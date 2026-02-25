George Pușcaș a atras toate privirile la primul antrenament cu Dinamo: „Din nou pe gazon”. Foto

George Pușcaș (29 de ani) a fost în centrul atenției la primul antrenament în calitate de jucător al lui Dinamo. Atacantul s-a bucurat enorm de revenirea pe gazon, având în vedere că nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025.
George Pușcaș este ultimul transfer efectuat de Dinamo în această iarnă. Atacantul în vârstă de 29 de ani a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Bodrum FK, care s-a produs în toamna lui 2025. Transferul lui „Puski” la Dinamo a fost anunțat în exclusivitate de Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.
George Pușcaș nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025, când a evoluat în înfrângerea lui Bodrum, cu Beșiktaș, scor 0-4. Atacantul este în urmă cu pregătirea fizică, dar trage tare la antrenamentele lui Zeljko Kopic. Pagina oficială a clubului din „Ștefan cel Mare” a postat imagini de la antrenamentul „câinilor”, iar Pușcaș a fost în prim plan. „Din nou pe gazon”, au scris roș-albii.
La Dinamo, George Pușcaș va juca pentru prima dată în SuperLiga României. În trecut a mai fost legitimat la Liberty Oradea și la Bihor Ordea, dar nu a evoluat niciodată pe prima scenă fotbalistică din România.
Următorul meci al lui Dinamo este pe teren propriu, cu FC Argeș. Confruntarea va avea loc duminică, 1 martie, de la ora 18:00. Suporterii „câinilor” mai au însă de așteptat până să îl vadă pe George Pușcaș în tricoul alb-roșu. Conform spuselor lui Zeljko Kopic, atacantul va fi apt de joc abia în play-off.
„(n.r. – Credeți că într-o lună ar putea să joace?) Dacă nu va avea probleme cu accidentările, pentru că a avut probleme cu pubalgia, într-o lună, cu siguranță, va putea să joace”, a explicat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.