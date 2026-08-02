George Copos, investiție masivă în sportul la care fiica sa de 15 ani este multiplă campioană

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După mai bine de un deceniu de când a renunțat la investițiile în fotbal, George Copos este gata să finanțeze un nou proiect ce are în prim-plan sportul. Este vorba despre un club de echitație la Snagov, sport la care fiica sa din a doua căsătorie, Daria Copos (15 ani), a devenit campioană națională în 2024.

George Copos, investiție masivă pentru fiica sa, Daria! Omul de afaceri construiește un club de echitație la Snagov

Conform , fostul a cumpărat anul trecut, prin intermediul firmei Ana Hotels, un teren de aproximativ două hectare, situat în satul Ciofliceni, din Snagov, în proximitatea clubului de echitație Arkadia Horse Club.

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este de a construi o clădire formată din două corpuri. Unul dintre ele va dispune de zece boxe și va avea rol de grajd pentru caii de elită folosiți în concursuri. Pe lângă boxele pentru cai, clădirea va dispune de mai multe spații anexe, precum grupuri sanitare, spații tehnice, zone de pregătire a cailor, șelărie, depozite etc. În celălalt corp al clădirii se vor desfășura activitățile sportive, ferite de condițiile meteorologice nefavorabile. De asemenea, aici caii vor beneficia de programe speciale de întreținere, recuperare și menținere a condiției fizice.

Daria Copos, campioană națională în 2024 la echitație! A fost top 10 în Europa și a făcut parte din lotul național

Bineînțeles, această investiție are la bază pasiunea fiicei sale din a doua căsătorie, Daria, care a devenit campioană națională la echitație în anul 2024, când s-a clasat și în top 10 în Europa. Recent, ea a trecut printr-o dramă în acest sport, când calul Castigo de Amor, cu care câștigase multiple competiții, a murit.

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Conform Federației Ecvestre Române, Daria călărește în prezent caii Dylord Blue și Fury Nocturne, iar cel mai recent concurs pe care l-a câștigat a fost Cupa Națională de Juniori de la Snagov, organizată în luna mai a acestui an.