Panică la Dinamo: George Pușcaș a debutat cu gol, dar a fost schimbat imediat din cauza unei probleme medicale! Update

Zeljko Kopic profită la maximum de pauza cauzată de meciurile echipelor naționale. Antrenorul celor de la Dinamo vrea să-și țină jucătorii în formă. Sâmbătă, pe 28 martie, de la ora 11:00, „câinii roșii” au disputat o partidă de pregătire în compania divizionarei secunde CS Dinamo.

Probleme pentru George Pușcaș. Atacantul care a semnat în această iarnă cu echipa din Ștefan cel Mare a bifat primele sale minute în tricoul noii sale formații, în duelul cu CS Dinamo. Fotbalistul a fost introdus pe teren în minutul 62 al amicalului și a reușit să se facă remarcat.

După doar 13 minute de la intrarea pe teren, George Pușcaș a marcat. Acesta a primit o pasă în centrul careului și l-a învins pe portarul advers. Totuși, Pușcaș a cerut schimbare la câteva minute după gol, din cauza unor probleme musculare. Însă, din informațiile obținute de FANATIK, atacantul a fost schimbat preventiv de Zeljko Kopic și staff-ul său pentru ca atacantul să nu riște o accidentare.

George Pușcaș a debutat la Dinamo. Atacantul a jucat cu CS Dinamo

Dinamo a avut în acest sezon probleme de lot. Zeljko Kopic a fost aproape în fiecare etapă nevoit să facă modificări în echipa de start. Nu întotdeauna soluțiile de pe bancă au fost cele mai inspirate. Suporterii încă așteaptă ca George Pușcaș să debuteze într-un meci de Superliga României.

Rămâne de văzut însă când se va întâmpla acest lucru t, nici măcar nu a fost în lotul lui Kopic în această primăvară. Acesta trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică, întrucât nu a mai jucat un meci de luni bune.

„Câinii roșii” au jucat un meci amical cu CS Dinamo, în care Zeljko Kopic a testat mai multe variante de echipă. a început partida cu un prim 11 destul de clasic, însă la pauză a schimbat aproape toți jucătorii, încercând să-și aducă elevii în ritm. George Pușcaș a fost introdus pe teren în minutul 62.

Echipa lui Kopic în amicalul cu CS Dinamo:

Dinamo: Roșca – Ikoko, Toader, Opruț, Țicu – Soro, Mărginean, Cîrjan – Caragea, Al. Pop, Armstrong

Rezerve: Honceru, Beckett, Ciubotaru, Grahore, Oancea, Creangă, Gavrilă, Sivis, Pușcaș, N’Giuwu

Antrenor: Zeljko Kopic

„Ținând cont de contextul lui, eu am salutat revenirea lui și cred că este un win-win și pentru Dinamo, dacă reușește să-l reintegreze, să-l pună pe picioare, cum ne place nouă să spunem, iar el să-și găsească motivația și ambiția necesară, orgoliul lui, și sunt sigur că le va găsi. Cred că poate să fie productiv pentru campionatul nostru”, spunea Andrei Nicolescu despre George Pușcaș în urmă cu câteva zile.