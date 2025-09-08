George Pușcaș, aproape de un acord cu noua echipă! Atacantul negociază cu o formație dintr-un campionat important

, cu care mai avea contract până în vara anului 2027. Atacantul este liber de contract în acest moment, iar după ce , ar putea să semneze în curând o nouă înțelegere, cu o formație dintr-un campionat important.

George Pușcaș, aproape de a semna cu noua echipă

George Pușcaș ar fi aproape de un acord cu Vitoria Guimaraes, formație unde evoluează și internaționalul român de tineret Tony Strata. Informația a fost dezvăluită de , țară unde atacantul român a evoluat pentru mai multe formații, precum Inter, Bari, Genoa, Pisa, Novara sau Benevento.

Sezonul precedent, petrecut în Turcia, a fost cel mai bun al atacantului român din ultimii șase ani. Acesta a reușit să marcheze de 11 ori în toate competițiile pentru Bodrumspor, oferind și 4 pase decisive, însă echipa a retrogradat în divizia secundă la finalul stagiunii, iar Puşcaş nu şi-a dorit să evolueze la acel nivel.

George Pușcaș ar fi rivalul unui alt fotbalist român

Dacă se va transfera în Portugalia, George Pușcaș ar fi noul coleg al lui Tony Strata, însă atacantul l-ar avea drept rival pe Ianis Stoica, fotbalist care a semnat în această vară cu Estrela Amadora. După patru runde, ambele formații se află în a doua jumătate a clasamentului din Liga Portugal.

Vitoria Guimaraes ocupă locul 11, cu 4 puncte, iar Estrela este pe poziția a 13-a, cu 3 puncte. Cel mai probabil, ambele formații vor fi implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. În următoarea rundă, Estrela și Vitoria se vor întâlni în meci direct la Amadora, partida urmând a avea loc duminică, 14 septembrie, de la ora 17:30.

Portugalia ar deveni a cincea țară din cariera lui George Pușcaș, după România (FC Bihor), Italia (Inter, Bari, Benevento, Novara, Pisa, Genoa), Anglia (Reading) și Turcia (Bodrumspor). Atacantul are 46 de selecții și 11 goluri la prima reprezentativă a României, ultimul meci în care a evoluat fiind victoria cu Cipru, 3-0, din Liga Națiunilor, duel disputat în octombrie 2024.

