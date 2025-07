George Găman, “apărat” de oficialii Universității Craiova după scandalul de la FCSB – Farul 1-2: “Dacă omul trăiește în Craiova, ar trebui să fim dușmani?”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a fost întrebat despre scandalul de la finalul meciului FCSB – Farul 1-2, cu arbitrul George Găman în prim-plan.

Sorin Cârțu nu crede că sunt argumentate acuzațiile la adresa lui George Găman, în contextul arbitrajului de la FCSB – Farul 1-2

Acesta din urmă a fost acuzat de reprezentanții campioanei României că ar avantaja indirect echipa alb-albastră din simplul motiv că este originar din „Cetatea Băniei”.

În plus, în urmă cu ceva timp în spațiul public au apărut niște imagini cu Găman în timp ce se afla la o petrecere la care au participat și mai mulți jucători de la Universitatea Craiova de la momentul respectiv.

Doar că nu consideră că această discuție este una plauzibilă. El și-a argumentat punctul de vedere spunând că este normal ca un arbitru să nu aibă o relație complicată cu un anumit club doar prin prisma faptului că provine din același oraș.

Pe ce se bazează oficialul Universității Craiova

De asemenea, fostul mare fotbalist a mai punctat și că gruparea din Bănie a fost arbitrată de-a lungul timpului de arbitri originari din Cluj-Napoca la diferite meciuri cu echipele din acest oraș, CFR sau Universitatea, iar oficialii craioveni nu au făcut acuzații la momentul respectiv în această direcție.

„Hai să-ți spun ceva. Păi stai puțin, ce, am jucat? Aa, la Craiova la oraș. Păi dacă omul trăiește în Craiova, ce ar trebui să facă? Să îi aibă dușmani pe ăștia de la Universitatea sau cum?

Plus că… Noi n-am mârâit niciodată când jucăm cu echipe din București și ne arbitrează arbitri din București. Pe noi nu ne arbitrează, sau au fost din Cluj.

Am jucat cu echipe din Cluj și ne-au arbitrat arbitri din Cluj. Și n-am vorbit niciodată că ar face un avantaj pentru CFR sau pentru U Cluj. Ăștia sunt, știi cum e. Când nu pot să facă, n-au costrizme, barbulizme, caută alte…

Nu mă mai provocați, frate, că pe urmă iar… Nu, eu nu vorbesc că nu-mi plac arbitrii respectivi. Eu vorbesc că… Am vorbit pe niște statistici și ceea ce s-a întâmplat atunci când ne-au arbitrat.

Pe mine așa, dacă vorbim de plăcut, vrei să îți spun ceva? Mie ca ținută și ca asta, mie îmi place Barbu. Barbu chiar arată ca un arbitru din ăsta european, înalt, bine, cutare.

Faptul că el nu… Are simpatia sau are o antipatie. Sau așa o interpretez eu. Eu nu spun că așa se întâmplă. Am simțit așa o antipatie. Ai alte probleme, dar eu nu pot să nu îi remarc așa din calități.

Tocmai de aia sunt surprins la momentul în care ne-a arbitrat că, eu știu, au apărut nu știu ce, inadvertențe. Dar așa… Bine, așa să fie, să mai recupereze, că, vezi, avem atâtea puncte, au dat atâtea goluri pentru noi, să mai recupereze, să mai facă și ratări”, la FANATIK SUPERLIGA.