George Copos, revenire spectaculoasă la Rapid? O fotografie alături de Dan Șucu dă naștere la speculații

Petrecerea a fost organizată la hotelul „Athenee Palace”, deținut de George Copos, iar Dan Șucu a venit alături de soția sa Diana. Cei doi s-au fotografiat, iar pozele au fost postate ulterior pe rețelele de socializare.

Dan Șucu, invitat special la aniversarea lui George Copos. Se pregătește o revenire spectaculoasă la Rapid?

special la aniversarea de 70 de ani a lui George Copos. Cei doi s-au fotografiat împreună cu soțiile, pozele fiind postate pe rețelele de socializare de către Diana Șucu, soția actualului acționar principal al Rapidului.

Deși George Copos a spus de nenumărate ori că nu se mai pune problema să investească în fotbal, ipostaza în care au fost surprinși cei doi oameni de afaceri dă naștere la speculații. Iar foarte multă lume începe să se întrebe dacă nu cumva acesta a fost un prim pas pentru revenirea lui Copos în „familia Rapid”, chiar dacă nu în postura de „prim solist”, așa cum a fost odinioară.

Cei doi sunt prieteni buni, iar George Copos saluta intrarea lui Dan Șucu în fotbal, la Rapid: „Venirea lui Dan Șucu este foarte bine pentru Rapid, chiar mă bucur foarte mult pentru această mişcare.

Le urez multă baftă şi să realizeze tot planul pe care şi l-au propus. Dan este un adevărat campion, vă asigur, iar Rapid are de câştigat”.

„Este un om căruia îi place sportul şi mi-aş dori ca echipa să aibă succes. Rapid are un stadion extraordinar, chiar dacă destul de mic, şi alături de cei care iubesc echipa pot realiza lucruri importante”, spunea George Copos în luna mai 2022.

Dan Șucu, deranjat de arbitrajele de care are parte Rapid

de arbitrajele de care are parte Rapid, explicând că greșelile arbitrilor îi pun în pericol investiția: „Am tot auzit că CFR-ul a fost avantajată în alți ani, dar anul ăsta am văzut că a fost un sezon normal, adică au fost și avantajați și dezavantajați. N-am înțeles niciodată de ce s-a vorbit despre clubul nostru de către oficiali ai altor cluburi!

Noi am putea să ne plângem de un arbitraj care nu a fost în regulă pentru noi, dar nu e normal să judecăm un alt club pentru arbitrajul de care a avut parte, pentru simplul fapt că nu suntem implicați direct în situația respectivă”.

„Da, mă deranjează ca investiția să fie pusă în pericol de către un arbitru. E unul dintre lucrurile foarte problematice de la sporturi în general. Eu la handbal nu mă mai uit tocmai din cauza influenței mari pe care o are un arbitru.

Sunt convins că în viitorul apropiat, fotbalul va găsi o soluție pentru a corecta arbitraje. Am văzut în România, oameni angajați special pentru a pune presiune pe arbitri, ceea ce nu mi se pare corect”, a mai spus Dan Șucu.