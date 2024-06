George Ogăraru, analiză de la A la Z înainte de România – Olanda: „Aici avem un avantaj”

George Ogăraru a jucat mai bine de doi ani la Ajax Amsterdam apoi a lucrat la academia „lăncierilor” și este un fin cunoscător al fotbalului olandez. FANATIK a stat de vorbă cu fostul fundaș dreapta .

George Ogăraru, interviu pentru FANATIK înainte de România – Olanda: „Nu știu dacă până la urmă aș fi preferat Slovenia sau nu”

Am văzut că ai sărbătorit calificarea în Piața Universității…

– Am avut un eveniment în apropiere la „Art-An-te” unde mi-am expus mai multe tricouri din carierea mea de jucător. Am văzut meciul acolo și știam că va ieși lume în Piața Universității. Am vrut să guste și fetele din bucuria asta pentru că a fost ceva unic.

E extraordinar ceea ce s-a întâmplat acum și nu voiam să rateze această bucurie. Era foarte important să se bucure alături de suporteri, să conștientizeze cât de importantă e echipa națională pentru suporteri și să se bucure alături de ei. Și pentru mine a fost emoționant să trăiesc și din perspectiva de suporter după ce am trăit-o ca jucător.

Nu prea ne dau mulți șanse în fața Olandei…

– Am fi preferat cu siguranță să jucăm împotriva Sloveniei să avem șansa să ne luăm revanșa după barajul de calificare la CM pierdut dramatic în 2001. Clar era un adversar cu o valoare mai mică. Poate fi însă și un avantaj că suntem din nou considerați outsideri. Pare că ne convine postura asta. Mai mult, presiunea e clar pe Olanda, nu pe România în momentul ăsta. Nici nu știu dacă până la urmă aș fi preferat Slovenia sau nu. Ei clar nu sunt în cea mai bună formulă acum.

George Ogăraru știe care e marele minus al olandezilor

Unde crezi că are Olanda probleme?

– Principala lor problemă cred că e legată de unitatea de grup și capacitatea de a juca împreună faza de atac și apărare. Sunt anumite nesincronizări. În apărare stau bine, însă pe tranziție sau pe anumite faze defensive ale unor jucători care nu își asumă în mod concret sarcinile.

Sunt jucători care pentru că nu sunt prima variantă, iar prin lipsa unor jucători importanți ajung să își asume rolul ăsta și e o presiune mare. Sunt debutanți la nivelul ăsta și nu știi cum o să gestioneze asta. Plus că e o tensiune și s-au acumulat multe critici după meciul cu Austria. S-au calificat de pe locul trei și crede-mă că olandezii critică destul de dur echipa. Asta se întâmplă și atunci când câștigă dar nu joacă la un nivel spectaculos. Putem însă să profităm de presiunea care e pe umerii lor.

Cum ți se pare Olanda față de Mondialul din Qatar?

– . O parte dinte jucătorii care au dus greul atunci lipsesc. Frenkie de Jong este o foarte mare pierdere în momentul de față. E o altă Olanda, dar asta nu înseamnă că trebuie să credem că e o pâine de mâncat că jucăm cu Olanda. Nu ar trebui însă nici să ne scadă în niciun fel încrederea, susținerea sau entuziasmul.

George Ogăraru: „Sunt 2 lucruri esențiale pe care ar trebui să le facem”

Cum ar trebui să jucăm ca să avem o șansă?

– Două lucruri generale, dar cred că esențiale ar trebui să facem. Pe fază ofensivă să fim super eficienți. Să fructificăm maximum din fazele fixe și contraatacuri. Nu cred că ne permitem din trei ocazii să nu dăm un gol, cum s-a întâmplat în meciul cu Belgia. Asta se întâmplă când joci cu o echipă puternică, e greu să scoți chiar și un egal.

Iar în defensivă trebuie să stăm foarte compacți, să nu facem greșeli. Să nu ne retragem foarte mult și să alternăm momentele de presiune în zona trei cu cele din zona mediană. Nu trebuie să îi lăsăm la 16 metri de poartă pentru că vom avea probleme. Cel mai important e să nu facem greșeli „neforțate”, să le zic așa, să rămânem tot timpul la fel de concentrați. Cât timp vom fi calmi, ne vom dubla și vom duce duelurile împreună va fi mai greu pentru ei.

De ce crezi că în momentul de față nu mai avem jucători români în prima ligă din Olanda?

– O întrebare foarte bună. E doar Adrian Mazilu, care e la Vitesse Arnhem, împrumutat de Brighton după transferul de la Hagi. Rațiu a fost la un moment împrumutat jumătate de sezon la ADO Den Haag. La un moment dat ei au fost foarte orientați către jucători români. Răzvan Marin a fost la Ajax, însă nu a fost un succes probabil și asta a cântărit în ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Sunt în contact cu Olanda în continuare, doi dintre copiii mei sunt născuți acolo.

Fostul fundaș dreapta al naționalei României, laude pentru Andrei Rațiu: „Va prinde un transfer mare după Euro”

Ai 11 meciuri la naționala României în banda dreaptă. Cum ți se pare Rațiu?

– El impresionează acum și e urmărit de echipe din Italia și Anglia. Eu cred că va face un transfer important după Euro. Cât timp a fost în Olanda însă echipele mari nu au văzut potențial în el. Acum cu siguranță l-ar vrea. Deci poate fi un minus pentru fotbalul olandez că nu s-au orientat către el. Băluță a fost și el împrumutat la ADO Den Haag însă nu a rupt gura târgului.

Te-au sunat jurnaliștii din Olanda să te întrebe de România?

– Am dat deja trei interviuri la Parool, De Telegraaf, Ajax Showtime. Am mai vorbit cu mai mulți oameni din Olanda. Erau surprinși că ne-am calificat la EURO și că am terminat pe primul loc. Voiau să știe dacă suntem supărați că am picat cu ei. M-au întrebat de câțiva jucători exponențiali, dar am încercat să nu divulg prea multe meciuri.

George Ogăraru a evidențiat plusurile naționalei Olandei: „E o chestie a lor specifică”

Care sunt punctele forte ale Olandei?

– E o echipă care controlează jocul. Foarte puține echipe au posesie în fața lor. E o chestiune a lor specifică, plus abilități tehnice deosebite. Gakpo e unul dintre jucătorii care pot să facă diferența și care poate surprinde. E foarte eficient chiar dacă nu impresionează prin tehnică. Depay are o mare experiență și calități fizice și tehnice deosebite.

În atac arată foarte bine și sunt extrem de periculoși la fazele fixe prin urcările lui de Vrij și van Dick. E o echipă care poate pune probleme oricui pe fază ofensivă. Atunci e clar că asta e arma lor numărul unu. Și Frimpong, Xavi Simons, sunt jucători periculoși. Își creează superioritate și știe să dea la poartă.

Ne iau în serios? Ar fi o mare rușine pentru ei o eliminare?

– Nu cred că își permit să ne ia de sus. Sunt puși în gardă de faptul că am terminat pe primul loc într-o grupă cu Belgia. E totuși o fază eliminatorie. Ar fi foarte, foarte multe critici dacă vor fi eliminați.

„Nu cred că a fost o strategie a lui Edi Iordănescu. Ar fi cea mai mare surpriză din ultimii 15 ani pentru România”

Cum crezi că ar trebui să joace naționala României?

– Cu toți am vrea să vedem România așa cum a jucat cu Ucraina. Să ne câștigăm duelurile unu contra unu, chiar dacă pare că cedăm inițiativa olandezilor și să fim foarte eficienți în toate compartimentele. Mai mult decât ce am arătat cu Ucraina nu știu dacă se poate. Cam ăsta este reperul.

Mai credeai în calificare după 0-0 cu Bulgaria și Liechtenstein?

– E o surpriză plăcută. Veneam după două meciuri amicale slabe și aveam emoții. Dar le-am spus prietenilor că vom arata altfel la Euro. Nu cred că a fost nicio strategie a lui Edi Iordănescu. El ar fi vrut să câștige, să le dea încredere jucătorilor înainte de turneul final. Am avut ocazii mari, dar nu a vrut să intre mingea.

S-a sădit neîncrederea în mintea oamenilor, mai ales că nu aveam experiența turneelor finale. Știam cu toții că e foarte important primul meci și aici ne-am calificat. S-a dovedit că un meci oficial la un turneu final te mobilizează cu totul altfel. Nici nu mai contează cum am câștigat, ci că am trecut en fanfare de Ucraina. Slavă domnului că stăm bine la capitolul portari pentru că puteam să luăm mai multe goluri cu Belgia.

Ar fi cea mai mare surpriză din istoria naționalei să eliminăm Olanda?

– Nu cred. Ar fi cea mai surpriză din ultimii 15 ani a echipei naționale. Sau poate după victoria de la EURO 2000 în fața Angliei.