Sport

George Pușcaș a atras toate privirile la primul antrenament cu Dinamo: „Din nou pe gazon”. Foto

George Pușcaș a făcut senzație la primul antrenament în calitate de fotbalist al lui Dinamo. Atacantul transferat în această iarnă s-a bucurat enorm să revină pe gazon
Cristian Măciucă
25.02.2026 | 18:23
George Puscas a atras toate privirile la primul antrenament cu Dinamo Din nou pe gazon Foto
ULTIMA ORĂ
George Pușcaș a atras toate privirile la primul antrenament cu Dinamo: „Din nou pe gazon”. FOTO: Facebook Dinamo
ADVERTISEMENT

George Pușcaș (29 de ani) a fost în centrul atenției la primul antrenament în calitate de jucător al lui Dinamo. Atacantul s-a bucurat enorm de revenirea pe gazon, având în vedere că nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025.

George Pușcaș, vedetă la primul antrenament cu Dinamo

George Pușcaș este ultimul transfer efectuat de Dinamo în această iarnă. Atacantul în vârstă de 29 de ani a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Bodrum FK, care s-a produs în toamna lui 2025. Transferul lui „Puski” la Dinamo a fost anunțat în exclusivitate de Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

George Pușcaș nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025, când a evoluat în înfrângerea lui Bodrum, cu Beșiktaș, scor 0-4. Atacantul este în urmă cu pregătirea fizică, dar trage tare la antrenamentele lui Zeljko Kopic. Pagina oficială a clubului din „Ștefan cel Mare” a postat imagini de la antrenamentul „câinilor”, iar Pușcaș a fost în prim plan. „Din nou pe gazon”, au scris roș-albii.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

La Dinamo, George Pușcaș va juca pentru prima dată în SuperLiga României. În trecut a mai fost legitimat la Liberty Oradea și la Bihor Ordea, dar nu a evoluat niciodată pe prima scenă fotbalistică din România.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digisport.ro
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!

Când va debuta Pușcaș la Dinamo

Următorul meci al lui Dinamo este pe teren propriu, cu FC Argeș. Confruntarea va avea loc duminică, 1 martie, de la ora 18:00. Suporterii „câinilor” mai au însă de așteptat până să îl vadă pe George Pușcaș în tricoul alb-roșu. Conform spuselor lui Zeljko Kopic, atacantul va fi apt de joc abia în play-off.

(n.r. – Credeți că într-o lună ar putea să joace?) Dacă nu va avea probleme cu accidentările, pentru că a avut probleme cu pubalgia, într-o lună, cu siguranță, va putea să joace”, a explicat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 47 este numărul pe care George Pușcaș îl va purta pe tricou la Dinamo
  • 900 de mii de euro este cota de piață a atacantului, conform site-ului transfermarkt.com
George Pușcaș, așa cum nu a fost cunoscut până acum! Sacrificiile făcute de...
Fanatik
George Pușcaș, așa cum nu a fost cunoscut până acum! Sacrificiile făcute de noul atacant al lui Dinamo și șocul de care a avut parte când a ajuns la Inter. Video
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său,...
Fanatik
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în...
Fanatik
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!