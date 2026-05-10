George Copos, scandal la Brașov: peste 100 de oameni și-ar putea pierde locul de muncă: „Închid telecabina și restaurantul, și cu asta am terminat”

George Copos (73 de ani) a răbufnit după ce Garda Forestieră i-a dat interzis pe drumul pe carea putea ajunge cu mașina în vârful Muntelui Tâmpa (960 de metri). Fostul patron de la Rapid București a investit nu mai puțin de 21 de milioane de euro în telecabină și în restaurantul Panoramic prin grupul Ana Holding.

George Copos amenință brașovenii cu închiderea telecabinei și restaurantului Panoramic, aflat pe Tâmpa

Până în prezent, George Copos a folosit un drum ce pornește din Răcădău spre Vârful Tâmpa, însă care este recunoscut ca drum turistic. Compania omului de afaceri a semnalat că această cale de acces auto spre restaurantul aflat în vârf i-a fost interzis în luna aprilie, iar aprovizionarea și transportul deșeurilor sunt aproape imposibile în acest moment.

Localnicii au reclamat prezența mașinilor pe traseul turistic montan, iar Garda Forestieră a decis să restricționeze astfel accesul auto. În urma acestui lucru, este gata să renunțe: „Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci am plătit 21 de milioane.

Avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție. Inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile de salvare, pentru mașinile de pompieri și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea Panoramicului. Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat”, a spus George Copos, conform .

Câți angajați riscă să-și piardă locul de muncă

George Copos susține că are angajate peste 100 de persoane în cadrul telecabinei și al restaurantului de pe Tâmpa, iar dacă Primăria Brașov nu va interveni pentru a găsi o soluție, este gata să renunțe la întreg proiectul, iar toți acei oameni vor rămâne fără un loc de muncă: „(n.r. – este vital drumul pentru restaurant?) Păi spuneți-mi și mie cum duci gunoiul de acolo, cum aduci pompierii dacă ai nevoie, cum aduci salvarea? A fost un drum de șantier care a fost construit acum 55 de ani sau 60 de ani și e normal să poți să-l folosești de două ori pe zi pentru a duce gunoiul de acolo și pentru a fi folosit de salvare dacă este cazul sau de mașina de pompieri.

El nu este nici măcar drum forestier, el este drum de șantier, așa a fost făcut el. Deci lucrurile sunt foarte clare. Dacă vrem să facem ceva în țara asta… Sau depinde ce vrem: vrem să blocăm și să trimitem acasă 100 de oameni pentru care noi plătim impozite, plătim taxe, plătim salarii, plătim TVA și așa mai departe. Sau stăm să ne uităm și nu facem nimic în România”, a mai spus George Copos.

Întrebat de ce nu folosește telecabina pentru aceste lucruri, așa cum au propus localnicii, a dat un argument valid: „V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos”, a mai spus el. „(n.r. – localnicii se tem că veți distruge pădurea) Drumul acela noi l-am făcut, am cheltuit o jumătate de milion de euro ca să-l redăm bicicliștilor, celor care merg și urcă pe munte. Ce distrugem? Nu distrugem nimic, ce distrugem?”, a conchis Copos.

Ce spune George Gârbacea, șeful Gărzii Forestiere Naționale

George Gârbacea a explicat că singurele mașini ce au acces pe acel drum sunt cele de urgență, conform legii. El a dezvăluit că a închis acel drum pentru că acesta este încadrat la traseu turistic, nu drum forestier: „Noi am observat că pe acel traseu circulă mașini, am discutat cu administratorul, adică cu RPLP Kronstadt și am decis să închidem accesul. Este vorba de acces în fondul forestier. Doar instituțiile cu rol de urgență pot avea acces. Mă refer la ISU, ambulanță, jandarmerie, salvamont, să poată interveni.

Din ce am discutat, au abuzat de acest drept și au urcat și alte mașini. Este pădure, este arie protejată, nu bulevard. În plus, dăunează turiștilor, pentru că este un traseu turistic foarte folosit. Sunt mulți turiști, sunt familii cu copii care fac drumeții și e neplăcut să te trezești cu o mașină pe lângă tine pe munte. În momentul de față, cum e acum situația terenului, nu se poate. Fiind în arie protejată, este nevoie de aviz de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Deci dacă vor să dea acces unui agent comercial, eu nu am nimic împotrivă, susțin inițiativa privată, însă trebuie să respecte legea. Eu, ca instituție de control, aplic ce scrie în lege, nu fac altceva”, a spus George Gârbacea, conform sursei citate.