George Copos, în lacrimi în fața catafalcului celui mai bun prieten, Mircea Lucescu. Imagini emoționante de la Arena Națională. Foto

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie. O zi mai târziu, miercuri, 8 aprilie, trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde cei care l-au cunoscut sau și-au dorit să-i aducă un ultim omagiu au putut veni să o facă. George Copos nu a lipsit de pe cel mai mare stadion al țării, iar fostul patron al Rapidului a cedat emoțional în fața catafalcului lui „Il Luce”.

George Copos, în lacrimi în fața catafalcului lui Mircea Lucescu

George Copos nu a putut lipsi de la Arena Națională în momentul în care trupul lui Mircea Lucescu a fost depus, pentru ca publicul să-și poată aduce un ultim omagiu. Fostul patron al Rapidului a fost însoțit de soția sa, Elena, pe cel mai mare stadion al țării. În momentul în care a văzut catafalcul lui „Il Luce”, omul de afaceri a izbucnit în lacrimi. La scurt timp, .

ADVERTISEMENT

Relația dintre George Copos și Mircea Lucescu a fost una deosebită. Cei doi au colaborat în două rânduri la Rapid, între iulie 1997 – noiembrie 1998 și aprilie 1999 – iunie 2000. În această perioadă, formația din Giulești a cucerit o Cupa a României, la finalul sezonului 1997/1998, și un titlu, în stagiunea 1998/1999.

George Copos, cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu

În cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, Relația celor doi a evoluat frumos, iar fostul patron de la Rapid a devenit cel mai bun prieten pe care l-a avut fostul selecționer al României.

ADVERTISEMENT

„Eu le-am făcut cunoștință. Dacă nu eram eu, nu-l cunoștea niciodată pe George Copos, care a fost de departe cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu, fără să-l luăm în calcul pe Ahmetov. Când am venit eu din Grecia, am mers la Dinamo, care m-au dat afară. Domnul Taher, datorită căruia am venit în România și am jucat la Rapid, avea un restaurant cu fructe de mare.

ADVERTISEMENT

M-am dus și eu cu soția acolo, iar la o masă era domnul Copos. I-am povestit situația și m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, dar eu credeam că nu mă lasă Vardinoianis. Între timp, venise și Taher: ‘Cine, mă, Vardinoianis? Grecul? Lasă, că rezolv eu’. Eram la OFI Creta, jucasem în cupele europene cu Atletico Madrid, au făcut ăia ofertă pe mine de 2,5 milioane de euro și nu m-au lăsat să plec și am zis că nu mă mai întorc înapoi. Am venit la Dinamo, m-au dat afară, am vorbit cu domnul Taher și într-o săptămână mi-a dat dezlegarea și m-a legitimat.

ADVERTISEMENT

Am venit la Rapid, am început să joc și m-am întâlnit cu nea Mircea, venise acasă. Și m-a întrebat dacă visul meu e tot acela să joc în Italia. Mi-a zis: ‘Te iau cu mine, aveam 94 de kg, îți dau o șansă. Depinde de tine’. M-am dus, iar așa s-au întâlnit nea Mircea cu George Copos. Ei s-au împrietenit, eu m-am întors de la Brescia, iar domnul Copos a vrut să mă ia la Rapid. Mircea Lucescu i-a zis lui Copos că vine la Rapid doar dacă mă ia pe mine înapoi. Asta a fost prima condiție”, a dezvăluit Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.