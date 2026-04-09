George Copos, în lacrimi în fața catafalcului celui mai bun prieten, Mircea Lucescu. Imagini emoționante de la Arena Națională. Foto

Sport

George Copos, în lacrimi în fața catafalcului celui mai bun prieten, Mircea Lucescu. Imagini emoționante de la Arena Națională.

George Copos nu și-a putut stăpâni emoțiile și a lăcrimat în fața catafalcului lui Mircea Lucescu. Fostul patron de la Rapid a fost cel mai bun prieten al lui „Il Luce”.
Iulian Stoica
09.04.2026 | 18:10
ULTIMA ORĂ
George Copos, în lacrimi în fața catafalcului celui mai bun prieten al său, Mircea Lucescu.
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie. O zi mai târziu, miercuri, 8 aprilie, trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde cei care l-au cunoscut sau și-au dorit să-i aducă un ultim omagiu au putut veni să o facă. George Copos nu a lipsit de pe cel mai mare stadion al țării, iar fostul patron al Rapidului a cedat emoțional în fața catafalcului lui „Il Luce”.

George Copos, în lacrimi în fața catafalcului lui Mircea Lucescu

George Copos nu a putut lipsi de la Arena Națională în momentul în care trupul lui Mircea Lucescu a fost depus, pentru ca publicul să-și poată aduce un ultim omagiu. Fostul patron al Rapidului a fost însoțit de soția sa, Elena, pe cel mai mare stadion al țării. În momentul în care a văzut catafalcul lui „Il Luce”, omul de afaceri a izbucnit în lacrimi. La scurt timp, George Copos l-a îmbrățișat pe Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Relația dintre George Copos și Mircea Lucescu a fost una deosebită. Cei doi au colaborat în două rânduri la Rapid, între iulie 1997 – noiembrie 1998 și aprilie 1999 – iunie 2000. În această perioadă, formația din Giulești a cucerit o Cupa a României, la finalul sezonului 1997/1998, și un titlu, în stagiunea 1998/1999.

George Copos
George Copos, în lacrimi la catafalcul lui Mircea Lucescu. Foto: Captură TVR Sport

George Copos, cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu

În cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a dezvăluit faptul că el le-a făcut cunoștință lui George Copos și Mircea Lucescu. Relația celor doi a evoluat frumos, iar fostul patron de la Rapid a devenit cel mai bun prieten pe care l-a avut fostul selecționer al României.

ADVERTISEMENT
„Eu le-am făcut cunoștință. Dacă nu eram eu, nu-l cunoștea niciodată pe George Copos, care a fost de departe cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu, fără să-l luăm în calcul pe Ahmetov. Când am venit eu din Grecia, am mers la Dinamo, care m-au dat afară. Domnul Taher, datorită căruia am venit în România și am jucat la Rapid, avea un restaurant cu fructe de mare.

ADVERTISEMENT
M-am dus și eu cu soția acolo, iar la o masă era domnul Copos. I-am povestit situația și m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, dar eu credeam că nu mă lasă Vardinoianis. Între timp, venise și Taher: ‘Cine, mă, Vardinoianis? Grecul? Lasă, că rezolv eu’. Eram la OFI Creta, jucasem în cupele europene cu Atletico Madrid, au făcut ăia ofertă pe mine de 2,5 milioane de euro și nu m-au lăsat să plec și am zis că nu mă mai întorc înapoi. Am venit la Dinamo, m-au dat afară, am vorbit cu domnul Taher și într-o săptămână mi-a dat dezlegarea și m-a legitimat.

ADVERTISEMENT

Am venit la Rapid, am început să joc și m-am întâlnit cu nea Mircea, venise acasă. Și m-a întrebat dacă visul meu e tot acela să joc în Italia. Mi-a zis: ‘Te iau cu mine, aveam 94 de kg, îți dau o șansă. Depinde de tine’. M-am dus, iar așa s-au întâlnit nea Mircea cu George Copos. Ei s-au împrietenit, eu m-am întors de la Brescia, iar domnul Copos a vrut să mă ia la Rapid. Mircea Lucescu i-a zis lui Copos că vine la Rapid doar dacă mă ia pe mine înapoi. Asta a fost prima condiție”, a dezvăluit Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
