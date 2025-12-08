Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

George Copos și Cristi Borcea, dialog fabulos de la distanță la Super Gala Fanatik 2025! Ce și-au strigat vechii rivali în fața tuturor și gestul lui Gigi Becali. Foto

George Copos, fostul patron al Rapidului, și Cristi Borcea, fost acționar și președinte al lui Dinamo, au fost prezenți la Super Gala Fanatik 2025, unde au și avut un schimb de replici.
Bogdan Mariș
08.12.2025 | 23:59
George Copos si Cristi Borcea dialog fabulos de la distanta la Super Gala Fanatik 2025 Ce siau strigat vechii rivali in fata tuturor si gestul lui Gigi Becali Foto
SPECIAL FANATIK
3 poze
Vezi galeria
George Copos și Cristi Borcea, dialog fabulos la Super Gala Fanatik 2025. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

George Copos și Cristi Borcea s-au numărat printre personalitățile importante din fotbalul românesc prezente la SUPER GALA FANATIK 2025, iar cei doi vechi rivali au purtat un dialog fabulos la evenimentul desfășurat în salonul de evenimente al Hotelului Marriott.

George Copos și Cristi Borcea, dialog fabulos la Super Gala Fanatik

Rivali timp de aproape două decenii în prima divizie a României, George Copos și Cristi Borcea au fost prezenți la SUPER GALA FANATIK 2025. Fostul patron al Rapidului se afla deja în sală în momentul în care Cristi Borcea și-a făcut apariția la eveniment.

ADVERTISEMENT

După ce fostul acționar și oficial al lui Dinamo a fost prezentat de către directorul FANATIK, Horia Ivanovici, George Copos a avut o reacție fabuloasă: „Miliția! Miliția!”. Nici Cristi Borcea nu s-a lăsat mai prejos și i-a oferit instant replica fostului său rival. „Miliția ne-a ajutat întotdeauna”, a afirmat acesta la SUPER GALA FANATIK.

George Copos și Cristi Borcea, vechi rivali în fotbalul românesc

George Copos a fost patron al clubului Rapid între 1992 și 2013, perioadă în care giuleștenii au cucerit două titluri în prima divizie, în sezoanele 1997-1998 și 2002-2003, ambele sub comanda unor antrenori care activaseră în trecut la Dinamo: Mircea Lucescu, respectiv Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD...
Digi24.ro
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”

De cealaltă parte, Cristi Borcea a activat la Dinamo între 1995 și 2012, în mai multe roluri, mai întâi ca președinte executiv, iar apoi ca acționar. În acea perioadă, gruparea „roș-albă” a câștigat de patru ori titlul de campioană a României, ultima astfel de performanță fiind cea realizată în 2007.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei

Gigi Becali, gest fabulos la Super Gala Fanatik 2025

Gigi Becali s-a lăsat așteptat la SUPER GALA FANATIK 2025, iar în momentul în care a ajuns în sală, patronul FCSB a fost aplaudat la scenă deschisă. După ce a avut un schimb savuros de replici cu Zeljko Kopic, patronul FCSB s-a dus să-și salute marii rivali.

Latifundiarul din Pipera a trecut pe la masa lui George Copos, Mircea și Răzvan Lucescu și i-a felicitat pe aceștia pentru premiile obținute. Omul de afaceri a fost surprins de FANATIK alături de fostul finanțator al Rapidului.

ADVERTISEMENT
gigi becali
Gigi Becali i-a salutat pe George Copos, Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu la Super Gala Fanatik 2025. Foto: Fanatik.
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum...
Fanatik
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan când și-a văzut părinții. Video
Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul...
Fanatik
Gigi Becali, dialog fabulos cu Tzanca Uraganu. Ce provocare inedită i-a lansat patronul FCSB: „Sunt singurul”
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu...
Fanatik
Alex Musi, înțepătură pentru FCSB! Declarația de la Super Gala Fanatik 2025 cu care îi va cuceri pe fanii lui Dinamo
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga, atac NECRUȚĂTOR la adresa lui Ciolacu: 'A câștigat fiica unui PSD-ist prins că fura și la noi, deci nu mă surprinde scorul de la Buzău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!