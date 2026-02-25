George Pușcaș a atras toate privirile la primul antrenament cu Dinamo: „Din nou pe gazon”. Foto

ADVERTISEMENT

George Pușcaș (29 de ani) a fost în centrul atenției la primul antrenament în calitate de jucător al lui Dinamo. Atacantul s-a bucurat enorm de revenirea pe gazon, având în vedere că nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025.

George Pușcaș, vedetă la primul antrenament cu Dinamo

George Pușcaș este ultimul transfer efectuat de Dinamo în această iarnă. Atacantul în vârstă de 29 de ani a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Bodrum FK, care s-a produs în toamna lui 2025. .

George Pușcaș nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025, când a evoluat în înfrângerea lui Bodrum, cu Beșiktaș, scor 0-4. Atacantul este în urmă cu pregătirea fizică, dar trage tare la antrenamentele lui Zeljko Kopic. Pagina oficială a clubului din „Ștefan cel Mare” a postat imagini de la antrenamentul „câinilor”, iar Pușcaș a fost în prim plan. „Din nou pe gazon”, au scris roș-albii.

La Dinamo, George Pușcaș va juca pentru prima dată în SuperLiga României. În trecut a mai fost legitimat la Liberty Oradea și la Bihor Ordea, dar nu a evoluat niciodată pe prima scenă fotbalistică din România.

Când va debuta Pușcaș la Dinamo

Următorul meci al lui Dinamo este pe teren propriu, cu FC Argeș. Confruntarea va avea loc duminică, 1 martie, de la ora 18:00. Suporterii „câinilor” mai au însă de așteptat până să îl vadă pe George Pușcaș în tricoul alb-roșu

„(n.r. – Credeți că într-o lună ar putea să joace?) Dacă nu va avea probleme cu accidentările, pentru că a avut probleme cu pubalgia, într-o lună, cu siguranță, va putea să joace”, a explicat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

