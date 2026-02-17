Sport

George Pușcaș, apariție neașteptată înainte de a semna cu Dinamo! Mesaj clar pentru rivale. Foto

George Pușcaș este tot mai aproape de transferul la Dinamo. Atacantul a postat o imagine sugestivă pe rețelele sociale înainte de a semna cu echipa din Ștefan cel Mare.
Alex Bodnariu
17.02.2026 | 14:45
George Pușcaș, foarte aproape de Dinamo! Ce a postat atacantul pe social media
George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo. Atacantul va juca pentru echipa din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a confirmat totul, iar vârful se pregătește pentru revenirea pe teren. Internaționalul român a postat o fotografie din sala de forță.

Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Câinii roșii și-au luat om de gol. George Pușcaș, atacant care a rămas liber de contract după despărțirea de turcii de la Bodrum, a acceptat un salariu mai mic pentru a nu risca să stea fără echipă până în vară.

Părțile au ajuns la un acord. Președintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat înainte de meciul pe care câinii roșii l-au jucat în Superligă cu Unirea Slobozia că mutarea este aproape rezolvată. Cel mai probabil, se pun la punct ultimele detalii, iar anunțul oficial va veni în zilele următoare.

George Pușcaș a postat o fotografie din sala de forță înainte de a semna cu Dinamo

Acum, George Pușcaș trage tare în sala de forță pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Atacantul nu a mai jucat un meci oficial de luni bune și va dura o perioadă până când Zeljko Kopic se va putea baza pe calitățile sale. Vârful a postat pe rețelele sociale o fotografie în care trage de fiare.

George Pușcaș, foarte aproape de Dinamo! Ce a postat atacantul pe social media

Nu este prima oară când Dinamo intră în negocieri cu George Pușcaș. Conducerea clubului din Ștefan cel Mare a mai purtat tratative cu atacantul român, însă vârful a cerut un salariu pe care echipele din România nu și l-au putut permite. Se pare, însă, că jucătorul și-a scăzut pretențiile.

„E aproape, da. Din punctul nostru de vedere, ne-am înțeles. Mai urmează doar semnătura. Sper să ne ajute și el pe noi și noi pe el. E un contract pe un an și jumătate. Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a precizat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
