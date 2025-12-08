George Copos și Cristi Borcea, dialog fabulos de la distanță la Super Gala Fanatik 2025! Ce și-au strigat vechii rivali în fața tuturor și gestul lui Gigi Becali. Foto

ADVERTISEMENT

George Copos și Cristi Borcea s-au numărat printre personalitățile importante din fotbalul românesc prezente la SUPER GALA FANATIK 2025, iar cei doi vechi rivali au purtat un dialog fabulos la evenimentul desfășurat în salonul de evenimente al Hotelului Marriott.

Rivali timp de aproape două decenii în prima divizie a României, George Copos și Cristi Borcea au fost prezenți la SUPER GALA FANATIK 2025. Fostul patron al Rapidului se afla deja în sală în momentul în care Cristi Borcea și-a făcut apariția la eveniment.

După ce fostul acționar și oficial al lui Dinamo a fost prezentat de către directorul FANATIK, Horia Ivanovici, George Copos a avut o reacție fabuloasă: „Miliția! Miliția!”. Nici nu s-a lăsat mai prejos și i-a oferit instant replica fostului său rival. „Miliția ne-a ajutat întotdeauna”, a afirmat acesta la .

George Copos și Cristi Borcea, vechi rivali în fotbalul românesc

George Copos a fost patron al clubului Rapid între 1992 și 2013, perioadă în care giuleștenii au cucerit două titluri în prima divizie, în sezoanele 1997-1998 și 2002-2003, ambele sub comanda unor antrenori care activaseră în trecut la Dinamo: Mircea Lucescu, respectiv Mircea Rednic.

De cealaltă parte, Cristi Borcea a activat la Dinamo între 1995 și 2012, în mai multe roluri, mai întâi ca președinte executiv, iar apoi ca acționar. În acea perioadă, gruparea „roș-albă” a câștigat de patru ori titlul de campioană a României, ultima astfel de performanță fiind cea realizată în 2007.

Gigi Becali, gest fabulos la Super Gala Fanatik 2025

Gigi Becali s-a lăsat așteptat la SUPER GALA FANATIK 2025, iar în momentul în care a ajuns în sală, patronul FCSB a fost aplaudat la scenă deschisă. După ce , patronul FCSB s-a dus să-și salute marii rivali.

Latifundiarul din Pipera a trecut pe la masa lui George Copos, Mircea și Răzvan Lucescu și i-a felicitat pe aceștia pentru premiile obținute. Omul de afaceri a fost surprins de FANATIK alături de fostul finanțator al Rapidului.