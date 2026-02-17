George Pușcaș, apariție neașteptată înainte de a semna cu Dinamo! Mesaj clar pentru rivale. Foto

George Pușcaș s-a înțeles cu Dinamo. Atacantul va juca pentru echipa din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu a confirmat totul, iar vârful se pregătește pentru revenirea pe teren. Internaționalul român a postat o fotografie din sala de forță.
Dinamo a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor. Câinii roșii și-au luat om de gol. George Pușcaș, atacant care a rămas liber de contract după despărțirea de turcii de la Bodrum, a acceptat un salariu mai mic pentru a nu risca să stea fără echipă până în vară.
Părțile au ajuns la un acord. Președintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat înainte de meciul pe care câinii roșii l-au jucat în Superligă cu Unirea Slobozia că mutarea este aproape rezolvată. Cel mai probabil, se pun la punct ultimele detalii, iar anunțul oficial va veni în zilele următoare.
Acum, George Pușcaș trage tare în sala de forță pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Atacantul nu a mai jucat un meci oficial de luni bune și va dura o perioadă până când Zeljko Kopic se va putea baza pe calitățile sale. Vârful a postat pe rețelele sociale o fotografie în care trage de fiare.
Nu este prima oară când Dinamo intră în negocieri cu George Pușcaș. Conducerea clubului din Ștefan cel Mare a mai purtat tratative cu atacantul român, însă vârful a cerut un salariu pe care echipele din România nu și l-au putut permite. Se pare, însă, că jucătorul și-a scăzut pretențiile.
„E aproape, da. Din punctul nostru de vedere, ne-am înțeles. Mai urmează doar semnătura. Sper să ne ajute și el pe noi și noi pe el. E un contract pe un an și jumătate. Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a precizat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.