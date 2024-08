George Pușcaș a schimbat echipa în vara acestui an. Italienii de la Genoa l-au cedat gratis pe atacantul român în vârstă de 28 de ani, care merge la o nou-promovată.

George Pușcaș a semnat! Genoa l-a cedat pe atacantul român la o echipă surpriză!

George Pușcaș a jucat la EURO 2024 alături de România în vara acestui an. Sezonul trecut, românul a evoluat ultima dată pentru jumătate de an la Bari, sub formă de împrumut de la Genoa.

Potrivit George Pușcaș a fost cedat gratis de Genoa la Bodrumspor. Vârful de 29 de ani nu a mai intrat în planurile de viitor ale italienilor, astfel că a fost lăsat să plece. Acesta va evolua în primul eșalon din Turcia, la echipa nou-promovată.

Marius Șumudică știa ce urmează pentru atacantul român: „Cei de la Bodrum m-au întrebat de Pușcaș!”

Marius Șumudică are o mare experiență în fotbalul turc, unde și-a creat o reputație și și-a stabilit multe conexiuni în rândul oamenilor de fotbal din Turcia. Tehnicianul român a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA

„Am vorbit cu cineva de la Bodrumspor, 200.000 de euro primea la semnătură. Cei de la Bodrum m-au întrebat de Pușcaș.”, spunea în urmă cu o săptămână Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Cariera lui George Pușcaș

George Pușcaș se anunța un jucător cu mare potențial, aparținând multă vreme de Inter Milano pe vremea când era doar un puști. Românul a bifat ulterior mai multe echipe în cariera sa, majoritatea din Italia.

Ajuns la 28 de ani, George Pușcaș este cotat de Transfermarkt la suma de 1,5 milioane de euro. Cele mai bune cifre le are pentru englezii de la Reading, unde a bifat 91 de prezențe, 20 de goluri și 5 pase decisive, precum și la Inter U19, unde a marcat 27 de goluri în 38 de partide.

Pușcaș, preferatul fostului selecționer

Deși nu a impresionat niciodată în ultimii ani, atacantul a fost convocat de Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, în lotul pentru EURO 2024. Acesta a jucat în partidele din grupă contra Ucrainei și Slovaciei.

că este jucătorul preferat al lui Iordănescu Jr.: „Hărțuiește fundașii adverși, sare la cap, bagă materiale. Din păcate, îl cam încurcă mingea, nu a fost meciul lui.”, spunea Vivi Răchită, la FANATIK LA EURO.