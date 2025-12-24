Sport

George Ganea și-a anunțat viitoarea destinație, după plecarea din Ungaria. Ionel Ganea, acuzații grave: „Din cauză că e român!”

George Ganea a făcut primele declarații după plecarea de la Ujpest, din Ungaria. Care este viitoarea sa destinație și ce acuzații aduce tatăl fotbalistului.
Mihai Alecu
24.12.2025 | 16:54
George Ganea, gata de transferul în SuperLiga
George Ganea a avut probleme de sănătate pe durata aventurii sale din Ungaria, unde a fost legitimat din vara anului 2023 la Ujpest, una dintre formațiile de tradiție ale campionatului maghiar.

George Ganea vrea să se întoarcă în România

Atacantul spune că și-a reziliat înțelegerea cu clubul, asta pentru că nu a primit destule șanse de a juca, iar în această iarnă ar dori să se întoarcă în campionatul României. Acesta a jucat de-a lungul carierei la mai multe echipe din România, precum Rapid, CFR Cluj, FC Argeș, FCU Craiova sau Viitorul Constanța.

„Am luat decizia acum câteva săptămâni, le-am comunicat prin impresarul care m-a adus acolo că vreau să plec și au fost înțelegători. Nimic mai mult. Am făcut tot ce a depins de mine. Am arătat tot timpul că am fost disponibil și nu a ținut doar de partea sportivă, din păcate. Cred că au mai fost și alte lucruri. Aș vrea să mă întorc în România pentru că mi-a fost greu.

Am plătit inclusiv bani când m-am accidentat la genunchi. Am plătit mai mult eu decât clubul. Bine, așa a fost și înțelegerea, pentru că nu am vrut să mă operez în Ungaria. Nu au vrut să-mi plătească toată suma pentru intervenția din Italia. O parte din recuperare am făcut-o și în România. Am jucat abia a 11-a lună, chiar dacă eu primisem acceptul de la medicul Mariani să intru după 6 luni. Eram 100% de atunci.

Am avut 5 antrenori în doi ani și jumătate și mi s-a întâmplat același lucru cu toți. Nu cred că a fost doar vina mea până la urmă. Nu am primit șanse niciodată. Am avut și accidentarea, ok, dar nu am primit șanse. Din punct de vedere al condițiilor nu am ce să le reproșez celor de la Ujpest. M-am simțit bine în oraș, este foarte dezvoltat, familia mea a fost alături de mine aici. Nu există probleme cu banii aici”, a spus George Ganea pentru Digisport.

  • 37 de meciuri, 0 goluri și 4 pase decisive a strâns atacantul George Ganea pentru cei de la Ujpest.

Ionel Ganea, acuzații grave după ce fiul său a plecat din Ungaria: „Nu-l iubesc pentru că e român!”

Ionel Ganea spune că fiul său nu a fost tratat corect la Ujpest pentru că este român, dată fiind rivalitatea existentă între cele două țări.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că George e sănătos, dar sunt și acolo niște probleme, s-a schimbat conducerea, nu au un antrenor stabil și nu prea îl mai iubesc din cauză că e român. Asta am înțeles de la oamenii pe care-i mai am și eu prin Ungaria, e greu să-l mai bage să joace pentru că e român. Mai are contract pentru o jumătate de an, însă sperăm să ajungem la o înțelegere și să-l lase să plece. De ce să-l țină? Au o filosofie cum rar am întâlnit”, a spus Ionel Ganea pentru Prosport.

