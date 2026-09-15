Sport

George Pușcaș a semnat! Dinamo a anunțat surpriza

Dinamo a făcut anunțul în privința lui George Pușcaș, atacantul adus la începutul acestui an. Vârful român a semnat fără să mai stea pe gânduri.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 19:10
George Puscas a semnat Dinamo a anuntat surpriza
breaking news
Dinamo, anunț oficial despre viitorul lui George Pușcaș la echipă. Foto: Sport Pictures.
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Dinamo are un sezon entuziasmant, ocupând prima poziție din clasament după 9 etape. Profitând de „valul” bun pe care se află, „câinii” au decis să prelungească înțelegerea cu George Pușcaș, atacantul așteptat să revină după accidentare. Anunțul oficial despre vârful de 30 de ani.

George Pușcaș a semnat prelungirea cu Dinamo

După vestea legată de noua arenă pe care va evolua în acest sezon, Dinamo a mai dat o „bombă”. Echipa din „Ștefan cel Mare” a anunțat că George Pușcaș continuă în tricoul „alb-roșu” până în vara anului 2029. „George Pușcaș, câine roșu până în 2029! Ne bucurăm să anunțăm prelungirea contractului cu atacantul clubului nostru, George Pușcaș, până la 30.06.2029.
Sosit la Dinamo în februarie 2026, George a jucat în total 8 meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă. Pe lângă calitățile sale fotbalistice, George Pușcaș aduce un plus de experiență în lotul condus de Nuno Campos, fiind un jucător important în cadrul acestuia. Suntem nerăbdători să-l vedem din nou în echipamentul de joc, ajutând echipa și pe teren.

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George Pușcaș a evoluat de-a lungul carierei sale de jucător la echipe precum Inter Milan, Reading, Palermo, Bari și Genoa, având peste 140 de meciuri în Serie B cu 42 de goluri marcate și 84 de meciuri în Championship cu un total de 17 goluri marcate și 5 pase decisive. De asemenea, George are un parcurs impresionant și în cadrul echipei naționale, având 25 de meciuri și 18 goluri pentru naționala U21, și un total de 46 de selecții la naționala mare cu 11 goluri marcate. Ne bucurăm să te avem alături de noi, George, și-ți dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul clubului nostru!”, este anunțul făcut de Dinamo pe pagina oficială.

Când revine George Pușcaș pe teren

George Pușcaș este așteptat cu mare interes să revină pe teren la Dinamo. Atacantul nu a bifat niciun minut în noul sezon, iar Andrei Nicolescu a explicat prin ce a trecut în ultima perioadă, dar și când va putea evolua din nou pentru echipa lui. „Se simte bine şi cred că după pauza competiţională va reintra în ritm normal. A avut o pubalgie de două ori.

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După pauza competițională, estimările noastre sunt că va putea face parte din lot, să primească minute. Face antrenamente separat acum. A forțat nefiind pregătit, din dorința de a ajuta, evident”, afirma recent Andrei Nicolescu la TV Prima Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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