Mai mult, cunoscutul om de afaceri pare că a adoptat un look în care preferă să se radă pe cap, lucru care îl întinerește câțiva ani. George Copos a fost prezent la evenimentul organizat de Tarom, în onoarea lui Mircea Lucescu.

Compania Tarom a decis să numească o aeronavă Boeing 737 MAX după Mircea Lucescu, ca și omagiu

Compania . Aeronava va ajunge până la Seattle, în Statele Unite ale Americii. „Alegerea nu este întâmplătoare: performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanți antrenori români și care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcția pe care TAROM și-o asumă odată cu această nouă etapă.

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De la Seattle la București, aeronava va parcurge un traseu în două etape:Primul segment, Seattle – Keflavík, va fi operat de comandantul Cătălin Prunariu, Director de Zbor TAROM, alături de comandanții instructori Alexandru Scarlatescu și Alexandru Dobre, instructorii de zbor Viviana Negru și Daniela Cristescu, șeful de cabină Rodica Hidioșeanu și însoțitorul de bord Oana Buleac”, au transmis reprezentanții Tarom.

Ideea de a denumi o aeronavă după numele lui Mircea Lucescu i-a aparținut jurnalistului Răzvan Ionașcu de la Prima Sport. La fel denumirea aeronavei Boeing 737-800 „Nadia Comăneci” în 2024, care transporta lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. La fel, a propus ca Parcul Izvor din București să fie redenumit în Parcul Nadia Comăneci.

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George Copos a fost unul dintre marii prieteni ai lui Mircea Lucescu, așa cum povestea și Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA. Omul de afaceri în vârstă de 73 de ani l-a cunoscut pe Mircea Lucescu chiar prin intermediul lui Lupu. Fostul fotbalist a povestit cum George Copos a suferit enorm după dispariția lui Mircea Lucescu, pe care-l cunoscuse în jurul anului 1997.

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Horia Ivanovici dezvăluia cât de afectat a fost George Copos când a aflat că a rămas fără bunul său prieten Mircea Lucescu. „L-am sunat eu pe Copos și mi-a spus în felul următor, cu o voce stinsă: ‘Horia, te rog, nu sunt în stare să vorbesc. Crede-mă că nu mai sunt om de ieri. Te rog să mă înțelegi și să mă ierți. Nu pot să mă mai opresc din plâns. Știi bine ce a însemnat Mircea Lucescu pentru mine. A fost cel mai mare. Te rog, dacă ții la mine, nu mă pune să fac asta. Cel mai mare prieten al meu. Pur și simplu nu pot’. Și a închis”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum s-au cunoscut George Copos și Mircea Lucescu? Dănuț Lupu a povestit totul, cu lux de amănunte

„Eu le-am făcut cunoștință. Dacă nu eram eu, nu-l cunoștea niciodată pe George Copos, care a fost de departe cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu, fără să-l luăm în calcul pe Ahmetov. Când am venit eu din Grecia, am mers la Dinamo, care m-au dat afară. Domnul Taher, datorită căruia am venit în România și am jucat la Rapid, avea un restaurant cu fructe de mare.

M-am dus și eu cu soția acolo, iar la o masă era domnul Copos. I-am povestit situația și m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, dar eu credeam că nu mă lasă Vardinoianis. Între timp, venise și Taher: ‘Cine, mă, Vardinoianis? Grecul? Lasă, că rezolv eu’. Eram la OFI Creta, jucasem în cupele europene cu Atletico Madrid, au făcut ăia ofertă pe mine de 2,5 milioane de euro și nu m-au lăsat să plec și am zis că nu mă mai întorc înapoi. Am venit la Dinamo, m-au dat afară, am vorbit cu domnul Taher și într-o săptămână mi-a dat dezlegarea și m-a legitimat.

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Am venit la Rapid, am început să joc și m-am întâlnit cu nea Mircea, venise acasă. Și m-a întrebat dacă visul meu e tot acela să joc în Italia. Mi-a zis: ‘Te iau cu mine, aveam 94 de kg, îți dau o șansă. Depinde de tine’. M-am dus, iar așa s-au întâlnit nea Mircea cu George Copos. Ei s-au împrietenit, eu m-am întors de la Brescia, iar domnul Copos a vrut să mă ia la Rapid. Mircea Lucescu i-a zis lui Copos că vine la Rapid doar dacă mă ia pe mine înapoi. Asta a fost prima condiție”, a dezvăluit Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.