, în cel de-al treilea meci din faza principală Europa League. Campioana României merge încrezătoare pe Ibrox Park, cu șase puncte după victoriile cu RFS (4-1) și PAOK Salonic (1-0).

George Galamaz o încurajează pe FCSB: ”Rangers nu este un balaur. Noi am câștigat 4-1 pe Ibrox Park”

În schimb, la Rangers este tensiune. Potrivit presei britanice, antrenorul belgian Philippe Clement își joacă postul în meciul cu FCSB. Vicecampioana Scoției are trei puncte în Europa League și se află pe locul 17. Rangers a învins cu 2-0 pe Malmo, în deplasare, și a fost surclasată pe teren propriu de Lyon, 1-4.

În campionat, ”The Gers” este pe 3 după 8 etape, cu 16 puncte, în urma lui Celtic și Aberdeen, ambele cu 22 de puncte. Revenit la prima echipă a lui Rangers, Ianis Hagi nu se află în lotul pentru Europa League.

Chiar dacă nu va alinia cea mai bună echipă joi seară, FCSB nu trebuie să se teamă. Rangers are palmares negativ cu echipele românești. Formația scoțiană a pierdut ultimul meci disputat pe Ibrox Park, scor 1-4, cu defuncta Unirea Urziceni. S-a întâmplat pe 4 noiembrie 2009, în grupele Ligii Campionilor,

”FCSB a dovedit că poate face față presiunii și valorii adversarului”

George Galamaz (43 de ani), fostul căpitan al Unirii Urziceni și fundaș central la echipa lui Becali, între 2010-2012, este convins că FCSB poate obține un rezultat pozitiv la Glasgow.

”Cu siguranță, FCSB poate să o învingă pe Rangers pe Ibrox Park. Noi am câștigat 4-1 pe Ibrox Park, în 2009, iar victoria noastră este un exemplu că se poate. FCSB a dovedit și în alte meciuri că poate face față presiunii și valorii adversarului. Nu cred că vor avea probleme din punct de vedere mental.

Atmosfera n-ar trebui să le toarne plumb în ghete. Jucătorii lui FCSB au experiența necesară să joace pe stadioane mari, cum este și Ibrox Park. Rangers nu este un balaur. Va fi un meci echilibrat, în care se poate întâmpla orice. Dacă jucătorii români intră pe teren cu încredere și curaj avem o șansă.

Valorile echipelor din cupele europene s-au echilibrat. Nu mai sunt echipe mari, vedem atâtea rezultate surprinzătoare”, a declarat George Galamaz, pentru FANATIK. În prezent George Galamaz este managerul Academiei CFR Cluj.

”Înaintea meciului eram considerați o echipă mică, nici nu puteau să ne pronunțe corect numele”

George Galamaz are amintiri plăcute de la meciul Rangers – Unirea Urziceni 1-4, prin golurile lui Ricardo Gomes (2 – autogol), respectiv Bilaşco (32), Lafferty (49 – autogol), McCulloch (59 – autogol) și Brandán (65).

”Înaintea meciului eram considerați o echipă mică, nici nu puteau să ne pronunțe corect numele. Rangers era ca și acum o echipă de tradiție în Scoția și în fotbalul european.

A fost un meci incredibil, în care ne-a ieșit tot, am avut ocazii. Țin minte că am luat gol foarte repede, în minutul 2, autogol Ricardo Gomes, după un șut expediat de Mendes. Atmosfera senzațională creată de fani pe Ibrox Park ne-a motivat însă și am început să jucăm din ce în ce mai bine.

Am prins încredere și am văzut că putem echilibra diferența de valoare când suntem serioși și muncim. Am jucat colectiv foarte bine, defensiv la fel”, a povestit Galamaz.

”Am marcat niște goluri senzaționale”

Fostul stoper a continuat: ”Țin minte că am marcat niște goluri senzaționale. Bilașco a egalat, iar Bruno Fernandes, fundașul central, a înscris cu călcâiul. Am făcut 4-1 din două lovituri libere executate de Tibi Bălan și de Brandan, ambele deviate. La 1-1, Daniel Tudor a apărat un penalty.

Am fost puternici mental, echipa a dat dovadă de o tărie de caracter nemaipomenită. Am avut un grup incredibil, cu băieți serioși, dispuși la efort.

Dan Petrescu ne-a făcut să credem că ne putem lupta de la egal la egal cu orice echipă. Ne-a ajutat mult și faptul că noi mai făceam cantonamente cu Dan Petrescu prin Scoția”.

Unirea Urziceni a jucat în următoarea alcătuire contra lui Rangers, pe Ibrox Park: D. Tudor – Galamaz, V. Maftei, Bruno Fernandes – E. Nicu (19 Onofraș), Ricardo Gomes, I. Apostol, Brandan – D. Varga (89 Pădurețu), Bilașco, T. Bălan (75 S. Frunză).

Unirea Urziceni a eliminat Rangers din Europa

În retur, Unirea Urziceni a făcut egal, 1-1, cu Rangers, la 4 noiembrie 2009, pe stadionul Ghencea. Scoțienii au deschis scorul prin McCulloch (78), iar Onofraș a stabilit rezultatul final în minutul 88.

Unirea Urziceni a terminat grupa pe locul 3, cu 8 puncte, deasupra lui Rangers, două puncte, și a continuat în primăvara Europa League. Rangers a fost eliminată. Pe primele două poziții s-au clasat Sevilla, 13 puncte, și VFB Stuttgart, 9 puncte.

Pe lângă cele patru puncte luate lui Rangers, trupa lui Dan Petrescu a mai câștigat încă patru puncte în aceea campanie, după 1-1 cu Stuttgart și 1-0 cu Sevilla, ambele partide pe teren propriu.

Palmaresul lui Rangers împotriva echipelor românești: două victorii, trei egaluri și trei înfrângeri

Rangers are în palmares opt meciuri împotriva echipelor românești în cupele europene. Gruparea de pe Ibrox Park s-a impus de două ori, trei partide s-au terminat la egalitate și a contabilizat trei înfrângeri. Patru meciuri s-au jucat în Scoția, trei împotriva Stelei București. Bilanț: două victorii, un egal și o înfrângere.

17.09.1969, Cupa Cupelor 1/16 finală: Rangers – Steaua București 2-0 (2-0)

01.10.1969, Cupa Cupelor 1/16 finală: Steaua București – Rangers 0-0 (0-0)

02.03.1988, CCE sferturi finală: Steaua București – Rangers 2-0 (1-0)

16.03.1988, CCE sferturi finală: Rangers – Steaua București 2-1 (2-1)

13.09.1995, Champions League, grupe: Steaua București – Rangers 1-0 (0-0)

22.11.1995, Champions League, grupe: Rangers – Steaua București 1-1 (1-0)

20.10.2009, Champions League, grupe: Rangers – Unirea Urziceni 1-4 (1-1)

04.11.2009, Champions League, grupe: Unirea Urziceni – Rangers 1-1 (0-0)

Programul FCSB în Europa League

6 septembrie 2024: FCSB – RFS – 4-1

FCSB – RFS – 4-1 3 octombrie 2024: PAOK – FCSB – 0-1

PAOK – FCSB – 0-1 24 octombrie 2024: Rangers – FCSB – 22:00

Rangers – FCSB – 22:00 7 noiembrie 2024: FCSB – Midtjylland – 19:45

FCSB – Midtjylland – 19:45 28 noiembrie 2024: FCSB – Olympiacos – 22:00

FCSB – Olympiacos – 22:00 12 decembrie 2024: Hoffenheim – FCSB – 19:45

Hoffenheim – FCSB – 19:45 23 ianuarie 2025: Qarabag – FCSB – 19:45

Qarabag – FCSB – 19:45 30 ianuarie 2025: FCSB – Manchester United – 22:00