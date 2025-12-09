George Copos și Gigi Becali, tachinări savuroase la Super Gala Fanatik 2025: „Cine e pe primul loc? / Nu-ți convine că se face performanță la Rapid!”

ADVERTISEMENT

Rapid este pe prima poziție în SuperLiga României și este foarte probabil să termine anul 2025 acolo. FCSB are un sezon foarte slab, iar George Copos nu a ezitat să-l înțepe pe Gigi Becali, atunci când cei doi s-au întâlnit la Super Gala FANATIK.

Cum l-a înțepat George Copos pe Gigi Becali la Super Gala FANATIK

Pe vremuri rivali la fotbal, în prezent prieteni, Gigi Becali și George Copos au fost foarte bucuroși să se vadă cu ocazia Super Galei FANATIK 2025. Cei doi au luptat unul contra celuilalt în Liga 1 timp de un deceniu, unul la FCSB, celălalt la Rapid.

ADVERTISEMENT

Cel mai dureros moment pentru George Copos din această rivalitate a fost atunci când echipa lui Gigi Becali a reușit să o elimine pe Rapid în sfertul „UEFantastic”, după două meciuri terminate la egalitate (n.r. – prin regula golului marcat în deplasare). Fostul finanțator de la Rapid nu poate uita ușor acele momente crâncene, însă încearcă să-l înțepe pe patronul de la FCSB oricând are ocazia.

După ce s-au îmbrățișat și au vorbit timp de câteva momente, George Copos i-a lansat o întrebare cu direcție clară, la care a dat imediat și răspunsul: „Cine e pe primul loc? Rapid e!”, a spus fostul patron, făcând referire și la celebrul cântec al galeriei. „Asta spui la vrăjeală, nu-ți convine că se face performanță la Rapid!”, a fost replica lui Gigi Becali, surprinsă într-o filmare a lui Carmen Mandiș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, premiat cu titlul de „Omul Anului” la Super Gala FANATIK

La fel ca și în anul 2024, Echipa omului de afaceri a câștigat la pas al doilea titlu consecutiv, fără să piardă niciun meci contra echipelor de play-off, iar în Europa League a avut un parcurs foarte bun, oprindu-se în optimi după ce a fost învinsă de Lyon.

„Bună seara! Să îl prezint pe Horia mai întâi pentru prezentările pe care le-a făcut la fiecare laureat. Credeam că cea mai impresionantă fază, care o să rămână și care mi-a impresionat, a fost aia cu Mircea și Răzvan Lucescu, când îl pupă pe creștet atunci când l-a învins.

ADVERTISEMENT

Dar după, bineînțeles, că iubirea de sine, m-a făcut să mă mândresc mai mult și să trăiesc mai multă tărie atunci când m-a prezentat. Pentru că am fost întrebat aici și aici o să vorbesc mai mult, că vreau să fac o analiză. Îmi place să vorbesc. Dar spun lucruri frumoase. Vezi, dacă ar fi să îmi cer iertare, anul trecut le-am cerut la toți din sala asta pe care i-am supărat. Anul ăsta pot să îmi cer cu jumătate de gură. Pentru că în 2025 am greșit 10% față de ce am greșit în 2024. Așa că mă bucur pentru asta”, a spus Gigi Becali, printre multe altele, în discursul său de pe scenă.