George Pușcaș a marcat pentru Bari în Italia! Cu ce frizură nouă s-a afișat atacantul naționalei. Video

George după transferul la Bari. Atacantul naționalei României și-a trecut numele pe lista marcatorilor în meciul pe care echipa sa îl dispută în deplasare cu Venezia, în etapa a 29-a din Serie B.

George Pușcaș a marcat pentru Bari în Italia!

în perioada de transferuri din iarnă. va evolua în Serie B până la finalul sezonului. Transferul la Bari a fost o alegere inspirată pentru George Pușcaș.

Atacantul de 27 de ani a înscris al doilea gol al sezonului pentru Bari în meciul din deplasare cu Venezia, în etapa a 29-a din Serie B. Italianul Giacomo Ricci i-a pasat excelent în careu lui George Pușcaș în minutul 37.

Atacantul român și-a preluat excelent mingea spre poartă și l-a învins pe portarul Joronen cu un șut tare cu piciorul drept. Totuși, Venezia a intrat în avantaj la cabine. Gytkjaer și Altare au înscris pentru gazde în primul sfert de oră al partidei.

¡GOL DE PUSCAS! 🤩 Con ese nombre podemos esperar más… 😎 El rumano descontó para el Bari que se acerca en el marcador. Venezia 2 – 1 Bari | 🇮🇹 — FOX Deportes (@FOXDeportes)

George Pușcaș a regăsit drumul spre poartă după transferul la Bari

După golul cu Venezia, George Pușcaș a ajuns la două reușite în acest sezon. Atacantul român a mai îmbrăcat tricoul lui Bari în perioada august 2015 – iunie 2016, când a fost împrumutat de Inter. Pușcaș a înscris în victoria lui Bari, scor 3-1 cu Lecco pe 10 februarie.

George Pușcaș nu mai marcase la nivel de club din martie 2023, însă fotbalistul român a spart gheața după transferul în Serie B. Prestațiile atacantului român vin cum nu se poate mai bine. pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia.

Bari are posibilitatea de a activa clauza unui transfer definitiv la finalul sezonului, când împrumutul lui Pușcaș de la Genoa ajunge la final. George Pușcaș are o cotă de piață de două milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Atacantul are 11 goluri în 39 de apariții în naționala României.

George Pușcaș s-a afișat cu o nouă frizură la meciul cu Venezia

George Pușcaș reușește să iasă în evidență și prin frizurile îndrăznețe pe care le etalează. Atacantul român și-a schimbat look-ul, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. George Pușcaș a înscris două goluri în 9 meciuri pentru Bari.

Principalul obiectiv al lui Bari și George Pușcaș este salvarea de la retrogradare. Formația antrenată de G. Iachini ocupă locul 15 în clasamentul din Serie B, cu 34 de puncte în 28 de meciuri, la 4 puncte distanță de primul loc retrogradabil.