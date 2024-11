George Ogăraru, dezvăluiri de la Ajax – Real Madrid, evenimentul de aniversare a 125 de ani al „lăncierilor”. De ce a lipsit Chivu de la dineu

George Ogăraru a fost special în Olanda pentru a participa la meciul de gală dintre Ajax Amsterdam și Real Madrid. Fostul fundaș dreapta al „lăncierilor” a urmărit meciul alături de Jan Vertonghen și Lasse Schone.

George Ogăraru, detalii de culise de la Ajax Amsterdam – Real Madrid, meciul de gală la 125 de ani de la înființarea clubului olandez

George Ogăraru a povestit pentru FANATIK cum a fost la marele meci dintre Ajax Amsterdam și Real Madrid care : „A fost ceva extraordinar, deosebit. Stadionul a fost arhiplin și un meci organizat de Ajax la nivel de Champions League.

M-am revăzut cu foarte mulți colegi, mai tineri sau mai în vârstă, antrenori care mi-au fost colegi la academie. M-am bucurat că am fost cu toții invitați, cum ne-au primit și cum ne-au tratat.

M-am întâlnit cu Robbert Schilder, David Endt, care a fost chiar pe bancă, în poziția de team-manager. E importat că păstrează această ediție și o fac în fiecare an. Ajax își respectă enorm foștii jucători pentru că fac parte din istorie”.

Fostul jucător al lui Ajax a mai comentat: „Și eu m-am implicat la Steaua și am organizat ceva special la 35 de ani de la Sevilla și mi-aș dori să văd ceva atât de frumos și la sărbătoarea de 40 de ani. Cred că asta este normalitatea. Și eu am fost inspirat de ceea ce am văzut la Ajax. Oamenii merită să fie apreciați cât timp sunt în viață.

George Ogăraru regretă că Bogdan Lobonț și Nicolae Mitea nu au participat. De ce a plecat Chivu imediat după meci

George Ogăraru ar fi vrut să se revadă cu ceilalți doi jucători români care au evoluat pentru Ajax: „Nu a fost nici Bogdan Lobonț, nici Nicolae Mitea, dar cred că au fost invitați. Cristi a plecat imediat după meci. Nu a mai urcat la recepție, la gală și dineu. A trebuit să prindă avionul spre Milano și a plecat de la meci direct la aeroport”.

Legendele „lăncierilor” au mai avut parte de o surpriză: „Ajax a pregătit cadouri personalizate pentru fiecare jucător. Niște amintiri de la acest meci, fular inscripționat cu meciul și data, insigne foarte frumoase personalizate cu 125 de ani de Ajax, mai multe lucruri”.

Ogăraru s-a bucurat enorm să îi își întâlnească foștii coechipieri: „E important că ne-am revăzut și am reluat legăturile. Am vorbit și cu Siem de Jong, David Blindt, Stekelenburg, Babel, care abia s-a retras de două săptămâni, Sneijder… A fost frumos să ne aducem aminte de momentele în care eram împreună. Mai vorbim la telefon, menținem legătura”.

Un fost elev de la academie s-a transferat la Manchester United și va juca împotriva FCSB: „Mi-a zis că speră să ne revedem la București”

George Ogăraru a mai avut parte de o surpriză: „Am rămas în relații bune cu de Ligt, cu Mazraoui, care mi-a fost elev la academie și acum va veni la București cu Manchester United. Am vorbit puțin și l-am felicitat pentru transfer. Am mai schimbat impresii și mi-a zis că speră să ne revedem când vor veni să joace aici meciul de la Europa League.

Cu Heitinga am fost coleg de echipă și apoi la academie. Cu Gabri de asemenea mai țin legătura, dar el nu a fost, a avut ceva eveniment cu Barcelona”, a mai spus șeful academiei Stelei.

„Mister Ajax”, ajuns la 86 de ani și care a evoluat nu mai puțin de 17 ani pentru Ajax a fost de asemenea prezent la eveniment: „Au chemat și jucătorii legendari din trecut. A fost Sjaak Swar și alți fotbaliști care au făcut istorie în vremurile generației lor de aur. Au fost menționați printr-un banner în stadion și cei care au murit. Stefan Kovacs, Cruyff… Au fost numiți cu toții, fiecare în parte”.

Regretă că nu a fost pe teren: „Era cam mare bătălia pe posturi”

George Ogăraru nu a prins lotul la meciul legendelor dintre Ajax și Real: „Normal că mi-ar fi plăcut să joc. Am jucat să zicem la meciul tur, acum 4-5 ani la Madrid. Atunci am jucat tot meciul fundaș central cu Heitinga, pentru că în dreapta era Reiziger. Au fost 80.000 de spectatori și meciul de retragere al lui Raul. Aș fi vrut să joc și acum dar era cam mare bătălia pe posturi. Mulți căpitani de echipă, concurență foarte mare, jucători reprezentativi”.

: „Cristi a jucat impecabil! Deci impecabil cu majuscule. A fost wow! Și pe intercepție și pe construcție, nu a pierdut o minge. Se menține foarte bine. Îmi pare foarte rău că nu a venit antrenor la Ajax. A fost foarte aproape. Poate în viitorul apropiat. Antrenorii de la Ajax au cam plecat cu grilă de transfer”.

În mod curios, nici Ajax nu mai are foarte multe legende care să activeze în cadrul clubului: „Nu mai au nici ei foarte mulți jucători care să activeze în cadrul clubului. Mai sunt antrenori la academie. Stekelenburg de exemplu de-abia s-a retras de vreo 4 luni. Râdeam cu Vertonghen că Babel s-a retras și el ca să poată să joace în meciul ăsta cu Real Madrid.

Van der Saar după ce a avut accidentul ăla s-a retras și nu mai e la club. Berkamp nu a venit, dar nici el nu mai e în club. Overmaars a fost dar nu mai e în club. Bogarde, Heitinga și Reizinger la fel. Ei acum încearcă să readucă legendele în cadrul clubului”.

Nici „galacticii” nu l-au lăsat însă indiferent: „Și de la Real m-au impresionat niște jucători. În mod special Luis Milla, căpitanul de echipă, care are aproape 60 de ani. Și Morientes, Baptista s-a mișcat bine, McManaman, Karembeu, Seedorf bineînțeles, care a jucat o echipă la Real și Ajax. Casillas s-a accidentat după o repriză. Ajax a fost mai bună”.

George Ogăraru, colaborare la Steaua cu academia lui Ajax? „Probabil vara viitoare vom stabili”

George Ogăraru a dezvăluit că s-a întâlnit și cu șeful academiei lui Ajax Amsterdam: „M-am văzut și cu Fred Grim, care mi-a fost coleg la echipa mare, și s-ar putea să facem un turneu sau un meci amical la nivel de grupe de copii și juniori, probabil vara viitoare vom stabili”.