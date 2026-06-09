George Cosac, scandal uriaș cu Marius Vecerdea înainte de alegerile de la Federația Română de Tenis: „Sunt singurul care am avut curaj să mă lupt cu regimul Iohannis!”

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Alegerile pentru conducerea Federației Române de Tenis au fost precedate de un conflict puternic între principalii „actori” implicați, cu acuzații dure și replici acide. a lansat un atac dur la adresa contracandidatului său, Marius Vecerdea.

George Cosac, atac direct la adresa lui Marius Vecerdea, înaintea alegerilor FRT de miercuri, 10 iunie

Pentru șefia Federației Române de Tenis, cei care vor candida în afara celor doi sunt Dumitru Hărădău, Cristian Matei, Răzvan Itu, Ion Șerban și Tudor Spartacus Napoleon Iacov. George Cosac și Marius Vecerdea continuă războiul cu mai puțin de 24 de ore înaintea Adunării Generale:

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„Vreau mai întâi să precizez că mandatul meu nu este anulat definitiv, ci doar în primă instanță. Este un proces pe rol și eu am candidat singur, nu am avut un alt contracandidat, nu a fost nicio luptă. Eu cred că am prima șansă la alegerile de mâine pentru că am fost singurul care am avut curaj să mă lupt cu regimul Iohannis și cu un individ fără creier din Sibiu, care a pus presiune pe diverși miniștri obedienți care supuneau individului și care la rândul lor au sistat ilegal conform hotărârilor de la ICCJ finanțarea Federației Române de Tenis.

Au fost 10 ani în care am luptat pentru o cauză dreaptă pentru că el a blocat de fiecare dată cluburile să nu fie înscrise în registrul federațiilor astfel încât să nu aibă acces la vot și eu am luptat permanent împotriva acestui Marius Vecerdea, omul lui Klaus Iohannis, în ultimii 10 ani și pentru o cauză dreaptă. Dacă aveam miniștri cu verticalitate nu ajungeam în situația ca Înalta Curte de Casație și Justiție să spună că Federația Română de Tenis are dreptate și că nu trebuia blocată finanțarea. Eu am luptat pentru ca toate cluburile de tenis care îndeplinesc condițiile legale să poată fi afiliate și am invitat toți membri. La ultimul proces a trebuit să ducem peste 21.000 de pagini doveditoare pentru a afilia cele peste 200 de cluburi. Asta e o nebunie! Majoritatea hotărăște într-o țară democratică și vom vedea cine va fi ales să conducă tenisul românesc în următorii 4 ani.

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Cel care a contestat de fiecare dată statutul federației și fiecare adunare generală este acest Marius Vecerdea, care cu siguranță va contesta și alegerile din 10 iunie. Din 2013 a candidat aproape non-stop și de fiecare dată când nu a fost ales, așa cum a spus-o chiar el, va târî federația prin procese. S-a ajuns la peste 300 de termene în instanță. Mereu a încercat să găsească câte ceva pentru a anula alegerile. Însă timpul lui Marius Vecerdea se apropie de sfârșit și va fi în cele din urmă dizolvat legal.

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Este o pată neagră pentru tenisul românesc, iar eu am încercat să țin cât mai mult sub preș acest scandal. Dacă nu ar fi fost rudă cu Iohannis, nu ar fi auzit nimeni de el. Este fugit din SUA în România dator vândut și a venit aici ca mare investitor. Au fost investigații de presă din care reiese că a fugit plin de datorii din Statele Unite. Deci de unde are banii? Există un mare semn de întrebare în această privință. A spus că a vândut tot din America, însă s-a constat că a plecat dator vândut de acolo, nu avea un leu să treacă strada, iar acum este mare investitor. Se scuza la autoritățile de acolo că trăiește doar cu 300-400 de dolari. Asta este societatea și probabil că în timp se vor afla mai multe lucruri.

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Eu zic că am niște realizări și faptul că am reușit să mărim calendarul competițional din România în condițiile în care de 5 ani Ministerul Sportului ne-a tăiat orice finanțare eu zic că e o performanță. Avem peste 75 de competiții internaționale, ceea ce e important pentru că sportivii nu au bani să meargă la turnee în străinătate. Avem foarte multe de făcut și toată lumea se miră cum federația nu doar că a supraviețuit și a mers înainte. Baza s-a renovat, lucrurile au evoluat și suntem singura federație din România care produce energie electrică. Avem un parc de 160 de panouri foto-voltaice. Nu vom renunța la banii care ne-au fost sistați, așteptăm aceste fonduri pentru a le oferi copiilor pentru a dezvolta tenisul românesc. Mă bucură și candidatura lui Cosmin Hodor, să nu uităm că vor fi aleși și 4 vicepreședinți, la fel și pentru Adrian Cruciat, Adrian Marcu, Daniel Dobre, Ion Moldovan și Alina Tecșor au lucrat și au dat dovadă de responsabilitate. Vom încerca să schimbăm sistemul și fiecare vicepreședinte să se ocupe personal de un anumit palier.

Iacov poate să conteste cât vrea, este marioneta lui Vecerdea, probabil și angajatul lui și e doar un Gică contra care se opune mereu și la FRT și la Federația Română de Fotbal. L-a găsit Vecerdea prin tribunale. De câte ori n-a avut curaj să vină la Adunarea Generală l-a trimis pe acest biet Iacov”, a declarat George Cosac, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Care este motivul pentru care Răzvan Itu nu se va prezenta la alegeri

Răzvan Itu a fost la fel de exploziv în declarațiile sale și a recunoscut că nu va participa la alegerile de mâine, întrucât el consideră că această convocare a Adunării Generale este ilegală. Itu a lansat atacuri dure despre care spune că nu este demn de această funcție și că singurul lucru pe care știe să-l facă bine este acela de a se certa cu Marius Vecerdea:

„Eu nu mă voi prezenta la alegeri pentru că e o mizerie. Sunt alegeri ilegale, convocarea Adunării Generale e ilegală pentru că are motiv. Conform acestui statut mizerabil și praf pe care nu îl respectă nimeni, alegerile sunt la 4 ani. Ei au convocat după 3 ani. De ce? Ei au pierdut toate procesele în instanță și nu are cine să ia vreo hotărâre legală. Deci de ce să mă prezint la niște alegeri false să validez așa ceva? Eu am scris în programul meu doar m-am născut la data de și voi muri cândva. Faptul că mint lumea în continuare și cheltuie bani publici pe aceste alegeri pentru mine e strigător la cer. ANS le-a dat bani în acest an. De ce nu publică nicăieri de unde au bani?

George Cosac este total incompetent și nimic din ceea ce face nu e în regulă. Dumitru Hărădău a dus această federație în derizoriu și a făcut acest statut după cum a vrut. Cosac știe doar să dea în Vecerdea, care are dreptate, e o chestie normală să nu dai finanțare dacă nu este transparență și legalitate. Nu vor să intre în legalitate de ani de zile. Cum să voteze cluburi neafiliate sau care nu au activitate sportivă care figurează pe numele unor persoane decedate. Sunt 100 de cluburi care există doar pe hârtie și votează! Domnul Cosac poate să fie pe veci, dar să facem lucrurile legal, așa cum trebuie, nu după ureche. Dacă ai drept de vot, trebuie să aduci un aport în federație, adică ajuți să îndrepți situația, faci ce spun membrii, nu conduci cum vrei tu. Se dau bani ani de zile la avocați. Vecerdea, Vecerdea. Dar el e OK? Tot ce fac ei? Ce contează că e finul lui Iohannis? Am luat toate actele la mână și are dreptate.

Amână toate termenele, ne judecăm de 10 ani. Eu am fost dat afară pe 28 ianuarie 2023 și eu încă nu am termen după 3 ani și jumătate. Ei amână pe la spate, e normal ca un proces să dureze atât? De ce trag atâta de timp și sportivii și tenisul are de suferit. Cosac vrea să țină scaunul 100 de ani. Cum să stai în 2026 pe bani de la minister, 1,7 milioane de lei. Vrei să te dezvolți, dar doar dai afară oameni și aduc directori generali din propria ogradă. Au venit bani de la minister aproape în fiecare an, au contract semnat.

Tenisul este la pământ, cluburile nu mai produc nimic și s-au înjumătățit copiii. Ăsta e nivelul și ANS trebuie să ia o decizie. Cum nu poți interveni dacă actele sunt foarte clare? Sunt afiliate 54 de cluburi și faci Adunare Generală cu 300 de cluburi cu drept de vot?! 32 de cluburi sunt cluburi departamentale, care nu ar trebui să voteze sau să decidă. Nu știm nici măcar cine ne poate vota, nu este nicăieri publicată lista cluburilor care votează, să discuți cu oamenii ăștia. Nu poți să îți faci o campanie, nimic”, a declarat Itu în exclusivitate pentru FANATIK.

Napoleon Spartacus Tudor Iacov nu înțelege de ce George Cosac continuă să candideze

Napoleon Spartacus Tudor Iacov și-a exprimat nemulțumirea față de tot ce se întâmplă la Federația Română de Tenis, spunând că FRT este în afara legii de un deceniu. El nu înțelege de ce George Cosac candidează și a dezvăluit motivul pentru care el și-a depus candidatura atât pentru funcția de președinte, cât și pentru cea de vicepreședinte.

„Eu nu înțeleg cum o să facă ei Adunarea Generală pentru că nu au membri afiliați, nu apar în niciun registru fizic, dar s-ar putea să forțeze. Din păcate nu se dorește să se rezolve situația asta de la FRT. Eu mi-am depus candidatura și la președinte și vice-președinte. Nu știu ce șanse am, dar nu mă las. Trebuie ca federația să intre în legalitate pentru că de 10 ani sunt în afara legii, inclusiv Adunarea Generală a lui Ion Țiriac din 2019. Se putea rezolva, dar nu vor!

De ce candidează Cosac din nou? Eu candidez ca să le atrag atenția pentru că nu vor să facă lucrurile așa cum spune legea. Eu vreau ca totul să fie OK din punct de vedere juridic. Sunt unii care nu au activitate sportivă de 10 ani dar votează. Ce contează dacă îl votează pe Cosac?! Noi organizăm Sibiu Open, turneu important și deși Smart Tennis School e afiliat din 2014, la ultima Adunare Generală care a fost valabilă. Dar ei vor doar oameni care îi aprobă și ne acuză pe noi că mergem în instanță. Oricum voi face iar acțiune în instanță indiferent de ce se va întâmpla. Trebuie făcută o adunare generală cu toți membri însă nu respectă intenționat procedurile”, a explicat Napoleon Spartacus Tudor Iacov pentru FANATIK.

Dumitru Hărădău nu a dorit să discute despre candidatura sa cu o zi înaintea Adunării Generale: „Îi las pe alții să își promoveze candidatura, eu nu doresc să îmi fac reclamă”, a spus el.