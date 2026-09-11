Sport

George Pușcaș, aproape de revenirea la Dinamo după cele două operații. Andrei Nicolescu a anunțat când ar putea juca din nou

George Pușcaș (30 de ani) ar putea reveni curând pe gazon după o pauză de patru luni. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a oferit ultimele detalii depre starea de sănătate a atacantului și a explicat când ar putea apărea în echipă.
Catalin Oprea
11.09.2026 | 08:15
George Puscas aproape de revenirea la Dinamo dupa cele doua operatii Andrei Nicolescu a anuntat cand ar putea juca din nou
ULTIMA ORĂ
George Pușcaș, atacantul celor de la Dinamo / Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Dinamo l-a transferat pe George Pușcaș în luna martie, cu foarte mari speranțe, însă internaționalul român a apucat să evolueze în doar șapte partide înainte de a se accidenta și de a fi scos din circuit. Ultimul său meci oficial bifat a avut loc în luna mai, însă perioada dificilă pare să fie pe final.

Când ar putea reveni George Pușcaș la Dinamo

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat că în acest moment George Pușcaș se antrenează separat și că se dorește foarte mult ca atacantul să fie gata să reintre pe gazon după pauza internațională din această lună. Mai exact, să facă parte din planurile lui Nuno Campos pentru meciul din deplasare cu Sepsi, de 10 octombrie, indiferent că va fi rezervă și va intra pe parcurs sau va fi titularizat.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a explicat cât de gravă a fost situația medicală a atacantului român. Acesta suferea de pubalgie și a fost nevoit să treacă prin două intervenții chirurgicale pentru a scăpa de probleme. De asemenea, au mai existat și alte complicații pe care nimeni nu le preconiza inițial.

„(Puşcaş cum e? Înţeleg că au fost complicaţii după operaţie) Da, dar el se simte bine şi cred că după pauza competiţională va reintra în ritm normal. A avut o pubalgie de două ori. A fost întâi pe partea dreaptă, apoi, din cauză că a forţat şi a jucat cu dureri, s-a întâmplat şi pe partea stângă şi a făcut din nou operaţia. Complicat. Era o chestie de nerv, era un pic mai complexă problema, nu era doar pubalgie”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați...
Digi24.ro
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război

A forțat George Pușcaș?

Oficialul celor de la Dinamo recunoaște că George Pușcaș a jucat cu acele probleme medicale pentru a-și ajuta echipa, însă a agravat situația, iar perioada de repaus s-a prelungit. Când se credea că prima operație a fost un succes, iar jucătorul va reveni la nivelul optim, a intervenit pubalgia și pe partea cealaltă, fiind din nou nevoie de o operație. „Câinii” estimează că după meciurile naționalelor, atacantul va reintra în circuitul lui Nuno Campos.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a...
Digisport.ro
Ion Țiriac s-a dus în biroul ministrului, dar acesta a ieșit și a exclamat: "Chemați toată presa!"

După pauza competițională, estimările noastre sunt că va putea face parte din lot, să primească minute. Face antrenamente separat acum. A forțat nefiind pregătit, din dorința de a ajuta, evident, a completat Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut, George Pușcaș a adunat opt meciuri oficiale pentru Dinamo, în care a reușit să marcheze un singur gol și a oferit o pasă decisivă. Ambele au fost reușite în victoria contra celor de la FC Argeș, scor 2-1, când fostul vârf de la Reading, Inter, Genoa sau Bari a fost desemnat omul meciului.

Dinamo Kiev vrea să spargă banca pentru Edi Iordănescu! Răspunsul fostului selecționer la...
Fanatik
Dinamo Kiev vrea să spargă banca pentru Edi Iordănescu! Răspunsul fostului selecționer la oferta de peste 1 milion de euro pe an
Surpriză uriașă! Fotbalista în vârstă de 22 de ani a devenit antrenor principal....
Fanatik
Surpriză uriașă! Fotbalista în vârstă de 22 de ani a devenit antrenor principal. Galerie foto
US Open 2026, live blog. S-a stabilit finala feminină de la US Open!...
Fanatik
US Open 2026, live blog. S-a stabilit finala feminină de la US Open! Cine se va duela pentru un premiu record
Parteneri
Ilie Dumitrescu, implicat într-un scandal monstru: 'S-au luat la bătaie și au rupt...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, implicat într-un scandal monstru: 'S-au luat la bătaie și au rupt o ușă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!