ADVERTISEMENT

Dinamo l-a transferat pe George Pușcaș în luna martie, cu foarte mari speranțe, însă internaționalul român a apucat să evolueze în doar șapte partide înainte de a se accidenta și de a fi scos din circuit. .

Când ar putea reveni George Pușcaș la Dinamo

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a anunțat că în acest moment George Pușcaș se antrenează separat și că se dorește foarte mult ca atacantul să fie gata să reintre pe gazon după pauza internațională din această lună. Mai exact, să facă parte din planurile lui Nuno Campos pentru meciul din deplasare cu Sepsi, de 10 octombrie, indiferent că va fi rezervă și va intra pe parcurs sau va fi titularizat.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu a explicat cât de gravă a fost situația medicală a atacantului român. Acesta suferea de pubalgie și a fost nevoit să treacă prin două intervenții chirurgicale pentru a scăpa de probleme. De asemenea, au mai existat și alte complicații pe care nimeni nu le preconiza inițial.

„(Puşcaş cum e? Înţeleg că au fost complicaţii după operaţie) Da, dar el se simte bine şi cred că după pauza competiţională va reintra în ritm normal. A avut o pubalgie de două ori. A fost întâi pe partea dreaptă, apoi, din cauză că a forţat şi a jucat cu dureri, s-a întâmplat şi pe partea stângă şi a făcut din nou operaţia. Complicat. Era o chestie de nerv, era un pic mai complexă problema, nu era doar pubalgie”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

ADVERTISEMENT

A forțat George Pușcaș?

Oficialul celor de la Dinamo recunoaște că , iar perioada de repaus s-a prelungit. Când se credea că prima operație a fost un succes, iar jucătorul va reveni la nivelul optim, a intervenit pubalgia și pe partea cealaltă, fiind din nou nevoie de o operație. „Câinii” estimează că după meciurile naționalelor, atacantul va reintra în circuitul lui Nuno Campos.

ADVERTISEMENT

„După pauza competițională, estimările noastre sunt că va putea face parte din lot, să primească minute. Face antrenamente separat acum. A forțat nefiind pregătit, din dorința de a ajuta, evident”, a completat Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut, George Pușcaș a adunat opt meciuri oficiale pentru Dinamo, în care a reușit să marcheze un singur gol și a oferit o pasă decisivă. Ambele au fost reușite în victoria contra celor de la FC Argeș, scor 2-1, când fostul vârf de la Reading, Inter, Genoa sau Bari a fost desemnat omul meciului.