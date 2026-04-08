George Copos, prima reacție după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Cel mai bun prieten al lui nea Mircea”

George Copos (73 de ani) a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Mircea Lucescu. Cei doi au colaborat la Rapid timp de mai mulți ani, iar Dănuț Lupu a fost cel care le-a făcut cunoștință. Extrem de îndurerat, fostul patron al giuleștenilor și-a găsit cu greu cuvintele după vestea morții marelui antrenor român.

Prima reacție a lui George Copos după moartea lui Mircea Lucescu

Întreaga lume a fotbalului deplânge trecerea în neființă a uriașului Mircea Lucescu, însă oamenii care l-au cunoscut mult mai îndeaproape sunt într-o reală suferință după dispariția fostului selecționer. Unul dintre acești oameni este George Copos, care l-a avut antrenor la Rapid pe „Il Luce” în perioada 1997-2000, cu o mică pauză în care românul a mers pe banca lui Inter Milano.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, a dezvăluit că a încercat să vorbească cu George Copos la puțin timp după vestea tragică venită de la Spitalul Universitar, însă fostul patron de la Rapid și-a găsit cu greu câteva cuvinte: „L-am sunat eu pe Copos și mi-a spus în felul următor, cu o voce stinsă: ‘Horia, te rog, nu sunt în stare să vorbesc. Crede-mă, că nu mai sunt om de ieri. Te rog să mă înțelegi și să mă ierți. Nu pot să mă mai opresc din plâns. Știi bine ce a însemnat Mircea Lucescu pentru mine. A fost cel mai mare. Te rog, dacă ții la mine, nu mă pune să fac asta. Cel mai mare prieten al meu. Pur și simplu nu pot’. Și a închis”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum s-au cunoscut, de fapt, George Copos și Mircea Lucescu

Cei doi au ajuns să se cunoască prin intermediul lui Dănuț Lupu, unul dintre favoriții reputatului antrenor. Patronul Rapidului de la acea vreme și „Il Luce” au intrat în contact atunci când antrenorul român l-a luat pe fostul mijlocaș la Brescia.

În momentul în care a venit pe banca giuleștenilor, care la acea vreme revenise în România și juca pentru Dinamo. La FANATIK SUPERLIGA, fostul fotbalist a explicat cu lux de amănunte cum i-a făcut cunoștință lui George Copos cu Mircea Lucescu:

„Eu le-am făcut cunoștință. Dacă nu eram eu, nu-l cunoștea niciodată pe George Copos, care a fost de departe cel mai bun prieten al lui Mircea Lucescu, fără să-l luăm în calcul pe Ahmetov. Când am venit eu din Grecia, am mers la Dinamo, care m-au dat afară. Domnul Taher, datorită căruia am venit în România și am jucat la Rapid, avea un restaurant cu fructe de mare.

M-am dus și eu cu soția acolo, iar la o masă era domnul Copos. I-am povestit situația și m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, dar eu credeam că nu mă lasă Vardinoianis. Între timp, venise și Taher: ‘Cine, mă, Vardinoianis? Grecul? Lasă, că rezolv eu’. Eram la OFI Creta, jucasem în cupele europene cu Atletico Madrid, au făcut ăia ofertă pe mine de 2,5 milioane de euro și nu m-au lăsat să plec și am zis că nu mă mai întorc înapoi. Am venit la Dinamo, m-au dat afară, am vorbit cu domnul Taher și într-o săptămână mi-a dat dezlegarea și m-a legitimat.

Am venit la Rapid, am început să joc și m-am întâlnit cu nea Mircea, venise acasă. Și m-a întrebat dacă visul meu e tot acela să joc în Italia. Mi-a zis: ‘Te iau cu mine, aveam 94 de kg, îți dau o șansă. Depinde de tine’. M-am dus, iar așa s-au întâlnit nea Mircea cu George Copos. Ei s-au împrietenit, eu m-am întors de la Brescia, iar domnul Copos a vrut să mă ia la Rapid. Mircea Lucescu i-a zis lui Copos că vine la Rapid doar dacă mă ia pe mine înapoi. Asta a fost prima condiție”, a dezvăluit Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Care era realția dintre Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu

Răzvan este unul dintre cei mai buni antrenori români din prezent și duce mai departe, cu onoare, numele de Lucescu. Marius Șumudică a fost coleg de cameră cu fiul lui „Il Luce”, pe vremea când ambii jucau pentru Sportul Studențesc, și a explicat cum Răzvan îl diviniza pe tatăl său:

„Pentru nea Mircea, tot ce a realizat Răzvan era o mândrie. Răzvan a fost colegul meu de cameră la Sportul Studențesc. Avea încredere foarte mare în el. Eu am ajuns la Rapid, în 1997, datorită lui Răzvan, care i-a zis despre mine. Nea Mircea a venit să mă vadă la un meci și m-a luat la Rapid.

Ei doi aveau o relație foarte strânsă. El și acum, în ultimele zile, voia să meargă la finala Cupei Greciei, i-a cerut bilete lui Răzvan. Și Răzvan ar fi putut să-l convingă să nu mai antreneze cu această stare de sănătate, dar mereu l-a respectat și l-a lăsat să facă ceea ce-i place, pentru că nea Mircea s-a născut și a murit pentru fotbal. Am fost la un moment dat cu Răzvan la TVR la o emisiune, iar după a zis: ‘să mergem repede să vedem meciul lui tata’, pentru că juca Galatasaray. Avea antentă parabolică să vadă meciurile lui Galata. Îl diviniza, ca orice copil pe părintele lui. Nici nu știu ce să-i zic când voi da ochii cu el, nu știu ce stare are. Pentru el a fost un mentor, iar Răzvan a reușit să facă performanțe și uite că duce mai departe numele tatălui său”, a explicat Marius Șumudică.