George Ogăraru, acuzat de trădare în războiul CSA Steaua – FCSB: „M-am întors acolo unde am crescut”

George Ogăraru a fost invitat la și a explicat care au fost motivele pentru care a preferat să accepte funcția de președinte al Academiei de fotbal a CSA Steaua, după ce a fost reînființată echipa de fotbal a clubului sportiv. Între timp, însă, el a fost numit .

George Ogăraru a fost acuzat de trădare

„A fost o asumare, pentru această luptă între FCSB și Steaua. , ca și trădare. Alții s-au bucurat. Eu . E trist că s-au scindat suporterii.

Oamenii au trăit experiențe extraordinare în templu. Cu toții au strigat pentru Steaua, unii mai tineri, alții mai în vârstă. Unii cunoșteau Steaua înainte de a veni Becali, alții o cunosc doar după ce a venit Becali și e normal ca fiecare să fie atașat de o anumită perioadă, de o experiență.

E ca într-un divorț, știi, au fost împreună, a fost o perioadă frumoasă, după care își vede fiecare de drumul lui. Ar fi bine să nu rămână în scandaluri, fiecare pe drumul lui”, a declarat fostul fundaș.

George Ogăraru a jucat șapte ani la Steaua, bifând 126 de meciuri și trei goluri

Fostul fundaș a evoluat la Steaua timp de șapte ani. Primul contract l-a semnat în 1998, iar timp de doi ani a bifat 23 de meciuri. A fost împrumutat un sezon la CSM Reșița (2000/2001) și Oțelul Galați (2001/2002), iar în următorii trei ani a jucat 83 de meciuri în tricoul roș-albastru, marcând de trei ori.

În 2006 a semnat cu Ajax pentru patru ani, dar în sezonul 2008/2009 a revenit în Ghencea, pentru 20 de meciuri. Și-a încheiat cariera la FC Sion, în 2012.

George Ogăraru a fost sfătuit și de Gică Hagi să meargă la Ajax

Înainte de a semna cu Ajax, i-a cerut părerea lui Cristi Chivu, care a evoluat la echipa olandeză între 1999 și 2003. „Aveam mai multe oferte și l-am sunat pe Cristi și l-am întrebat. Mi-a zis să merg acolo. Mi-a zis că o să învăț foarte multe.

Hagi mi-a zis: ‘tu ajungi la clubul la care eu am visat să ajung toată viața’. Îi zic: ‘Gică, ai jucat la Barcelona și la Real, iar tu zici că ai visat să joci la Ajax’. Mi-a zis că pentru ce a însemnat Ajax în fotbalul european și ce a însemnat Cruyff pentru el și a dorit mereu să joace la Ajax”, a mai dezvăluit Ogăraru.

Soția lui George Ogăraru a fost de față la semnarea contractului

Fostul fundaș a rămas impresionat de felul în care s-au comportat cei de la Ajax, în special înainte de semnarea actelor de transfer. „Au venit la București, m-au urmărit și mi-au zis să stăm puțin de vorbă. M-au întrebat de studii, de familie, unde locuiesc, cum locuiesc.

Mi-au prezentat echipa, pleca fundașul dreapta și mi-au zis că ar vrea să fiu eu fundaș dreapta. Am zis că mi-aș dori. Când am meres în Olanda, să semnez contractul mi-au cerut să aduc soția cu mine.

Mi-au zis că este un moment important pentru mine și trebuie să fie alaturi de mine. Când am ajuns la stadion, soția a zis: ‘hai să semnăm’. Când am semnat au chemat-o și pe ea. E o normalitate acolo. Pentru mine a fost un joc că în Olanda nu existau cantonamente.

La primul meci pe care l-am jucat, Supercupa cu PSV, am avut timp dimineața să ies cu copiii în parc, am mers, am jucat meciul, iar seara am ajuns acasă și am avut iarși timp să ies cu copiii în parc”, a spus Ogăraru.