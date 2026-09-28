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La întreținerea lor se adaugă alte sume importante pentru întreținerea cabalinelor, care îl forțează pe omul de afaceri să mai scoată din buzunar anual aproximativ un milion de euro! Aceste sume sunt uriașe ținând cont că în România este extrem de greu să obții performanțe în acest sport.

Cu toate acestea, . Dacă până acum a investit peste 2 milioane de euro pentru ca Daria, fiica sa care participă la competiții să aibă parte de cele mai bune condiții, fostul patron al Rapidului construiește și o nouă bază la Snagov.

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Copos a achiziționat un teren de două hectare în satul Ciofliceni din comuna Snagov și a construit o bază la standarde internaționale care va găzdui 10 cai de elită, în vecinătatea Arkadia Horse Club, o altă bază cunoscută.

Baza este proiectată cu programe speciale de recuperare fizică ușoară, kinetoterapie evestră și menținere a condiției fizice optime. Caii sunt transportați la competiții în campioane speciale climatizate.

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Din informațiile FANATIK, pentru un cal de competiție doar costurile cu doctorul sunt undeva la peste 10.000 de euro anual. George Copos investește însă în acest sport de foarte mulți ani, pe când prima fiică, Alexandra, din căsătoria cu Cristina Copos, participa și ea la competiții. Ambiția lui George Copos este însă mai mare ca niciodată, mai ales că Daria face parte din lotul național al României.

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Daria Copos, performanțe importante la Campionatele Europene

După ce a devenit campioană națională, fiica cea mică a lui George Copos a reușit să se claseze în primele 10 la Campionatele Europene de hipism. Obiectivul declarat al fiicei fostului patron de la Rapid este să reprezinte România la Jocurile Olimpice.

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Daria Copos a concurat până acum pe nu mai puțin de 4 cai. Este vorba despre Fury Nocturne, un cal extrem de competitiv, alături de care ea a reușit să câștige Cupa Națională de Juniori de la Snagov și a reprezentat România la competiții importante în Belgia sau Italia.

Dylord Blue este un alt exemplar de elită înregistrat pentru competiții naționale și internaționale de juniori, folosit pentru probele tehnice de obstacole. La începutul carierei sale internaționale, Daria Copos s-a antrenat și a concurat pe două iepe pe nume Campari și Argentina la competiții din Austria sau Olanda.

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Drama Dariei Copos

În septembrie 2025, familia Copos a pierdut în mod subit cel mai iubit cal. Este vorba despre Castigo de Amor, evaluat la peste 100.000 de euro. Acesta era calul de suflet ai fiicei lui George Copos, pe care a câștigat Grand Prix-ul de Copii din Olanda în luna mai a acelui an.

„O parte din inima mea a fost smulsă violent. Niciodată n-am crezut că-mi voi pierde partenerul unic”,