Sport

George Pușcaș, aproape de un acord cu noua echipă! Atacantul negociază cu o formație dintr-un campionat important

Liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, George Pușcaș este aproape de un acord cu un club dintr-un campionat important al Europei.
Bogdan Mariș
08.09.2025 | 22:42
George Puscas aproape de un acord cu noua echipa Atacantul negociaza cu o formatie dintrun campionat important
ULTIMA ORĂ
George Pușcaș este aproape de un acord cu noua echipă. FOTO: Sport Pictures

George Pușcaș s-a despărțit suprinzător de formaţia turcă Bodrumspor, cu care mai avea contract până în vara anului 2027. Atacantul este liber de contract în acest moment, iar după ce a fost aproape de o revenire în Italia, ar putea să semneze în curând o nouă înțelegere, cu o formație dintr-un campionat important.

ADVERTISEMENT

George Pușcaș, aproape de a semna cu noua echipă

George Pușcaș ar fi aproape de un acord cu Vitoria Guimaraes, formație unde evoluează și internaționalul român de tineret Tony Strata. Informația a fost dezvăluită de presa din Italia, țară unde atacantul român a evoluat pentru mai multe formații, precum Inter, Bari, Genoa, Pisa, Novara sau Benevento.

Sezonul precedent, petrecut în Turcia, a fost cel mai bun al atacantului român din ultimii șase ani. Acesta a reușit să marcheze de 11 ori în toate competițiile pentru Bodrumspor, oferind și 4 pase decisive, însă echipa a retrogradat în divizia secundă la finalul stagiunii, iar Puşcaş nu şi-a dorit să evolueze la acel nivel.

ADVERTISEMENT

George Pușcaș ar fi rivalul unui alt fotbalist român

Dacă se va transfera în Portugalia, George Pușcaș ar fi noul coleg al lui Tony Strata, însă atacantul l-ar avea drept rival pe Ianis Stoica, fotbalist care a semnat în această vară cu Estrela Amadora. După patru runde, ambele formații se află în a doua jumătate a clasamentului din Liga Portugal.

Vitoria Guimaraes ocupă locul 11, cu 4 puncte, iar Estrela este pe poziția a 13-a, cu 3 puncte. Cel mai probabil, ambele formații vor fi implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. În următoarea rundă, Estrela și Vitoria se vor întâlni în meci direct la Amadora, partida urmând a avea loc duminică, 14 septembrie, de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

Portugalia ar deveni a cincea țară din cariera lui George Pușcaș, după România (FC Bihor), Italia (Inter, Bari, Benevento, Novara, Pisa, Genoa), Anglia (Reading) și Turcia (Bodrumspor). Atacantul are 46 de selecții și 11 goluri la prima reprezentativă a României, ultimul meci în care a evoluat fiind victoria cu Cipru, 3-0, din Liga Națiunilor, duel disputat în octombrie 2024.

ADVERTISEMENT
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în...
Digisport.ro
Transferul neînțeles de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
  • 1.1 milioane de euro este cota actuală a lui George Pușcaș
  • 29 de ani are atacantul român
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de...
Fanatik
Cine este și ce studii are Sarah, iubita lui Alex Pop. Atacantul de la Dinamo și partenera lui s-au căsătorit în acest weekend
Ilie Dumitrescu intervine în transferul dorit de Gigi Becali: „Cum să faci, mă,...
Fanatik
Ilie Dumitrescu intervine în transferul dorit de Gigi Becali: „Cum să faci, mă, așa ceva?”
Neluțu Varga, anunț despre viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato...
Fanatik
Neluțu Varga, anunț despre viitorul lui Louis Munteanu în ultima zi de mercato din SuperLiga: „I-am arătat ofertele”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ioan Varga, răspuns necruțător pentru Elena Udrea: 'Minte, a prostit o grămadă de...
iamsport.ro
Ioan Varga, răspuns necruțător pentru Elena Udrea: 'Minte, a prostit o grămadă de lume! A încercat să mă șantajeze, va răspunde, a înșelat peste 200 de familii'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!